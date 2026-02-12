jueves 12 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Entretenimiento

    Tras la salida de Cacho Deicas, Marcos Camino también deja Los Palmeras: qué pasará con el grupo

    El manager Adrián Forni explicó los motivos por los que Marcos Camino, histórico líder de Los Palmeras, abandona la banda que fundó hace 53 años.

    12 de febrero de 2026 - 13:19
    Cacho Deicas y Marcos Camino, los dos históricos referentes de Los Palmeras que en el último tiempo se alejaron de la banda en medio de problemas de salud y conflictos internos.

    Cacho Deicas y Marcos Camino, los dos históricos referentes de Los Palmeras que en el último tiempo se alejaron de la banda en medio de problemas de salud y conflictos internos.

    A poco más de un año del escándalo que derivó en la salida de Cacho Deicas, la otra gran figura de Los Palmeras también dará un paso al costado. Según pudo saber Teleshow, un comunicado oficial marcará el inicio de una etapa de alejamiento temporal para Marcos Camino, fundador, acordeonista y líder del grupo santafesino, debido a recomendaciones médicas. El músico será reemplazado de forma provisoria por su hijo, mientras la banda garantiza la continuidad de sus actividades habituales.

    Lee además
    Úrsula Corberó junto a su suegro, Ricardo Darín, a pocos días de dar a luz. video
    Entretenimiento

    Ricardo Darín es abuelo: nació el hijo de Ursula Corberó y el Chino Darín en Barcelona
    La Escuela Municipal de Bellas Artes, ubicada en la esquina de Alsina y Moreno, abrió la inscripción para sus talleres 2026.
    Cultura

    La Escuela Municipal de Bellas Artes abre las inscripciones para el ciclo lectivo 2026

    “Es una decisión casi tomada a raíz de los médicos, es lo conveniente, Marcos tiene nueve stents”, explicó Adrián Forni, manager de la agrupación a Teleshow. “Pero hay una continuidad total porque la banda sigue exactamente igual. Es el hijo el que ocuparía el lugar de él. Tampoco es definitivo, es un alejamiento por precaución, por un tiempo no determinado”.

    Forni aclaró que el anuncio oficial será “mañana a la noche”, en referencia al jueves 12, acompañado por un video de Marcos en el que brindará explicaciones. “Se está armando el comunicado con un video de él explicando todo”, anticipó el manager sobre una posible instancia pública a partir del viernes.

    El representante subrayó que la actividad de Los Palmeras continuará de forma íntegra: “Se continúa todo exactamente igual: la línea profesional, musical, la misma banda, todo lo mismo”. Sobre el sustituto, afirmó: “El hijo ya venía tocando en otra banda, es un músico experimentado, muy bueno y mantiene la misma línea. Así que cubre el legado de él”.

    Forni remarcó la necesidad de brindar información certera y evitar especulaciones. “Lo principal es ser claro, no hacer como ponen algunas cosas que se han enterado no sé por dónde. No hemos dado declaraciones, salvo por ahí algunos medios locales... pero simplemente que no está nada oficial hasta que no lo diga el mismo Marcos”.

    La salida de Marcos Camino

    La salida de Marcos Camino de Los Palmeras implica un punto de inflexión en el ecosistema de la música tropical argentina. Se anunciará no solo la despedida del acordeonista fundador de la banda, sino también el cierre de un ciclo de más de 53 años al frente de uno de los proyectos más emblemáticos de la cumbia santafesina y el cancionero popular nacional.

    Durante más de cinco décadas, Marcos Camino consolidó su posición como referente indiscutido del género tropical. Su rol se tornó identitario, ya que, en palabras extraídas del comunicado, “fue el rostro y la mente artística detrás del sonido de Los Palmeras durante más de 53 años, llevando la música tropical a escenarios nacionales e internacionales”.

    Capítulo Cacho Deicas

    El conflicto interno en torno a Los Palmeras, una de las bandas más reconocidas de la música santafesina, quedó expuesto al revelarse el despido legal de los músicos que integraban el histórico grupo, así como la fractura definitiva entre sus dos líderes fundadores, por tensiones y conflictos entre Marcos Camino y Rubén Cacho Deicas, que se dispararon a comienzos de 2025.

