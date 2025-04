Triunfo de Juventud y derrota de San José en el cierre de la octava fecha

Racing se pone al día

Este jueves, a las 21:00, en el estadio “Carlos Morales”, el local Racing de Pergamino y Villa Sanguinetti de Arrecifes disputarán sin público los 60 minutos (2 tiempos de 30) que restan del partido suspendido por incidentes en la tribuna local cuando igualaban sin goles en la tercera fecha. Si el "Bohemio" triunfa se convertirá en líder de la Zona 5.

Programa de la novena fecha

La novena fecha arrancará este viernes para los clubes de la Liga de Pergamino. Desde las 22:00, Argentino de Alfonzo visitará a Huracán en Arrecifes en un choque de la zona baja de la tabla de la Zona 5. La actividad para los equipos pergaminenses seguirá con este programa: domingo, 15:00, Leandro N. Alem vs. Los Vascos de Carmen de Areco; 16: 30, Juventud vs. Argentino y San José vs. El Huracán de Rojas (en Manuel Ocampo); 17.00, Unión de Carabelas vs. Tráfico’s Old Boys; 17:30, Obras Sanitarias de Arrecifes vs. Círculo de Arroyo Dulce; 18:00, Gimnasia y Esgrima vs. Social Carabelas. Y el lunes, se completará a las 21:30 con Racing vs. Sports de Salto y Jorge Newbery de Rojas vs. Douglas Haig.