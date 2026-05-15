Cinema Pergamino suma una nueva propuesta familiar a su cartelera: Las ovejas detectives

Cinema Pergamino renueva su programación este viernes con el estreno de Las ovejas detectives, una propuesta animada destinada a toda la familia que combina humor, misterio y aventura. La película se incorpora esta semana a la cartelera local como una de las novedades destacadas para el público infantil y juvenil.

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Al mismo tiempo, el complejo cinematográfico mantiene en pantalla varios de los títulos más convocantes de las últimas semanas. Continúan Súper Mario Galaxy, El diablo viste a la moda 2, Mortal Kombat 2 y Michael, ofreciendo opciones para distintos públicos y géneros.

Con propuestas que van desde la animación y la comedia hasta la acción y la biografía musical, Cinema Pergamino busca consolidar una cartelera variada para disfrutar durante toda la semana.

La cinta incluye a Hugh Jackman, Emma Thompson y Nicholas Braun, así como las voces de Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Regina Hall y Patrick Stewart.

Chris O'Dowd, quien presta su voz a Mopple, "la oveja más paciente", comentó: "No se ven muchos proyectos del director de Minions y el guionista de Chernobyl. Es una combinación inusual".

En la película, Jackman interpreta a George, un pastor que cada noche les lee novelas detectivescas a sus queridas ovejas, convencido de que no pueden entenderlas. Pero cuando un misterioso incidente altera la vida en la granja, las ovejas se dan cuenta de que deben convertirse en las detectives. A medida que siguen las pistas e investigan a los sospechosos humanos, demuestran que incluso las ovejas pueden ser brillantes resolviendo crímenes.

El guion a la altura

El encargado de dirigir la película es Kyle Balda, con experiencia en la silla con cintas animadas como “Minions” (2015) y “Mi villano favorito 3” (2017). Este es su primer live action con actores reales y los efectos de las ovejas están muy bien logrados.

Sin embargo, la clave está en el guion, a cargo de Craig Mazin, el mismo escritor de la increíble miniserie de 2019, “Chernobyl”, y de la adaptación a la pantalla chica del juego “The Last of Us” (2023). Mazin da un vuelco y pasa de un drama nuclear soviético a ovejas detectives. Otro sinsentido que explica el corazón de la película, ya que por encima de toda esta investigación policial hay una historia de duelo, de no dejar de recordar lo doloroso y mantenerlo vivo, y de aceptar las diferencias en el rebaño.

Embed - Las Ovejas Detectives - Tráiler Oficial

Basada en un libro

La historia de cómo se hizo la cinta se remonta a casi 20 años atrás, cuando la productora Lindsay Doran le habló a Mazin sobre la novela de Leonie Swann, Tres bolsas llenas: Una historia de detectives de ovejas.

Él esperaba algo tierno, tonto y disparatado, pero quedó encantado por lo inteligente, conmovedora y filosófica que era.

Les llevó casi una década conseguir los derechos, y casi otra más lograr que el proyecto se realizara, y se realizó con éxito gracias a la ejecutiva del estudio, Courtenay Valenti, quien, según Mazin, lo rescató de quedar en el olvido entre un montón de guiones. En el proceso, se sintieron alentados por el calibre de los talentos que también querían formar parte del proyecto.

Director: Kyle Balda. Guion: Craig Mazin. Actores principales: Patrick Stewart, Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Nicholas Braun, Emma Thompson, Hugh Jackman. Género: suspenso, comedia, acción. Origen: Estados Unidos. Duración: 109 minutos. Calificación: apta para mayores de 13 años.