Turismo sustentable: bicicleteada al atardecer en Mariano Benítez

El programa Modo Verano llega a la localidad de Mariano Benítez. La Municipalidad de Pergamino, a través de la Dirección de Turismo, el Museo Batallas de Cepeda y el área de Gestión Ambiental, llevará adelante una propuesta de turismo sustentable.

En el marco del programa Modo Verano, la Municipalidad de Pergamino , a través de la Dirección de Turismo, el Museo Batallas de Cepeda y el área de Gestión Ambiental, llevará adelante una propuesta de turismo sustentable que invita a los vecinos a recorrer la localidad de Mariano Benítez en bicicleta, disfrutando del atardecer y el entorno natural.

Telecom Argentina y Banco Macro se unen para impulsar la digitalización de los servicios financieros

La actividad se realizará el sábado 31 de enero y propone un recorrido guiado que combina actividad física, patrimonio local y concientización ambiental, en un entorno ideal para compartir una experiencia al aire libre.

La salida será a las 17.30 horas desde la Dirección de Turismo, ubicada en el Museo Municipal de Pergamino (Alsina 405). Desde allí, los participantes se trasladarán en el bus turístico hasta Mariano Benítez. La actividad finalizará alrededor de las 21 horas, en el mismo punto de encuentro.

A cada participante se le asignará una bicicleta rodado 26, junto con los elementos de seguridad correspondientes. Se solicita asistir con ropa cómoda, llevar hidratación personal y repelente.

El trayecto en bicicleta será de aproximadamente 6 kilómetros, con paradas tanto en el casco urbano como en la zona rural. Durante todo el recorrido, el grupo estará acompañado por un guía que brindará información histórica y sobre la flora y fauna del lugar.

Entre los espacios que formarán parte de la recorrida se encuentran la Plaza Nuestra Señora del Carmen, la Capilla Nuestra Señora del Carmen, el Vivero Doña Juli, la ex panadería La Vencedora y el Museo Batallas de Cepeda, además de otros puntos de interés histórico y cultural de la localidad.

La actividad es gratuita, requiere inscripción previa y con cupos limitados

Los interesados deberán enviar sus datos completos y de contacto por WhatsApp a la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Pergamino, al 2477 605611. Por este medio se informará la disponibilidad de cupo y una eventual reprogramación en caso de lluvia.