    Después de su regreso a los escenarios como solista, Cacho Deicas atravesó una de las etapas más turbulentas de su carrera, marcada además por el ACV que afectó gravemente su salud y decantó en su salidad de la banda, reemplazado por Pablo López.

    Deicas insistió en que el respaldo de sus seguidores resultó decisivo para afrontar este periodo de crisis personal y profesional: “Quiero agradecer a toda la gente que me ha mandado de alguna manera unos mensajes maravillosos, unas oraciones terribles. Fue un poco lo que me levantó el espíritu para seguir luchando con este ACV que me tocó a mí, justamente. Estamos zafando”, afirmó, evidenciando la magnitud de la recuperación.

    El contexto de este anuncio coincidió con una fase de reconfiguración interna: en los últimos años, la banda transitó diferentes salidas de miembros históricos, y reorganizó su estructura artística. Lejos de representar un cierre definitivo para el grupo, el retiro se presentó como “un traspaso generacional planificado”.

    Marcos Camino, de 75 años, no se desligará completamente del universo musical que edificó. El propio artista confirmó que “continuará vinculado al proyecto desde atrás del escenario, acompañando la continuidad de Los Palmeras”, consolidando así una transición que busca minimizar el impacto en la identidad del grupo.

    En paralelo, Camino impulsó la creación de Los Palmae, proyecto conformado por hijos de los miembros originales de Los Palmeras, con la intención de garantizar “la vigencia del legado familiar y musical” que caracterizó a la formación durante generaciones. (Infobae.com)

    Temas
    Seguí leyendo

    Ricardo Darín es abuelo: nació el hijo de Ursula Corberó y el Chino Darín en Barcelona

    La Escuela Municipal de Bellas Artes abre las inscripciones para el ciclo lectivo 2026

    El legado de Nino Bravo se queda sin casa: cierran el museo en su pueblo natal

    Orquesta Compay cierra el ciclo Lunes de Salsa con una noche a puro ritmo caribeño

    Pergamino Vibra al ritmo del amor con un gran evento al aire libre

    Cinema Pergamino renueva su cartelera: llega La empleada y siguen los grandes éxitos

    Este fin de semana los festivales en Pinzón, Ocampo y J. A. de la Peña dominan la agenda cultural

    Peyrano vuelve a cantar: este sábado se celebra la 30ª edición del festival popular

    Lincoln ya palpita su Carnaval Artesanal 2026: seis noches de brillo, música y tradición popular

    Valentino Belletti se perfeccionará en danza, tras su triunfo en Talentos en Escena

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Se registraron nuevos focos de incendio en las islas entrerrianas frente a San Nicolás. Este miércoles por la noche se detectaron llamas activas en la zona de las islas Lechiguanas, que pudieron observarse con claridad desde la costanera local.

    Nuevos incendios en las islas frente a San Nicolás: preocupación por focos en Lechiguanas
    La Dirección de Adultos Mayores dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, realizó la jornada de cierre de la Colonia de Adultos Mayores en el complejo municipal del ex Tiro Federal.

    San Pedro: Finalizó la Colonia de Adultos Mayores en el ex Tiro Federal con una jornada recreativa

    Cacho Deicas y Marcos Camino, los dos históricos referentes de Los Palmeras que en el último tiempo se alejaron de la banda en medio de problemas de salud y conflictos internos.
    Entretenimiento

    Tras la salida de Cacho Deicas, Marcos Camino también deja Los Palmeras: qué pasará con el grupo

    Tras los actos de vandalismo realizados en la costanera días atrás por menores de edad, desde el Juzgado de Convivencia citaron a los padres de los mismo para este viernes.

    Anfiteatro vandalizado: el municipio de San Nicolás avanza contra los padres de los menores

    El convicto condenado por el homicidio de Santucho en Pergamino fue detenido al ser hallado en la vía pública sin la tobillera electrónica del arresto domiciliario.

    Pergamino: arrestaron a condenado por el homicidio de Santucho que violó arresto domiciliario