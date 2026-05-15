viernes 15 de mayo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Entretenimiento

    Cinema Pergamino suma una nueva propuesta familiar a su cartelera: Las ovejas detectives

    La película animada Las ovejas detectives desembarca esta semana en Cinema Pergamino. Además, continúan en exhibición títulos esperados como Súper Mario Galaxy, El diablo viste a la moda 2, Mortal Kombat 2 y Michael.

    15 de mayo de 2026 - 10:00
    Las ovejas detectives, protagonizada por Hugh Jackman, una propuesta que combina humor, misterio y aventura familiar.

    Las ovejas detectives, protagonizada por Hugh Jackman, una propuesta que combina humor, misterio y aventura familiar.

    PRENSA

    Cinema Pergamino renueva su programación este viernes con el estreno de Las ovejas detectives, una propuesta animada destinada a toda la familia que combina humor, misterio y aventura. La película se incorpora esta semana a la cartelera local como una de las novedades destacadas para el público infantil y juvenil.

    Lee además
    La violencia digital dejó de ser una problemática lejana.

    Pergamino abre el debate sobre violencia digital con el caso que impulsó la Ley Ema
    El film Mortal Kombat 2 profundiza el universo del clásico videojuego, apostando por la fidelidad a su estética brutal. video
    Entretenimiento

    Mortal Kombat 2 llega a Cinema Pergamino: violencia, espectáculo y debate en la pantalla grande

    Al mismo tiempo, el complejo cinematográfico mantiene en pantalla varios de los títulos más convocantes de las últimas semanas. Continúan Súper Mario Galaxy, El diablo viste a la moda 2, Mortal Kombat 2 y Michael, ofreciendo opciones para distintos públicos y géneros.

    Con propuestas que van desde la animación y la comedia hasta la acción y la biografía musical, Cinema Pergamino busca consolidar una cartelera variada para disfrutar durante toda la semana.

    ¿De qué trata Las ovejas detectives?

    La cinta incluye a Hugh Jackman, Emma Thompson y Nicholas Braun, así como las voces de Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Regina Hall y Patrick Stewart.

    Chris O'Dowd, quien presta su voz a Mopple, "la oveja más paciente", comentó: "No se ven muchos proyectos del director de Minions y el guionista de Chernobyl. Es una combinación inusual".

    En la película, Jackman interpreta a George, un pastor que cada noche les lee novelas detectivescas a sus queridas ovejas, convencido de que no pueden entenderlas. Pero cuando un misterioso incidente altera la vida en la granja, las ovejas se dan cuenta de que deben convertirse en las detectives. A medida que siguen las pistas e investigan a los sospechosos humanos, demuestran que incluso las ovejas pueden ser brillantes resolviendo crímenes.

    El guion a la altura

    El encargado de dirigir la película es Kyle Balda, con experiencia en la silla con cintas animadas como “Minions” (2015) y “Mi villano favorito 3” (2017). Este es su primer live action con actores reales y los efectos de las ovejas están muy bien logrados.

    Sin embargo, la clave está en el guion, a cargo de Craig Mazin, el mismo escritor de la increíble miniserie de 2019, “Chernobyl”, y de la adaptación a la pantalla chica del juego “The Last of Us” (2023). Mazin da un vuelco y pasa de un drama nuclear soviético a ovejas detectives. Otro sinsentido que explica el corazón de la película, ya que por encima de toda esta investigación policial hay una historia de duelo, de no dejar de recordar lo doloroso y mantenerlo vivo, y de aceptar las diferencias en el rebaño.

    Embed - Las Ovejas Detectives - Tráiler Oficial

    Basada en un libro

    La historia de cómo se hizo la cinta se remonta a casi 20 años atrás, cuando la productora Lindsay Doran le habló a Mazin sobre la novela de Leonie Swann, Tres bolsas llenas: Una historia de detectives de ovejas.

    Él esperaba algo tierno, tonto y disparatado, pero quedó encantado por lo inteligente, conmovedora y filosófica que era.

    Les llevó casi una década conseguir los derechos, y casi otra más lograr que el proyecto se realizara, y se realizó con éxito gracias a la ejecutiva del estudio, Courtenay Valenti, quien, según Mazin, lo rescató de quedar en el olvido entre un montón de guiones. En el proceso, se sintieron alentados por el calibre de los talentos que también querían formar parte del proyecto.

    Director: Kyle Balda. Guion: Craig Mazin. Actores principales: Patrick Stewart, Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Nicholas Braun, Emma Thompson, Hugh Jackman. Género: suspenso, comedia, acción. Origen: Estados Unidos. Duración: 109 minutos. Calificación: apta para mayores de 13 años.

    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino abre el debate sobre violencia digital con el caso que impulsó la Ley Ema

    Mortal Kombat 2 llega a Cinema Pergamino: violencia, espectáculo y debate en la pantalla grande

    Pergamino se llena de cultura: teatro, música, cine y muestras para disfrutar todo el fin de semana

    Textimoniales: una muestra cargada de identidad y memoria en ArteMás

    El Museo Municipal lleva sus talleres de arqueología a las escuelas de Pergamino

    Fondo de Promoción Cultural: Artistas y gestores participaron de una capacitación

    La Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez de Pergamino renueva su catálogo literario

    El Consejo Internacional de Museos celebra en Pergamino el Día Internacional de los Museos

    La Valija vuelve a escena para homenajear el último legado teatral de Jorge Sharry

    Oíd mortales nuestra canción patria: el Himno Nacional Argentino cumple 213 años

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Piden uso responsable del gas y advierten el riesgo de no denunciar pérdidas

    Piden uso responsable del gas y advierten el riesgo de no denunciar pérdidas
    Retiran radares en rutas nacionales que pasan por la provincia de Buenos Aires: Qué pasará en Pergamino

    Retiran radares en rutas nacionales que pasan por la provincia de Buenos Aires: Qué pasará en Pergamino

    El frío no dará tregua al inicio de la próxima semana.

    Del sol al abrigo en Pergamino: se espera un sábado inestable y la llegada del frío intenso

    Adultos mayores de Villa Ramallo se preparan para los Juegos Bonaerenses 2026.

    Adultos mayores de Villa Ramallo se preparan para representar al distrito en los Juegos Bonaerenses 2026

    La Boyita, un invento argentino con el que las casas rodantes lograban flotar y navegar con un motor fuera de borda. 
    Tendencias

    La Boyita, la casa rodante anfibia argentina que se adelantó a las SUV de China