Pergamino: restituyen yegua y potrillos a una familia tras apelación, control sanitario y colocación del chip

En una escena cargada de emoción, una familia humilde de trabajadores de volvió a reunirse con su yegua preñada y sus dos potrillos luego de que la Justicia de Faltas autorizara la restitución de los animales, que habían sido secuestrados por el Municipio al ser encontrados sueltos.

El procedimiento se originó cuando, tras el robo del bozal y las correas con las que estaban atados en un terreno lindero a la vivienda, los caballos se desplazaron sin sujeción y fueron detectados en la vía pública. Ante esa situación, personal municipal intervino y los trasladó al corralón, activando el expediente contravencional correspondiente.

Desde la Defensoría que asistió a la familia señalaron que se trató de “un caso particular”, ya que los animales permanecían habitualmente sujetos y bajo cuidado. Según indicaron, el descuido no fue voluntario sino consecuencia del hurto de los elementos de sujeción.

La sanción inicial superaba el millón de pesos por los tres equinos, una cifra que la familia consideró desproporcionada. Tras la apelación presentada, con intervención de la Defensoría Oficial, la titular del Juzgado de Faltas, Marcela Noe, analizó el contexto y resolvió autorizar la devolución, estableciendo como condición la colocación del microchip identificatorio exigido por la normativa.

Finalmente, la multa está en proceso de apelación para que el monto de la infracción esté al alcance del compromiso de pago de la familia propietaria de los equinos.

caballos yegua y potrillos volvieron con sus dueños-pergamino-003 LA OPINION

La restitución se concretará en la sede de la Secretaría de Seguridad, donde funciona el Tribunal de Faltas y el corralón municipal, con la intervención de un veterinario que implantó el dispositivo electrónico antes de entregar formalmente los animales a sus propietarios.

Además, el médico veterinario desarrolló un control sanitario completo de todos los equinos.

Microchip y responsabilidad: una exigencia que llegó para quedarse

El caso, más allá de la resolución puntual, reabre un debate clave en Pergamino: la tenencia responsable de animales de gran porte y la obligación de identificarlos.

El microchip permite vincular cada equino con su titular, facilita controles sanitarios y, sobre todo, determina responsabilidades en caso de que el animal circule suelto y genere riesgos viales o daños a terceros. En una ciudad atravesada por rutas y caminos rurales, la presencia de caballos sin control representa un peligro concreto para automovilistas y motociclistas.

caballos yegua y potrillos volvieron con sus dueños-pergamino-002 LA OPINION

En ese sentido, las autoridades remarcan que no alcanza con el apego afectivo: los caballos deben estar correctamente atados, en predios seguros y con identificación electrónica. La ausencia de estos recaudos puede derivar en multas y secuestros preventivos.

Derechos animales y nueva sensibilidad social

La situación también se inscribe en un contexto más amplio. En los últimos años cobró fuerza el debate sobre el bienestar animal, con propuestas de actualización de la Ley 14.346 y proyectos como la llamada “Ley Conan”, impulsada tras casos de alto impacto público vinculados al maltrato.

A nivel internacional, la Declaración Universal de los Derechos del Animal establece principios de protección y trato digno, que influyen en ordenanzas locales y en una mirada más estricta sobre la tenencia.

En ese marco, el mensaje es doble: proteger a los animales y proteger a la comunidad. Un caballo suelto puede ser víctima —de accidentes o de abandono— pero también convertirse en factor de riesgo.

caballos yegua y potrillos volvieron con sus dueños-pergamino-001 LA OPINION

Una escena de alivio y aprendizaje

Para la familia involucrada, la jornada de restitución tendrá un fuerte componente emocional. Los hijos menores, que montaban y cuidaban a los animales, habían manifestado tristeza por la separación. Esta tarde volverán a ver a la yegua y a los potrillos en su hogar.

El episodio deja una enseñanza clara para propietarios de equinos en Pergamino: asegurar correctamente la sujeción, prevenir robos de bozales o correas y cumplir con la colocación del chip no es un trámite menor. Es una obligación legal y una responsabilidad social.

Porque en tiempos de mayor conciencia sobre los derechos animales, la tenencia responsable ya no es una opción: es parte de una convivencia urbana más segura y respetuosa.