Valentino Belletti se perfeccionará en danza, tras su triunfo en Talentos en Escena

Valentino Belletti en LA OPINION. El joven deslumbró en Talentos en Escena con su danza y música.

El joven bailarín, ganador en la categoría danza , sorprendió a los jurados con una coreografía que fusionó urbano, contemporáneo, folklore y malambo. Además, destaca en guitarra y bombo, y sueña con profesionalizar su pasión por el arte.

Valentino Belletti , de apenas 14 años, se consagró ganador en danza de Talentos en Escena , un certamen evaluado por la reconocida coreógrafa Lolo Rossi , la actriz, cantante y empresaria Marixa Balli , y el bailarín y diseñador Gabo Usandivaras .

El joven, que ya había recibido otros premios, incluso a nivel internacional, confesó en el programa Fuera de Página (lunes a viernes de 10:00 a 12:00 por La Opinión Play y FM 105.1) su sorpresa por la distinción: “Me sorprendió el premio porque había compañeras mías que eran muy buenas bailando”.

“Primero tuve que mandar un video con una fusión de urbano con malambo. Después a mi mamá le llegó un mail donde le confirmaron que había quedado. La segunda instancia fue en el mismo lugar donde se hizo la final (Centro Cultural Bellas Artes). Ahí hice urbano puro –hip hop– y pasé a la final. Ya en la final hice una fusión de contemporáneo, folklore, malambo”.

Sobre la creación de la coreografía, destacó el trabajo conjunto con su familia:

“La base de la coreografía fue mía y mi mamá y mi papá la estuvieron puliendo a más no poder”.

El joven, con fuerte influencia familiar en sus comienzos en la danza folklórica, también se desenvuelve en la música, tocando guitarra y bombo. Incluso participó en la categoría canto como guitarrista, acompañando a Lautaro Iruzi, cantante de la banda Hijos de la Tierra, que logró el segundo puesto en el mismo certamen.

“En la guitarra mi papá me ayudó con los acordes, pero la mayoría lo fui sacando de YouTube. Y el bombo lo aprendí de oído”, contó.

Respecto a la devolución de los jurados, Valentino recordó con entusiasmo:

“Cuando me dieron el premio los tres jurados me felicitaron y, después de la premiación, Marixa Balli me dijo ‘sos un capo, seguí así’; Gabo Usandivaras me aconsejó ‘reforzá el clásico’, por eso ahora estoy yendo con Yamila Giustozzi (Odille); Lolo Rossi me felicitó y me estuvo explicando la que iba a ser la beca, que la voy a hacer este año”.

Con esta nueva formación, Valentino busca profesionalizarse en la danza.

“La danza clásica y el contemporáneo son la base para el resto de los ritmos y estilos, porque tenés que tener técnica para el resto”, explicó, y agregó que también planea perfeccionarse con la guitarra.

El joven seguirá este año ampliando su formación en baile, malambo y urbano, con el constante estímulo de su familia, especialmente de su padre. Cerrando la entrevista, Valentino compartió sus sueños: “Me veo en el futuro como bailarín de un cantante, o bien como profesor”, y manifestó su admiración por Ezequiel Suárez y Fran Mazzei.

