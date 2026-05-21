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    • El Puerto San Nicolás continúa ampliando su rol en la logística energética argentina

    El mineral llegó a San Nicolás desde Marruecos a bordo del buque African Oxpecker y será utilizado en tareas de perforación petrolera.

    21 de mayo de 2026 - 14:18
    El buque African Oxpecker operó en el Puerto San Nicolás con un cargamento de baritina proveniente de Marruecos.

    El buque African Oxpecker operó en el Puerto San Nicolás con un cargamento de baritina proveniente de Marruecos.

    El Norte

    El Puerto de la ciudad de San Nicolás concretó una nueva operación vinculada al sector energético con la llegada del buque African Oxpecker, que transportó varias toneladas de baritina provenientes de Marruecos. El cargamento será destinado a perforaciones en Vaca Muerta, uno de los principales polos hidrocarburíferos del país.

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    Baritina para la industria petrolera en Vaca Muerta

    Según informaron desde la terminal portuaria a través de sus redes sociales, la baritina cumple una función clave dentro de la industria petrolera debido a sus propiedades para estabilizar los procesos de perforación y evitar desmoronamientos durante las tareas extractivas.

    El mineral es utilizado especialmente en operaciones de alta exigencia técnica vinculadas a la exploración y producción de hidrocarburos, donde resulta fundamental garantizar seguridad y eficiencia en cada etapa del proceso.

    El Puerto San Nicolás y su vínculo con el sector energético

    Desde el Puerto San Nicolás remarcaron la importancia de esta operatoria, que vuelve a posicionar a la terminal como un punto estratégico dentro de los circuitos logísticos relacionados con el desarrollo energético argentino.

    La llegada del African Oxpecker evidencia además la participación del puerto nicoleño en el movimiento de cargas internacionales destinadas a sectores productivos de relevancia nacional, especialmente aquellos vinculados a la actividad hidrocarburífera y al crecimiento de Vaca Muerta.

    Operaciones internacionales y movimiento de cargas industriales

    La descarga de baritina proveniente de Marruecos refleja también la integración del Puerto San Nicolás con cadenas de abastecimiento globales, permitiendo el ingreso de insumos esenciales para distintas actividades industriales.

    En los últimos años, la terminal portuaria consolidó un perfil orientado a la recepción y despacho de cargas estratégicas, fortaleciendo su participación dentro de la logística nacional y acompañando el crecimiento de sectores claves para la economía argentina.

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