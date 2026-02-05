jueves 05 de febrero de 2026
    Peyrano vuelve a cantar: este sábado se celebra la 30ª edición del festival popular

    Con las actuaciones de Ahyre y La Callejera, gastronomía típica, artesanos y propuestas culturales, Peyrano se prepara para una noche inolvidable.

    5 de febrero de 2026 - 13:07
    Ariel Chaco Andrada es el líder, voz y guitarrista de La Callejera, un reconocido grupo de folklore argentino con más de 20 años de trayectoria.

    Ariel "Chaco" Andrada es el líder, voz y guitarrista de La Callejera, un reconocido grupo de folklore argentino con más de 20 años de trayectoria.

    PRENSA

    Este sábado, la vecina localidad santafesina de Peyrano será escenario de una nueva edición del Festival “Peyrano vuelve a cantar”, un evento que ya forma parte de la agenda cultural de la región y que en este 2026 celebra su 30ª edición con una propuesta renovada y artistas de primer nivel.

    La grilla artística tendrá como principales protagonistas a las reconocidas agrupaciones Ahyre y La Callejera, que encabezarán una noche pensada para la celebración cultural, la música en vivo y el encuentro comunitario, convocando a público de distintas localidades.

    Tradición y cultura en Peyrano

    Como es tradición, el festival ofrecerá un completo Patio de Comidas, donde se podrán disfrutar los clásicos costillares a la estaca, las tradicionales empanadas del festival, locro, además de choripanes, hamburguesas y una destacada Mesa Dulce, uno de los sellos distintivos del evento.

    A ello se sumará la vigésimo sexta Muestra de Artesanos y Manualistas, con puestos provenientes de toda la región, que aportarán identidad, producción local y color a la jornada.

    En paralelo, el Museo Comunal 30 de Julio abrirá sus puertas al público para presentar una nueva muestra expositiva, dedicada a rescatar la historia de la partera del pueblo, quien ejerció su labor desde fines de la década de 1930 y dejó una huella profunda en la comunidad.

    Cabe destacar que la organización del festival está a cargo de la Asociación Civil Pago de los Arroyos, que como cada año trabaja de manera conjunta con diversas instituciones locales, entre ellas el Centro Tradicionalista “La Posta”, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Peyrano, el Hogar de Ancianos y el Centro de Jubilados, fortaleciendo el carácter solidario y participativo del evento.

    Las entradas anticipadas se encuentran a la venta y pueden adquirirse a través del perfil oficial de Instagram @festivaldepeyrano o mediante la plataforma 1000tickets.

    Embed - on Instagram: "A BAILAR SE HA DICHO CON LA CALLEJERA EN PEYRANO - SANTA FE "
    View this post on Instagram

