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    • Salto refuerza los operativos de seguridad en accesos y distintos barrios de la ciudad

    El Municipio intensificó los controles vehiculares y patrullajes preventivos junto a fuerzas policiales en puntos estratégicos de Salto.

    21 de mayo de 2026 - 12:31
    Nuevos operativos en accesos y puntos estratégicos de Salto.

    Nuevos operativos en accesos y puntos estratégicos de Salto.

    saltociudad.com.ar

    La Municipalidad de Salto continúa profundizando las acciones preventivas en distintos sectores de la ciudad mediante operativos conjuntos de control y vigilancia. Los procedimientos se desarrollan tanto en los accesos principales como en barrios y zonas estratégicas, con participación de distintas áreas municipales y fuerzas de seguridad provinciales.

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    Controles vehiculares en los accesos a Salto

    En el marco de una planificación integral de seguridad, durante los últimos días se reforzaron los controles vehiculares y de identificación en los diferentes ingresos a la ciudad. Las tareas se realizan de manera rotativa en distintos horarios y puntos estratégicos con el objetivo de fortalecer la prevención y brindar mayor tranquilidad a los vecinos.

    Los operativos están a cargo de agentes de la Dirección de Monitoreo y Vigilancia Urbana junto al personal de la Dirección de Tránsito y Control Urbano. Durante los procedimientos se verifica documentación, identificación de conductores y condiciones generales de circulación de los vehículos.

    Desde el Municipio remarcaron que estas acciones forman parte de un esquema permanente de trabajo orientado a mejorar la seguridad y reforzar la presencia preventiva en la vía pública.

    Operativos conjuntos en barrios y zonas estratégicas

    De manera complementaria, también se llevan adelante operativos dinámicos y estáticos en distintos barrios y sectores considerados clave dentro del distrito. Estos despliegues cuentan con la participación coordinada de efectivos de la Policía Comunal, la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

    Las recorridas preventivas incluyen patrullajes, controles de tránsito y tareas de identificación en sectores de alta circulación. Según indicaron fuentes oficiales, el trabajo articulado busca optimizar recursos y generar una mayor capacidad de respuesta ante distintas situaciones.

    Además, la presencia de móviles y personal en la vía pública apunta a fortalecer la prevención del delito y aumentar la percepción de seguridad en cada uno de los sectores intervenidos.

    Seguridad y prevención como eje de trabajo municipal

    Las autoridades municipales destacaron que este tipo de procedimientos forman parte de una estrategia sostenida que se desarrolla de manera continua en todo el territorio de Salto. El objetivo central es reforzar las políticas preventivas y consolidar un trabajo coordinado entre las distintas áreas locales y las fuerzas de seguridad.

    En ese sentido, remarcaron que los controles continuarán realizándose durante las próximas semanas en diferentes puntos de la ciudad, adaptándose a las necesidades y requerimientos de cada sector.

    Desde el Ejecutivo local sostuvieron que la seguridad constituye una de las principales demandas de la comunidad y que, por ese motivo, se seguirá avanzando en acciones conjuntas para fortalecer la vigilancia urbana, el control vial y la prevención.

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