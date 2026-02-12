jueves 12 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pergamino: restituyen yegua y potrillos a una familia tras apelación, control sanitario y colocación del chip

    El Municipio secuestró tres caballos que aparecieron sueltos. Tras la intervención de la Defensoría y la jueza Marcela Noe, volverán con microchip y controles.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    12 de febrero de 2026 - 18:32
    Los tres caballos fueron restituidos a la familia encargada de su cuidado con el compromiso de mantenerlos con responsabilidad y tras haberle colocado el chip de identificación.

    Los tres caballos fueron restituidos a la familia encargada de su cuidado con el compromiso de mantenerlos con responsabilidad y tras haberle colocado el chip de identificación.

    LA OPINION
    Los tres caballos fueron restituidos a la familia encargada de su cuidado con el compromiso de mantenerlos con responsabilidad y tras haberle colocado el chip de identificación.

    Los tres caballos fueron restituidos a la familia encargada de su cuidado con el compromiso de mantenerlos con responsabilidad y tras haberle colocado el chip de identificación.

    LA OPINION
    Los tres caballos fueron restituidos a la familia encargada de su cuidado con el compromiso de mantenerlos con responsabilidad y tras haberle colocado el chip de identificación.

    Los tres caballos fueron restituidos a la familia encargada de su cuidado con el compromiso de mantenerlos con responsabilidad y tras haberle colocado el chip de identificación.

    LA OPINION
    Los tres caballos fueron restituidos a la familia encargada de su cuidado con el compromiso de mantenerlos con responsabilidad y tras haberle colocado el chip de identificación.

    Los tres caballos fueron restituidos a la familia encargada de su cuidado con el compromiso de mantenerlos con responsabilidad y tras haberle colocado el chip de identificación.

    LA OPINION

    En una escena cargada de emoción, una familia humilde de trabajadores de volvió a reunirse con su yegua preñada y sus dos potrillos luego de que la Justicia de Faltas autorizara la restitución de los animales, que habían sido secuestrados por el Municipio al ser encontrados sueltos.

    Lee además
    El encuentro será este domingo a las 19:00 en Plaza Independencia, con acceso libre y gratuito para todos los vecinos de Pergamino y alrededores.

    Pergamino será escenario de un culto de milagros, sanidad y liberación al aire libre
    El miércoles 18, en El Socorro, continuará el calendario de visitas del área de Discapacidad.

    El próximo miércoles el Área de Discapacidad visitará El Socorro y evalúan sumar recorridas mensuales

    Los encontraron como caballos sueltos

    El procedimiento se originó cuando, tras el robo del bozal y las correas con las que estaban atados en un terreno lindero a la vivienda, los caballos se desplazaron sin sujeción y fueron detectados en la vía pública. Ante esa situación, personal municipal intervino y los trasladó al corralón, activando el expediente contravencional correspondiente.

    Desde la Defensoría que asistió a la familia señalaron que se trató de “un caso particular”, ya que los animales permanecían habitualmente sujetos y bajo cuidado. Según indicaron, el descuido no fue voluntario sino consecuencia del hurto de los elementos de sujeción.

    caballos yegua y potrillos volvieron con sus dueños-pergamino-004
    Los tres caballos fueron restituidos a la familia encargada de su cuidado con el compromiso de mantenerlos con responsabilidad y tras haberle colocado el chip de identificación.

    Los tres caballos fueron restituidos a la familia encargada de su cuidado con el compromiso de mantenerlos con responsabilidad y tras haberle colocado el chip de identificación.

    La sanción inicial superaba el millón de pesos por los tres equinos, una cifra que la familia consideró desproporcionada. Tras la apelación presentada, con intervención de la Defensoría Oficial, la titular del Juzgado de Faltas, Marcela Noe, analizó el contexto y resolvió autorizar la devolución, estableciendo como condición la colocación del microchip identificatorio exigido por la normativa.

    Finalmente, la multa está en proceso de apelación para que el monto de la infracción esté al alcance del compromiso de pago de la familia propietaria de los equinos.

    caballos yegua y potrillos volvieron con sus dueños-pergamino-003
    Los tres caballos fueron restituidos a la familia encargada de su cuidado con el compromiso de mantenerlos con responsabilidad y tras haberle colocado el chip de identificación.

    Los tres caballos fueron restituidos a la familia encargada de su cuidado con el compromiso de mantenerlos con responsabilidad y tras haberle colocado el chip de identificación.

    La restitución se concretará en la sede de la Secretaría de Seguridad, donde funciona el Tribunal de Faltas y el corralón municipal, con la intervención de un veterinario que implantó el dispositivo electrónico antes de entregar formalmente los animales a sus propietarios.

    Además, el médico veterinario desarrolló un control sanitario completo de todos los equinos.

    Microchip y responsabilidad: una exigencia que llegó para quedarse

    El caso, más allá de la resolución puntual, reabre un debate clave en Pergamino: la tenencia responsable de animales de gran porte y la obligación de identificarlos.

