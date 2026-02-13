Cinema Pergamino renueva su cartelera con grandes estrenos para todos los gustos

Stray Kids: The dominATE Experience: El fenómeno global del K-Pop llega al cine con un show inolvidable y acceso exclusivo al detrás de escena de su gira mundial.

Goat: Una pequeña cabra persigue su sueño de triunfar en el Roarball en esta comedia animada familiar llena de humor y aventuras.

Cinema Pergamino presenta una semana cargada de novedades con propuestas que atraviesan el romance gótico, la animación familiar, el thriller policial y el fenómeno mundial del K-Pop. Desde este viernes se suman a la cartelera la nueva adaptación de Cumbres Borrascosas , la comedia animada Goat , el thriller Caminos del crimen y el impactante documental musical Stray Kids: The dominATE Experience . Además, continúa en exhibición Zootopía 2 , una de las favoritas del público familiar. Una programación diversa que invita a vivir el cine en pantalla grande, con historias intensas, espectáculos vibrantes y aventuras para todas las edades.

Cumbres Borrascosas tiene una nueva adaptación para cine. Si bien, esta no es la primera vez que el trabajo de Emily Brontë llega a la pantalla grande, esta versión confirma la relevancia de su obra a más de cien años de su publicación original. A pesar de los prejuicios de una sociedad conservadora, en 1847 la escritora británica lanzó lo que pasaría a ser considerado como el único libro de su autoría, y desde entonces, el trabajo que marcó su vida se ha considerado como una de las grandes apuestas de la literatura de romance gótico.

La novela, publicada por Brontë en 1847 bajo el pseudónimo masculino Ellis Bell, cuenta la historia de Heathcliff, un huérfano que es adoptado por la familia Earnshaw y criado bajo su mismo techo. El joven desarrolla un vínculo con Catherine, una de sus hermanas adoptivas, pero a pesar de su romance, ella decide casarse con un aristócrata y suprimir sus sentimientos. Años después de la boda, Heathcliff regresa para cobrar venganza y recuperar la mano de quien considera que es su alma gemela, pero conforme pasa el tiempo, su amor por Catherine se convierte en una obsesión capaz de destruir todo a su alrededor.

Hasta el momento, se han hecho siete películas de Cumbres Borrascosas, esto sin contar la próxima adaptación de Emerald Fennell de 2026: 1939 - William Wyler; 1948 - George More O'Ferrall (Película de TV); 1970 - Robert Fuest; 1992 - Peter Kosminsky; 1998 - David Skynner (Película de TV); 2011 - Andrea Arnold; 2018 - Elisaveta Abrahall; 2026 - Emerald Fennell.

La fecha de estreno de Wuthering Heights o Cumbres Borrascosas está fijada para su lanzamiento global el 12 de febrero, pero a Cinema Pergamino llega el viernes 13. A diferencia de entregas previas de la cineasta -como lo fue con Saltburn-, la cinta no será exclusiva para plataformas de streaming y llegará a salas de cine alrededor del mundo. “Desde el momento en que nos presentaron la visión de Emerald para la película, y con un elenco increíble encabezado por Margot y Jacob, nos comprometimos de inmediato a forjar una asociación con este equipo para asegurarnos de que la película llegar a los cines de todo el mundo”, habían dicho Michael De Luca y Pam Abdy, los copresidentes de Warner Bros. Motion Picture Group en un comunicado que afirmaba su responsabilidad para la distribución del proyecto.

Dirección: Emerald Fennell. Elenco: Jacob Elordi (Heathcliff), Margot Robbie (Catherine Earnshaw), Alison Oliver (Isabella Linton), Ewan Mitchel (Joseph), Shazad Laif (Edgar Linton), Hong Chai (Ellen Dean), Martin Clunes (Sr. Earnshaw), Charlotte Mellington (Catherine Earnshaw), Robert Cawsey (Gallows Master). Origen: Reino Unido, Estados Unidos. Duración: 136 minutos. Calificación: apta mayores de 16 años con reservas.

La cabra que cambió el juego: Goat

Embed - La Cabra Que Cambió El Juego - GOAT | Nuevo Tráiler

Goat es una película animada de comedia deportiva estadounidense producida por Columbia Pictures y Sony Pictures Animation en asociación con Unanimous Media y Modern Magic, y distribuida por Sony Pictures Releasing.

Ambientada en un mundo de animales. Will, una pequeña cabra con grandes sueños recibe una oportunidad única en la vida para unirse a los profesionales y jugar al Roarball, un deporte de alta intensidad, mixto y de contacto total dominado por los animales más rápidos y feroces del mundo. A los nuevos compañeros de equipo de Will no les entusiasma tener a una cabrita en su plantilla, pero Will está decidido a revolucionar el deporte y demostrar de una vez por todas que los pequeños saben jugar.

Dirección: Tyree Dillihay. Género: familiar, deportes, comedia, aventuras, animación. Origen: Singapur, Japón, Brasil, Estados Unidos. Duración: 100 minutos. Calificación: apta todo público.

Caminos del crimen

Embed - CAMINOS DEL CRIMEN Tráiler Oficial Español Latino (2026) Chris Hemsworth, Mark Ruffalo

Adaptación de la novela homónima de Don Winslow.

Ambientada en el despiadado Los Ángeles, narra la historia de un escurridizo ladrón de joyas cuyos numerosos robos han desconcertado a la policía. Cuando vislumbra el golpe de su vida, su camino se cruza con el de una desilusionada agente de seguros que se enfrenta a una encrucijada. Convencido de haber descubierto un patrón, un detective implacable le pisa los talones, aumentando aún más la tensión. A medida que se acerca el robo, la línea entre cazador y presa se difumina, y los tres se enfrentan a decisiones cruciales y a la certeza de que no hay vuelta atrás.

Dirección: Bart Layton. Actores principales: Barry Keoghan, Halle Berry, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth. Género: thriller. Origen: Estados Unidos. Duración: 140 minutos. Calificación: apta mayores de 13 años con reservas.

Stray Kids: The dominATE Experience

Embed - Stray Kids: The dominATE Experience | Tráiler Oficial

Con la sensación global del K-Pop Stray Kids y un show en vivo de su gira mundial que rompió records, junto a escenas exclusivas detrás de cámaras y entrevistas íntimas con el grupo, Stray Kids: The dominATE Experience es una película épica que le da a los fans un espectacular asiento en primera fila y un acceso único a su grupo favorito. Un evento cinematográfico que lleva a la pantalla grande la experiencia de sus conciertos en vivo. La producción busca capturar toda la magnitud del show, incluyendo la coreografía, la escenografía, la pirotecnia, la energía del público y la interacción de los miembros del grupo, de manera que los fans puedan disfrutarlo como si estuvieran presentes en el estadio.

Dirección: Paul Dugdale. Elenco: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, HAN, Felix, Seungmin, I.N. Género: musical, documental. Origen: Corea. Duración: 146 minutos. Calificación: apta todo público.