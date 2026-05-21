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    • El Cuartel San Nicolás abrirá sus puertas con actividades por el Día del Ejército Argentino

    La jornada será el 29 de mayo en San Nicolás con entrada gratuita, exhibiciones militares, shows y propuestas para toda la familia.

    21 de mayo de 2026 - 19:00
    El próximo viernes 29 de mayo el Cuartel San Nicolás abrirá sus puertas a la comunidad en el marco del Día del Ejército Argentino. La jornada se llevará a cabo de 10:00 a 17:00.&nbsp;

    El próximo viernes 29 de mayo el Cuartel San Nicolás abrirá sus puertas a la comunidad en el marco del Día del Ejército Argentino. La jornada se llevará a cabo de 10:00 a 17:00. 

    Google Ilustrativa

    El Cuartel San Nicolás realizará una jornada especial de puertas abiertas para celebrar el Día del Ejército Argentino y permitirá que vecinos y visitantes conozcan de cerca el trabajo que desarrolla la institución. El evento contará con actividades gratuitas, exposiciones y demostraciones dinámicas pensadas para toda la familia.

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    Actividades especiales por el Día del Ejército Argentino

    Desde la organización adelantaron que habrá múltiples propuestas destinadas tanto a niños como a adultos. Entre las principales atracciones se destacan las demostraciones de destrezas militares, las exposiciones estáticas y dinámicas, además de charlas informativas sobre el rol que cumple el Ejército Argentino en distintas áreas del país.

    Además, quienes asistan podrán conocer vehículos militares, equipamiento táctico y distintos elementos utilizados habitualmente por la fuerza en tareas operativas y de asistencia.

    La jornada también incluirá actividades recreativas e interactivas pensadas para que las familias puedan compartir una experiencia diferente y acercarse al funcionamiento cotidiano de la institución militar.

    La banda militar Cabo Teodoro Fels será uno de los atractivos centrales

    Uno de los momentos más esperados será la presentación de la banda militar Cabo Teodoro Fels, que ofrecerá dos actuaciones musicales durante el día. Los shows están programados para las 12:00 y las 15:00 horas y formarán parte de las actividades centrales del encuentro.

    Las demostraciones dinámicas también ocuparán un lugar destacado dentro del cronograma. Las mismas se realizarán a las 11:30 y 15:30 horas, donde el público podrá observar ejercicios y maniobras desarrolladas por personal militar.

    Desde el Cuartel San Nicolás remarcaron que el objetivo del evento es fortalecer el vínculo con la comunidad y permitir que vecinos de todas las edades conozcan más sobre la historia, el trabajo y las funciones que cumple el Ejército Argentino.

    Cronograma completo de la jornada en el Cuartel San Nicolás

    El programa oficial comenzará a las 10:00 horas con la apertura del evento. Media hora más tarde quedarán habilitados los stands y las exposiciones estáticas.

    A las 11:30 se desarrollarán las actividades interactivas y también la primera demostración dinámica. Luego, al mediodía, se presentará la banda militar Cabo Teodoro Fels.

    Por la tarde continuarán las propuestas con una nueva presentación musical a las 15:00 y otra demostración dinámica a las 15:30 horas. Las últimas actividades se realizarán a las 16:30.

    El cierre oficial será a las 17:30 horas con una Santa Misa de Acción de Gracias, dando por finalizada una jornada que promete convocar a numerosas familias de San Nicolás y la región.

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