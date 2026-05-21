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    • Los choques de cada día: hospitalizaron al conductor de una moto que chocó contra un auto

    En avenida Intendente Ernesto Illia y Magallanes chocaron un automóvil Ford Territory y una motocicleta en la tarde noche de este jueves.

    21 de mayo de 2026 - 20:39
    El choque se produjo minutos después de las 19:00 de este jueves en la esquina de avenida Intendente Illia y Magallanes.

    El choque se produjo minutos después de las 19:00 de este jueves en la esquina de avenida Intendente Illia y Magallanes.

    LA OPINION
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    LA OPINION
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    El choque se produjo minutos después de las 19:00 de este jueves en la esquina de avenida Intendente Illia y Magallanes.

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    LA OPINION

    Los choques de cada día entre automóviles y motocicletas se repiten con gran incidencia en distintos puntos de la ciudad y generan los despliegues de emergencias sanitarias, asistencia vial y operativos policiales para desarrollar las actuaciones judiciales en los sucesos con personas lesionadas.

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    El conductor de una motocicleta fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital San José, con lesiones de consideración, tras la colisión contra un automóvil en la tarde noche de este jueves en la esquina de avenida Intendente Ernesto Illia y Magallanes.

    Choque

    Minutos después de las 19:00 en esa encrucijada de la zona sur se produjo el incidente vial. De acuerdo al reporte de testigos, el automóvil Ford Territory se disponía a atravesar la avenida Illia por Magallanes en el sentido de esa calle (de este a oeste) y por causas que son materia de investigación se produjo el impacto de la moto que se desplazaba por el carril que va de Liniers al Arroyo en la arteria de doble circulación.

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