viernes 13 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Entetenimiento

    Cinema Pergamino renueva su cartelera con grandes estrenos para todos los gustos

    Ingresan a Cinema Pergamino, Cumbres Borrascosas, Goat, Caminos del crimen y Stray Kids: The dominATE Experience, mientras continúa en pantalla Zootopía 2.

    13 de febrero de 2026 - 10:00
    Cumbres Borrascosas: Margot Robbie y Jacob Elordi protagonizan la nueva adaptación del clásico romántico de Emily Brontë, dirigida por Emerald Fennell.

    Cumbres Borrascosas: Margot Robbie y Jacob Elordi protagonizan la nueva adaptación del clásico romántico de Emily Brontë, dirigida por Emerald Fennell.

    PRENSA
    Goat: Una pequeña cabra persigue su sueño de triunfar en el Roarball en esta comedia animada familiar llena de humor y aventuras.

    Goat: Una pequeña cabra persigue su sueño de triunfar en el Roarball en esta comedia animada familiar llena de humor y aventuras.

    PRENSA
    Caminos del crimen: Barry Keoghan, Halle Berry y Mark Ruffalo encabezan este thriller policial ambientado en un despiadado Los Ángeles.

    Caminos del crimen: Barry Keoghan, Halle Berry y Mark Ruffalo encabezan este thriller policial ambientado en un despiadado Los Ángeles.

    PRENSA
    Stray Kids: The dominATE Experience: El fenómeno global del K-Pop llega al cine con un show inolvidable y acceso exclusivo al detrás de escena de su gira mundial.

    Stray Kids: The dominATE Experience: El fenómeno global del K-Pop llega al cine con un show inolvidable y acceso exclusivo al detrás de escena de su gira mundial.

    PRENSA

    Cinema Pergamino presenta una semana cargada de novedades con propuestas que atraviesan el romance gótico, la animación familiar, el thriller policial y el fenómeno mundial del K-Pop. Desde este viernes se suman a la cartelera la nueva adaptación de Cumbres Borrascosas, la comedia animada Goat, el thriller Caminos del crimen y el impactante documental musical Stray Kids: The dominATE Experience. Además, continúa en exhibición Zootopía 2, una de las favoritas del público familiar. Una programación diversa que invita a vivir el cine en pantalla grande, con historias intensas, espectáculos vibrantes y aventuras para todas las edades.

    Lee además
    Sydney Sweeney y Amanda Seyfried protagonizan La empleada, el nuevo thriller psicológico que llega a Cinema Pergamino. video
    Entretenimiento

    Cinema Pergamino renueva su cartelera: llega La empleada y siguen los grandes éxitos
    Este sábado vuelve Ensamble Sudaca  a El Yerta Club Cultural con un repaso de su repertorio brasilero, argentino y peruano. 
    Cultura y espectáculos

    Fin de semana a pura cultura, amor y carnaval en Pergamino y la región

    Cumbres borrascosas

    Embed - "Cumbres Borrascosas" | Tráiler Oficial

    Cumbres Borrascosas tiene una nueva adaptación para cine. Si bien, esta no es la primera vez que el trabajo de Emily Brontë llega a la pantalla grande, esta versión confirma la relevancia de su obra a más de cien años de su publicación original. A pesar de los prejuicios de una sociedad conservadora, en 1847 la escritora británica lanzó lo que pasaría a ser considerado como el único libro de su autoría, y desde entonces, el trabajo que marcó su vida se ha considerado como una de las grandes apuestas de la literatura de romance gótico.

    La novela, publicada por Brontë en 1847 bajo el pseudónimo masculino Ellis Bell, cuenta la historia de Heathcliff, un huérfano que es adoptado por la familia Earnshaw y criado bajo su mismo techo. El joven desarrolla un vínculo con Catherine, una de sus hermanas adoptivas, pero a pesar de su romance, ella decide casarse con un aristócrata y suprimir sus sentimientos. Años después de la boda, Heathcliff regresa para cobrar venganza y recuperar la mano de quien considera que es su alma gemela, pero conforme pasa el tiempo, su amor por Catherine se convierte en una obsesión capaz de destruir todo a su alrededor.