    El microchip permite vincular cada equino con su titular, facilita controles sanitarios y, sobre todo, determina responsabilidades en caso de que el animal circule suelto y genere riesgos viales o daños a terceros. En una ciudad atravesada por rutas y caminos rurales, la presencia de caballos sin control representa un peligro concreto para automovilistas y motociclistas.

    caballos yegua y potrillos volvieron con sus dueños-pergamino-002
    Los tres caballos fueron restituidos a la familia encargada de su cuidado con el compromiso de mantenerlos con responsabilidad y tras haberle colocado el chip de identificación.

    Los tres caballos fueron restituidos a la familia encargada de su cuidado con el compromiso de mantenerlos con responsabilidad y tras haberle colocado el chip de identificación.

    En ese sentido, las autoridades remarcan que no alcanza con el apego afectivo: los caballos deben estar correctamente atados, en predios seguros y con identificación electrónica. La ausencia de estos recaudos puede derivar en multas y secuestros preventivos.

    Derechos animales y nueva sensibilidad social

    La situación también se inscribe en un contexto más amplio. En los últimos años cobró fuerza el debate sobre el bienestar animal, con propuestas de actualización de la Ley 14.346 y proyectos como la llamada “Ley Conan”, impulsada tras casos de alto impacto público vinculados al maltrato.

    A nivel internacional, la Declaración Universal de los Derechos del Animal establece principios de protección y trato digno, que influyen en ordenanzas locales y en una mirada más estricta sobre la tenencia.

    En ese marco, el mensaje es doble: proteger a los animales y proteger a la comunidad. Un caballo suelto puede ser víctima —de accidentes o de abandono— pero también convertirse en factor de riesgo.

    caballos yegua y potrillos volvieron con sus dueños-pergamino-001
    Los tres caballos fueron restituidos a la familia encargada de su cuidado con el compromiso de mantenerlos con responsabilidad y tras haberle colocado el chip de identificación.

    Los tres caballos fueron restituidos a la familia encargada de su cuidado con el compromiso de mantenerlos con responsabilidad y tras haberle colocado el chip de identificación.

    Una escena de alivio y aprendizaje

    Para la familia involucrada, la jornada de restitución tendrá un fuerte componente emocional. Los hijos menores, que montaban y cuidaban a los animales, habían manifestado tristeza por la separación. Esta tarde volverán a ver a la yegua y a los potrillos en su hogar.

    El episodio deja una enseñanza clara para propietarios de equinos en Pergamino: asegurar correctamente la sujeción, prevenir robos de bozales o correas y cumplir con la colocación del chip no es un trámite menor. Es una obligación legal y una responsabilidad social.

    Porque en tiempos de mayor conciencia sobre los derechos animales, la tenencia responsable ya no es una opción: es parte de una convivencia urbana más segura y respetuosa.

    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino será escenario de un culto de milagros, sanidad y liberación al aire libre

    El próximo miércoles el Área de Discapacidad visitará El Socorro y evalúan sumar recorridas mensuales

    Patricio D'Ottavio y Eduardo Calandri al podio en Villa Gesell

    Sigue la mala racha: Pergamino Básquet perdió ante Viedma en el "Dorado Merlo"

    Servicios Públicos de Pergamino: Intensos trabajos para mejorar los barrios de nuestra ciudad

    Atropellaron a un ciclista en Pergamino y piden mayor respeto y prudencia hacia quienes circulan en bicicleta

    Romina Aranda requiere una rehabilitación en un instituto especializado y la familia le reclama a Ioma

    Rico Zini: "La seguridad es un tema sensible y la Provincia debe cumplir su compromiso con Pergamino"

    Triunfo de Brenda Bernard y podio de Juan Martín Digilio en Capitán Sarmiento

    La Escuela Municipal de Bellas Artes abre las inscripciones para el ciclo lectivo 2026

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El encuentro será este domingo a las 19:00 en Plaza Independencia, con acceso libre y gratuito para todos los vecinos de Pergamino y alrededores.

    Pergamino será escenario de un culto de milagros, sanidad y liberación al aire libre

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los tres caballos fueron restituidos a la familia encargada de su cuidado con el compromiso de mantenerlos con responsabilidad y tras haberle colocado el chip de identificación.

    Pergamino: restituyen yegua y potrillos a una familia tras apelación, control sanitario y colocación del chip

    Por Alfonso Godoy
    El Municipio presentó este miércoles la agenda de actividades culturales, musicales y deportivas programadas para el fin de semana largo de Carnaval, en una conferencia de prensa que confirmó niveles de ocupación hotelera que ya alcanzan entre el 85 y el 90 por ciento.

    San Pedro presentó su agenda de Carnaval con reservas hoteleras que rozan el 90%

    Zárate podría resolver su histórica crisis de residuos en los próximos meses .

    El Municipio de Zárate dejará de enviar basura a San Nicolás y reducirá costos millonarios

    El Concejo Deliberante de Ramallo atraviesa una nueva etapa de reconfiguración política tras la renuncia del concejal Antolín Pando, presentada el pasado 30 de enero.

    Concejo Deliberante de Ramallo: renunció Pando y el oficialismo reordena su estrategia política

    El encuentro será este domingo a las 19:00 en Plaza Independencia, con acceso libre y gratuito para todos los vecinos de Pergamino y alrededores.

    Pergamino será escenario de un culto de milagros, sanidad y liberación al aire libre