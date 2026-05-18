lunes 18 de mayo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura

    El Museo Batallas de Cepeda fue reconocido por ICOM como uno de los 25 mejores del mundo

    El Consejo Internacional de Museos ICOM eligió al Museo Batallas de Cepeda como anfitrión de la celebración anual, en reconocimiento su labor en la preservación y difusión del patrimonio cultural.

    18 de mayo de 2026 - 11:59
    Profesionales de distintos museos participaron de disertaciones y conversatorios en el Museo Batallas de Cepeda.

    Profesionales de distintos museos participaron de disertaciones y conversatorios en el Museo Batallas de Cepeda.

    PRENSA

    ICOM Argentina (Consejo Internacional de Museos), la principal organización mundial de museos y profesionales museísticos, estuvo en el Museo Batallas de Cepeda, ubicado en Mariano Benítez. Creada en 1946, esta ONG se dedica a promover, investigar y proteger el patrimonio cultural y natural, estableciendo las normas éticas y profesionales del sector a nivel internacional.

    Lee además
    El Museo Batallas de Cepeda será sede del Consejo Internacional de Museos.
    Cultura

    El Consejo Internacional de Museos celebra en Pergamino el Día Internacional de los Museos
    El profesor Rafael Restaino brindará una charla abierta sobre las complicidades civiles en los procesos dictatoriales.
    Cultura

    Rafael Restaino hablará sobre el rol de los actores civiles en Pergamino durante los golpes de Estado

    En el marco del Día Internacional de los Museos, ICOM Argentina, eligió al Museo Batallas de Cepeda como anfitrión de la conmemoración anual, destacando su excelente participación en ICOM Internacional, donde fue reconocido entre los 25 mejores museos del mundo, poniendo en valor el lema de este año: “Museos uniendo un mundo dividido”.

    Actividades en el Museo Batallas de Cepeda

    Durante la jornada se llevaron adelante disertaciones y conversatorios a cargo de profesionales de museos, generando un espacio de intercambio de experiencias, reflexión y fortalecimiento de la conservación del patrimonio cultural

    ICOM es la voz de los profesionales de los museos en el escenario internacional y aumenta la conciencia cultural pública a través de redes mundiales y programas de cooperación.

    Sus Comités Nacionales actúan como representantes locales, conectando la organización mundial con los museos y profesionales de cada país. Desempeñan un papel fundamental en el fomento de la creación de redes y la colaboración entre los profesionales de los museos, la organización de eventos y la facilitación de programas de intercambio cultural.

    Temas
    Seguí leyendo

    El Consejo Internacional de Museos celebra en Pergamino el Día Internacional de los Museos

    Rafael Restaino hablará sobre el rol de los actores civiles en Pergamino durante los golpes de Estado

    Los Bailecitos Domingueros volvieron a reunir música, danza y tradición en el Parque Belgrano

    Casa de la Cultura homenajeará a Edna Pozzi con literatura, danza y artes visuales

    La Feria del Libro Pergamino abre sus convocatorias para la nueva edición 2026

    El pergaminense Juan Manuel Aristegui se destaca en la impactante escenografía de Desde el jardín

    El grupo teatral Las Enaguas desembarca en Espacio GAE con la obra Niño Monstruo

    Cinema Pergamino suma una nueva propuesta familiar a su cartelera: Las ovejas detectives

    Pergamino se llena de cultura: teatro, música, cine y muestras para disfrutar todo el fin de semana

    Textimoniales: una muestra cargada de identidad y memoria en ArteMás

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Familias, bailarines y amantes del folklore compartieron una tarde de encuentro y tradición en una nueva edición de los Bailecitos Domingueros.
    Cultura

    Los Bailecitos Domingueros volvieron a reunir música, danza y tradición en el Parque Belgrano

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El profesor Rafael Restaino brindará una charla abierta sobre las complicidades civiles en los procesos dictatoriales.
    Cultura

    Rafael Restaino hablará sobre el rol de los actores civiles en Pergamino durante los golpes de Estado
    Según explican los expertos, fue una de las lunas nuevas más fuertes del año porque empujó a muchas personas a revisar hábitos, relaciones y proyectos desde un lugar más consciente.

    Lo que dejó la Luna Nueva en Tauro: cambios, replanteos y nuevas decisiones

    El robo lo concretaron tras romper el vidrio de la puerta del frente y acceder a los productos a través de un hierro con el extremo en forma de gancho.

    Rompieron el vidrio con una piedra y con un gancho robaron productos de un local de avenida Paraguay

    Profesionales de distintos museos participaron de disertaciones y conversatorios en el Museo Batallas de Cepeda.
    Cultura

    El Museo Batallas de Cepeda fue reconocido por ICOM como uno de los 25 mejores del mundo

    Maranta, coleus y zamioculca raven aparecen entre las especies más elegidas para transformar ambientes.

    Las plantas que dominan la decoración de interiores en 2026 y casi no requieren cuidados