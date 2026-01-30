Tres estrenos, tres mundos en Cinema Pergamino: drama, humor negro y terror

Marty Supremo. Un drama biográfico protagonizado por Timothée Chalamet, ambientado en el obsesivo mundo del tenis de mesa de los años 50.

Cinema Pergamino renueva su cartelera con tres estrenos que apuestan a públicos y géneros bien distintos. Desde el drama biográfico con proyección internacional de Marty Supremo , pasando por el thriller psicológico con humor negro ¡Ayuda! , hasta el terror y la ciencia ficción de alto voltaje de Alerta extinción , la propuesta de la semana combina cine de autor, tensión, ironía y adrenalina para quienes buscan nuevas historias en la pantalla grande.

Marty Supremo amplía el universo de Josh Safdie con una odisea nocturna ambientada en el Manhattan del tenis de mesa, protagonizada por Timothée Chalamet y con 9 nominaciones en los Premios Oscar 2026.

Sinopsis: Ambientada en el vibrante mundo del tenis de mesa de los años 50, Marty Supreme sigue a Marty Mauser, un joven soñador decidido a ganarse el respeto en un deporte que nadie toma en serio. Inspirada en el espíritu del legendario jugador de ping-pong, la película narra el descenso de Marty hacia la obsesión, las apuestas y la redención, mientras arriesga todo para transformar su improbable pasión engrandeza.

Dirección: Josh Safdie; actores principales: Gwyneth Paltrow y Timothée Chalamet. Género: biográfica. Origen: Estados Unidos. Duración 149 minutos. Calificación: apta mayores de 13 años con reservas.

¡Ayuda!

Embed - ¡Ayuda! | Tráiler Oficial | Doblado

El próximo jueves 29 de enero llega a los cines ¡Ayuda!, un nuevo thriller psicológico y de humor negro dirigido por Sam Raimi, el reconocido realizador detrás de la icónica franquicia de terror The evil dead, la trilogía de películas Spider-Man y la película de Marvel Studios Doctor Strange en el multiverso de la locura.

¡Ayuda! se centra en Linda Liddle (Rachel McAdams) y Bradley Preston (Dylan O’Brien), dos colegas de una consultora en la que ella se desempeña en el área de Estrategia y Planeamiento y él es el nuevo jefe. Linda es candidata a un esperado ascenso prometido por su difunto jefe, pero cuando Bradley toma las riendas de la compañía, ese ascenso queda en el olvido. “Linda está bastante molesta”, resume la actriz Rachel McAdams en el nuevo contenido especial.

Sin embargo, una desgracia con suerte cambia drásticamente el curso de los acontecimientos. Tras un accidente aéreo, Linda y Bradley son los únicos sobrevivientes y quedan varados en una isla desierta. “Se produce una especie de cambio de roles”, comenta Dylan O’Brien.

Dirección: Sam Raimi. Elenco: Rachel McAdams, Dylan O’Brien, Edyll Ismail, Xavier Samuel, Chris Pang y Dennis Haysbert. Guion: Damian Shannon y Mark Swift. Música: Danny Elfman. Fotografía: Bill Pope. Duración: 113 minutos. Apta para mayores de 13 años con reservas.

Alerta extinción

Embed - ALERTA EXTINCIÓN / tráiler oficial / Doblado

Dos jóvenes empleados de una empresa de autoalmacenamiento construida en el terreno de una antigua base militar estadounidense, viven su turno de noche más alocado cuando un hongo parásito se escapa del subsuelo de la base, que fue sellado por el gobierno décadas atrás. A medida que la temperatura subterránea sube, este microorganismo altamente contagioso y de rápida mutación se multiplica y desata sus terrores, que controlan el cerebro y revientan el cuerpo, sobre los habitantes de la instalación, humanos y no humanos.

Con el tiempo agotándose, y con la ayuda de un veterano agente de bioterrorismo retirado, deberán contener la despiadada amenaza y evitar la extinción explosiva de la humanidad.

Este estreno coincide con la consolidación de Joe Keery como artista 360º: actor, músico y referente generacional capaz de movilizar audiencias en streaming, escenarios musicales y salas de cine. Con una narrativa sin pausas y una energía irreverente, Alerta extinción se proyecta como uno de los estrenos del verano para el público juvenil y los fans de Keery, cruzando cine, música y cultura pop en un mismo fenómeno.

Dirección: Jonny Campbell. Actores principales: Liam Neeson, Georgina Campbell y Joe Keery. Género: terror, comedia, ciencia ficción. Origen: Estados Unidos. Duración: 98 minutos. Calificación: apta para mayores de 13 años.