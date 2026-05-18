El Museo Batallas de Cepeda fue reconocido por ICOM como uno de los 25 mejores del mundo

Profesionales de distintos museos participaron de disertaciones y conversatorios en el Museo Batallas de Cepeda. PRENSA

ICOM Argentina (Consejo Internacional de Museos), la principal organización mundial de museos y profesionales museísticos, estuvo en el Museo Batallas de Cepeda, ubicado en Mariano Benítez. Creada en 1946, esta ONG se dedica a promover, investigar y proteger el patrimonio cultural y natural, estableciendo las normas éticas y profesionales del sector a nivel internacional.

En el marco del Día Internacional de los Museos, ICOM Argentina, eligió al Museo Batallas de Cepeda como anfitrión de la conmemoración anual, destacando su excelente participación en ICOM Internacional, donde fue reconocido entre los 25 mejores museos del mundo, poniendo en valor el lema de este año: “Museos uniendo un mundo dividido”.

Actividades en el Museo Batallas de Cepeda Durante la jornada se llevaron adelante disertaciones y conversatorios a cargo de profesionales de museos, generando un espacio de intercambio de experiencias, reflexión y fortalecimiento de la conservación del patrimonio cultural

ICOM es la voz de los profesionales de los museos en el escenario internacional y aumenta la conciencia cultural pública a través de redes mundiales y programas de cooperación.

Sus Comités Nacionales actúan como representantes locales, conectando la organización mundial con los museos y profesionales de cada país. Desempeñan un papel fundamental en el fomento de la creación de redes y la colaboración entre los profesionales de los museos, la organización de eventos y la facilitación de programas de intercambio cultural.

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