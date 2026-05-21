Baradero se prepara para la Fiesta del Guiso Carrero y el Pastel del 25 de Mayo

La tradicional celebración popular se realizará este 25 de mayo y promete reunir a vecinos y visitantes en una jornada cargada de gastronomía criolla, música y cultura.

La localidad de Portela, partido de Baradero , ultima los preparativos para una nueva edición de la Fiesta del Guiso Carrero y el Pastel, que se realizará este 25 de Mayo y promete reunir a vecinos y visitantes de toda la región. Desde la organización destacaron el crecimiento de la convocatoria y el trabajo conjunto de las instituciones locales.

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En diálogo con #FmTiempo, el delegado de Portela, Julio Genoud, brindó detalles sobre la organización de uno de los eventos populares más esperados de la zona. Según explicó, el objetivo es repetir y superar el éxito alcanzado durante la edición del año pasado.

“Nos estamos preparando de la mejor manera, ultimando detalles para disfrutar. Esperamos contar con mucha gente y superar lo del año pasado”, expresó Genoud al referirse al trabajo que vienen realizando en la previa de la celebración.

La fiesta tendrá lugar el próximo 25 de Mayo y combinará gastronomía tradicional, espectáculos y la participación de artesanos y emprendedores locales. Desde temprano habrá actividad en el predio, aunque el inicio oficial será luego del acto patrio que se desarrollará en la Escuela Nº 10.

“Apenas termine el acto en la Escuela N°10 comenzará oficialmente, pero desde la mañana ya va a estar todo listo”, explicó el delegado.

Creció la inscripción de artesanos y puestos gastronómicos

Uno de los aspectos que más entusiasmo genera entre los organizadores es el incremento en la cantidad de artesanos y feriantes que participarán de la jornada. Según señalaron, este año la demanda para instalar puestos superó ampliamente la registrada en la edición anterior.

“Estamos muy contentos con el tema de la inscripción de artesanos y puestos gastronómicos, que ha sido mayor que el año pasado”, destacó Genoud.

Además, remarcó que existe un importante trabajo coordinado entre las instituciones de la localidad para garantizar que todos puedan formar parte y obtener un beneficio económico durante el evento.

“Venimos trabajando en conjunto con las distintas instituciones para que todos puedan trabajar ese día”, sostuvo.

Desde la organización también aclararon que los espacios para los feriantes estarán previamente asignados, por lo que no será necesario llegar de madrugada para conseguir ubicación.

“Que vengan tranquilos los artesanos porque van a tener su lugar marcado, no hace falta que vengan todos muy temprano, no es por orden de llegada”, detalló.

La porción de guiso costará $15.000 en la fiesta popular

Uno de los puntos centrales de la celebración volverá a ser el tradicional guiso carrero, una comida típica que año tras año convoca a cientos de personas. En esta oportunidad, la porción tendrá un valor de $15.000.

Genoud explicó que, pese al complejo contexto económico y al aumento de los costos de los alimentos, se buscó mantener un precio accesible para las familias.

“La porción del guiso va a salir $15.000, es un precio accesible teniendo en cuenta que la preparación lleva carne y sabemos lo que vale y todo lo que implica”, afirmó.

Asimismo, reconoció las dificultades económicas que atraviesan tanto las instituciones como los municipios para sostener este tipo de encuentros populares, aunque destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones.

“La crisis que vivimos nos golpea a todos, son momentos difíciles. Hay que tratar de no poner a la municipalidad en ningún gasto y que se pueda llevar la fiesta adelante. El año pasado arrancó así y eso no nos tiene que impedir seguir con las fiestas populares”, concluyó.

La Fiesta del Guiso Carrero y el Pastel se ha consolidado en los últimos años como una de las celebraciones más convocantes de la región, combinando identidad local, gastronomía criolla y el trabajo de instituciones y emprendedores.