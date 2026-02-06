Pergamino Vibra al ritmo del amor con un gran evento al aire libre

Diego Morello: “El único requisito es tener ganas de disfrutar y celebrar el amor en todas sus expresiones”. FOCUS-MARKET

El próximo viernes 13 de febrero a partir de las 19:30, el Paseo Ribereño se teñirá de luces, música, gastronomía y sorpresas en lo que será la primera edición de Pergamino Vibra, una serie de eventos temáticos que llevará adelante la Municipalidad de Pergamino.

Vibra el amor es el evento que se realizará para celebrar el Día de los Enamorados en la vera del Arroyo Pergamino entre Dr. Alem y 25 de mayo. Se trata de una noche especial con la participación de Pablo y Connie, Sunset y distintos DJ’s, además de gastronomía, show de luces, puntos para fotografías, juegos y sorteos.

El concepto Vibra “El concepto de Vibra, es generar espacios para conjugar todas las edades en torno a algo que nos une y es la música. Por eso la selección será a partir de clásicos, juegos temáticos y la generación de un clima festivo, en esta primera oportunidad, en torno al amor”, explicó Diego Morello, subsecretario de Cultura.

Por su parte el responsable de la Dirección de Juventud, Axel Toledo, destacó que “se trata de una propuesta bastante innovadora, que va a incluir un escenario con bandas en vivo, un paseo gastronómico, un puesto fotográfico y actividades para las familias y las parejas que están celebrando el amor en este día tan importante. También vamos a contar con algunos stands institucionales relacionados con el noviazgo saludable y el cuidado.

“La idea es que la noche comience en Vibra el Amor, con la participación de vecinos y familias. El único requisito es tener ganas de disfrutar y celebrar el amor en todas sus expresiones”, concluyó Morello.