    Hasta el momento, se han hecho siete películas de Cumbres Borrascosas, esto sin contar la próxima adaptación de Emerald Fennell de 2026: 1939 - William Wyler; 1948 - George More O'Ferrall (Película de TV); 1970 - Robert Fuest; 1992 - Peter Kosminsky; 1998 - David Skynner (Película de TV); 2011 - Andrea Arnold; 2018 - Elisaveta Abrahall; 2026 - Emerald Fennell.

    La fecha de estreno de Wuthering Heights o Cumbres Borrascosas está fijada para su lanzamiento global el 12 de febrero, pero a Cinema Pergamino llega el viernes 13. A diferencia de entregas previas de la cineasta -como lo fue con Saltburn-, la cinta no será exclusiva para plataformas de streaming y llegará a salas de cine alrededor del mundo. “Desde el momento en que nos presentaron la visión de Emerald para la película, y con un elenco increíble encabezado por Margot y Jacob, nos comprometimos de inmediato a forjar una asociación con este equipo para asegurarnos de que la película llegar a los cines de todo el mundo”, habían dicho Michael De Luca y Pam Abdy, los copresidentes de Warner Bros. Motion Picture Group en un comunicado que afirmaba su responsabilidad para la distribución del proyecto.

    Dirección: Emerald Fennell. Elenco: Jacob Elordi (Heathcliff), Margot Robbie (Catherine Earnshaw), Alison Oliver (Isabella Linton), Ewan Mitchel (Joseph), Shazad Laif (Edgar Linton), Hong Chai (Ellen Dean), Martin Clunes (Sr. Earnshaw), Charlotte Mellington (Catherine Earnshaw), Robert Cawsey (Gallows Master). Origen: Reino Unido, Estados Unidos. Duración: 136 minutos. Calificación: apta mayores de 16 años con reservas.

    La cabra que cambió el juego: Goat

    Embed - La Cabra Que Cambió El Juego - GOAT | Nuevo Tráiler

    Goat es una película animada de comedia deportiva estadounidense producida por Columbia Pictures y Sony Pictures Animation en asociación con Unanimous Media y Modern Magic, y distribuida por Sony Pictures Releasing.

    Ambientada en un mundo de animales. Will, una pequeña cabra con grandes sueños recibe una oportunidad única en la vida para unirse a los profesionales y jugar al Roarball, un deporte de alta intensidad, mixto y de contacto total dominado por los animales más rápidos y feroces del mundo. A los nuevos compañeros de equipo de Will no les entusiasma tener a una cabrita en su plantilla, pero Will está decidido a revolucionar el deporte y demostrar de una vez por todas que los pequeños saben jugar.

    Dirección: Tyree Dillihay. Género: familiar, deportes, comedia, aventuras, animación. Origen: Singapur, Japón, Brasil, Estados Unidos. Duración: 100 minutos. Calificación: apta todo público.

    Caminos del crimen

    Embed - CAMINOS DEL CRIMEN Tráiler Oficial Español Latino (2026) Chris Hemsworth, Mark Ruffalo

    Adaptación de la novela homónima de Don Winslow.

    Ambientada en el despiadado Los Ángeles, narra la historia de un escurridizo ladrón de joyas cuyos numerosos robos han desconcertado a la policía. Cuando vislumbra el golpe de su vida, su camino se cruza con el de una desilusionada agente de seguros que se enfrenta a una encrucijada. Convencido de haber descubierto un patrón, un detective implacable le pisa los talones, aumentando aún más la tensión. A medida que se acerca el robo, la línea entre cazador y presa se difumina, y los tres se enfrentan a decisiones cruciales y a la certeza de que no hay vuelta atrás.

