viernes 06 de febrero de 2026
    Cinema Pergamino renueva su cartelera: llega La empleada y siguen los grandes éxitos

    El thriller psicológico se estrena este viernes en Cinema Pergamino, y continúan en pantalla Zootopia 2, Avatar: Fuego y Cenizas, ¡Ayuda! y Marty Supremo.

    6 de febrero de 2026 - 11:45
    Sydney Sweeney y Amanda Seyfried protagonizan La empleada, el nuevo thriller psicológico que llega a Cinema Pergamino.

    PRENSA

    El thriller psicológico La empleada, adaptación cinematográfica de la exitosa novela de Freida McFadden, se estrena este viernes en las salas de Cinema Pergamino.

    Marty Supremo. Un drama biográfico protagonizado por Timothée Chalamet, ambientado en el obsesivo mundo del tenis de mesa de los años 50.
    Entretenimiento

    Tres estrenos, tres mundos en Cinema Pergamino: drama, humor negro y terror
    Este sábado Cora Tulliani y Fernando Vila proponen un mix de canciones en Florentino Teatro Bar.
    Cultura y espectáculos

    Este fin de semana los festivales en Pinzón, Ocampo y J. A. de la Peña dominan la agenda cultural

    El largometraje, dirigido por Paul Feig y protagonizado por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, busca generar reacciones colectivas en la audiencia y plantea una mirada aguda al deseo y el poder en el seno de una familia aparentemente perfecta.

    En esta producción, Sweeney interpreta a Millie, una joven que, tras salir de prisión, busca rehacer su vida y acepta un puesto como empleada doméstica en la lujosa residencia de la familia Winchester. La aparente estabilidad que encuentra en su nuevo empleo se desvanece rápidamente cuando comienza a descubrir el lado oscuro de sus empleadores, interpretados por Seyfried y Brandon Sklenar. A medida que Millie se integra en la dinámica familiar, la fachada de perfección se resquebraja y emergen secretos y escándalos que amenazan su integridad física y mental.

    Paul Feig y La empleada

    Sobre la construcción conceptual de la película, Feig explicó a Variety: “Me encantan las historias que te hacen pensar en lo que apoyas y en lo que no. Iluminan los juicios que hacemos sobre la gente, las situaciones y lo que creemos desear. A veces, cuando finalmente ves la realidad debajo de todo, tu visión completa del mundo se desmorona”. El director aclaró que la película propuso un juego deliberado con el suspenso para mantener la tensión sin llegar al exceso: “Hitchcock decía que es como tirar de una cuerda. Si tiras demasiado, se rompe; si no tiras suficiente, se afloja. Nosotros queríamos ver hasta dónde podíamos tirar de la cuerda sin que se rompiera”, recalcó.

    Feig remarcó la intención de incentivar un fenómeno colectivo en el cine: “El público se va a divertir mucho viendo esta película en conjunto, porque esas reacciones colectivas son algo que simplemente no se pueden obtener en el living de casa. Realmente la diseñamos para que la audiencia reaccione en vivo y en el momento. Estoy emocionado de que la gente tenga esa experiencia”, afirmó en declaraciones a Variety durante CinemaCon 2025.

    Con un guion escrito por Rebecca Sonnenshine, reconocida por su trabajo en series como The Boys y The Vampire Diaries, la película trasladó al cine la tensión opresiva y los giros inesperados presentes en la obra de McFadden. Sobre este desafío, Feig sostuvo: “La tensión, los sustos y la comedia están tan entrelazados. Fue un sueño hecho realidad”, según lo declarado a Variety.

    Sydney Sweeney, también productora ejecutiva junto a Seyfried, detalló su conexión con la obra original y lo que motivó su participación: “No pude soltar ‘The Housemaid’. Terminé leyendo los tres libros en una semana. Los personajes son imperfectos y caóticos”, expresó a Variety. La actriz encarnó a Millie, una joven que tras salir de prisión intentó reconstruir su vida aceptando un empleo como empleada doméstica en una mansión donde los secretos y la violencia subyacente desafían la aparente perfección de sus empleadores.

    La narrativa de La empleada se sumó a la tradición de thrillers contemporáneos como Gone Girl y Parasite, fusionando suspenso psicológico con crítica a las apariencias y privilegiando la experiencia inmersiva en sala, donde, según sus responsables, el espectador “tiene la oportunidad de ver cómo se desmoronan certezas y se desdibujan los límites entre verdad y engaño”. (Fuente: Infobae.com)

    Director: Paul Feig. Actores principales: Brandon Sklenar, Sydney Sweeney, Amanda Seyfried. Duración: 131 minutos. Calificación: apta mayores de 16 años.

    Embed - LA EMPLEADA Tráiler Oficial Español Latino (2025) Sydney Sweeney, Amanda Seyfried
    Por Néstor Suárez

    Lo manifestó a #TúRadio, el presidente del bloque de concejales de Fuerza Patria, Nicolás Moreira, acerca de la sesión extraordinaria que llevará adelante el Concejo Deliberante este viernes a partir de las 16 horas.

    Baradero: Fuerza Patria acompañará la sesión por el agua, pero aclaró que no se resuelve desde el Concejo

    Viernes 6 de febrero - Versión PDF

    El calor extremo y la sequía favorecieron un aumento sostenido de alacranes en Ramallo.

    Aumenta la presencia de alacranes en Ramallo y crece la preocupación sanitaria

