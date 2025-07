Últimos días de vacaciones en Cinema Pergamino con el estreno de ¿Y dónde está el policía?

Una programación variada que ofrece opciones para todos los gustos, ideal para despedir el receso invernal con una buena película en la pantalla grande.

Embed - ¿Y dónde esta el policía? | Trailer (DOBLADO) | Julio 31, solo en cines

¿Y dónde está el policía? El estilo cómico de Liam Neeson

Liam Neeson ha sido reconocido mundialmente por su habilidad para mantener una expresión seria incluso en situaciones absurdas, una característica ideal para el tipo de humor que The Naked Gun siempre ha exhibido. Schaffer elogió las respuestas improvisadas de Neeson durante las grabaciones, asegurando que el actor ha hecho suyo el papel. "La meta principal es encontrar la línea más graciosa que Liam pueda decir, y a menudo lo logra con su voz seria y tono impasible", añadió. El estreno de la película, programado para el próximo 31 de julio, promete risas aseguradas al combinar nuevos elementos cómicos con homenajes al clásico estilo policial.

Atractivo para el público contemporáneo

El desafío de mantener la esencia de una franquicia icónica mientras se agrega un toque moderno es monumental. Los fanáticos de la comedia esperan que este nuevo enfoque no solo honre el pasado, sino que también involucre a una nueva generación de espectadores. Schaffer, conocido por su trabajo innovador con The Lonely Island, se encuentra en una posición única para lograr esta hazaña.

La expectativa es que el diálogo humorístico y las situaciones inverosímiles mantengan a la audiencia riendo, mientras el equipo creativo opta por no estancarse en la comedia de épocas pasadas. The Naked Gun no solo será un tributo, sino un paso adelante en el legado cómico cinematográfico, reforzando que el humor no tiene fecha de caducidad, sino que se actualiza para conectar con nuevas generaciones.