    Dirección: Bart Layton. Actores principales: Barry Keoghan, Halle Berry, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth. Género: thriller. Origen: Estados Unidos. Duración: 140 minutos. Calificación: apta mayores de 13 años con reservas.

    Stray Kids: The dominATE Experience

    Embed - Stray Kids: The dominATE Experience | Tráiler Oficial

    Con la sensación global del K-Pop Stray Kids y un show en vivo de su gira mundial que rompió records, junto a escenas exclusivas detrás de cámaras y entrevistas íntimas con el grupo, Stray Kids: The dominATE Experience es una película épica que le da a los fans un espectacular asiento en primera fila y un acceso único a su grupo favorito. Un evento cinematográfico que lleva a la pantalla grande la experiencia de sus conciertos en vivo. La producción busca capturar toda la magnitud del show, incluyendo la coreografía, la escenografía, la pirotecnia, la energía del público y la interacción de los miembros del grupo, de manera que los fans puedan disfrutarlo como si estuvieran presentes en el estadio.

    Dirección: Paul Dugdale. Elenco: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, HAN, Felix, Seungmin, I.N. Género: musical, documental. Origen: Corea. Duración: 146 minutos. Calificación: apta todo público.

    Temas
    Seguí leyendo

    Cinema Pergamino renueva su cartelera: llega La empleada y siguen los grandes éxitos

    Fin de semana a pura cultura, amor y carnaval en Pergamino y la región

    Tras la salida de Cacho Deicas, Marcos Camino también deja Los Palmeras: qué pasará con el grupo

    Ricardo Darín es abuelo: nació el hijo de Ursula Corberó y el Chino Darín en Barcelona

    La Escuela Municipal de Bellas Artes abre las inscripciones para el ciclo lectivo 2026

    El legado de Nino Bravo se queda sin casa: cierran el museo en su pueblo natal

    Orquesta Compay cierra el ciclo Lunes de Salsa con una noche a puro ritmo caribeño

    Pergamino Vibra al ritmo del amor con un gran evento al aire libre

    Este fin de semana los festivales en Pinzón, Ocampo y J. A. de la Peña dominan la agenda cultural

    Peyrano vuelve a cantar: este sábado se celebra la 30ª edición del festival popular

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Este sábado vuelve Ensamble Sudaca  a El Yerta Club Cultural con un repaso de su repertorio brasilero, argentino y peruano. 
    Cultura y espectáculos

    Fin de semana a pura cultura, amor y carnaval en Pergamino y la región

    Por Néstor Suárez

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El celular sustraído a la joven es un Iphone 12, por el cual un sujeto le pidió dinero de rescate.

    A una joven le sustrajeron el teléfono celular y le exigieron que entregara dinero para recuperarlo

    Por Alfonso Godoy
    La concentración de robos en la vía pública y en franjas horarias específicas refuerza la importancia de analizar patrones. La información es una herramienta concreta para reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta ante un hecho delictivo.

    Buenos Aires: En enero, más del 95% de los robos de autos ocurrieron en la vía pública

    Los estafadores simularon un alaerta de Mercado Pago para que la víctima les diera el acceso a sus cuentas.

    Denuncian estafa con falso alerta de seguridad de Mercado Pago y préstamo por 1.600.000 pesos

    La ciudad se prepara para vivir el Carnaval 2026, una celebración que promete tres noches inolvidables en el Boulevard de Calle 2, entre Avenida 11 y Calle 17.

    Carnaval 2026 en Lima, Zárate: tres noches a pura comparsa y música en el Boulevard de Calle 2

    En 2026, los espacios no solo se observan: se sienten. La sensorialidad se convierte en un valor central mediante rugosidades, relieves e imperfecciones controladas.

    Interiorismo 2026: hogares más cálidos, expresivos y con identidad propia