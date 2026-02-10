martes 10 de febrero de 2026
    Ricardo Darín es abuelo: nació el hijo de Ursula Corberó y el Chino Darín en Barcelona

    Medios españoles anunciaron que la familia del actor recibió a su nuevo integrante en la ciudad española, hecho que se mantuvo con total reserva.

    10 de febrero de 2026 - 13:30
    Úrsula Corberó junto a su suegro, Ricardo Darín, a pocos días de dar a luz.

    Úrsula Corberó junto a su suegro, Ricardo Darín, a pocos días de dar a luz.

    @URSULOLITA; @RICARDORADINOK
    Días atrás, Chino Darín publicó en su cuenta de Instagram una foto de Ursula Corberó, con la leyenda "que la fuerza te acompañe", en alusión a la frase de Star Wars pero también, se estima que la actriz estaba yendo al hospital a dar a luz a su bebé.

    Días atrás, Chino Darín publicó en su cuenta de Instagram una foto de Ursula Corberó, con la leyenda "que la fuerza te acompañe", en alusión a la frase de Star Wars pero también, se estima que la actriz estaba yendo al hospital a dar a luz a su bebé. 

    DIB
    El Chino Darín y Ursula Corberó eligieron Barcelona como ciudad para recibir a su primer hijo, tras especulaciones sobre Buenos Aires o Madrid.

    El Chino Darín y Ursula Corberó eligieron Barcelona como ciudad para recibir a su primer hijo, tras especulaciones sobre Buenos Aires o Madrid.

    INFOBAE

    La noticia marca un giro íntimo y familiar en la vida de Ricardo Darín, una de las figuras más influyentes del cine y la televisión argentina. A los 69 años, el actor se convirtió en abuelo por primera vez tras el nacimiento del hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó, una llegada que, fiel al estilo de la pareja, ocurrió bajo un estricto perfil bajo y sin comunicados oficiales por parte de la familia.

    La confirmación del nacimiento no llegó desde las redes sociales ni a través de declaraciones de los protagonistas. Fue la periodista Lorena Vázquez, en el programa Y Ahora Sonsoles de Antena 3, quien dio a conocer la información y puso fin a semanas de especulaciones. Según se informó, el bebé nació en una clínica de Barcelona, ciudad que finalmente eligió la pareja luego de versiones cruzadas que señalaban a Buenos Aires o Madrid como posibles escenarios.

    Para Ricardo Darín, como a su esposa Florencia Bas, el acontecimiento inaugura una etapa completamente distinta, lejos de los sets de filmación, los estrenos y los debates públicos que suelen rodear su figura. El actor, referente indiscutido del cine argentino contemporáneo, suma ahora un rol profundamente personal que lo conecta con la continuidad familiar y con un legado que trasciende lo artístico. Hasta el momento, ni él ni su hijo realizaron publicaciones ni declaraciones públicas vinculadas al nacimiento, una decisión que refuerza la línea de discreción que atravesó todo el embarazo.

    Ursula Corberó y Chino Darín

    El vínculo entre Corberó y Chino Darín lleva casi una década. Se conocieron en 2015 durante el rodaje de la serie La Embajada y, desde entonces, construyeron una relación sólida, caracterizada por el bajo perfil incluso en los momentos más significativos. El embarazo fue confirmado por la actriz en septiembre del año pasado, luego de semanas de rumores, con una imagen publicada en redes sociales que decía: “Esto no es IA”. A partir de allí, la exposición fue mínima y cuidadosamente dosificada.

    Durante los meses previos al parto, la pareja alternó su vida entre España y Argentina, algo que alimentó la expectativa mediática sobre el lugar del nacimiento. Finalmente, Barcelona se impuso como sede, permitiéndoles contar con el acompañamiento cercano de ambas familias en este primer tramo de la crianza. Aun así, hasta ahora no trascendieron datos como el nombre o el sexo del bebé, una reserva coherente con la forma en la que decidieron transitar todo el proceso.

    Ricardo Darín y su vínculo con su nuera

    En las horas previas al nacimiento, algunas imágenes dejaron entrever la cercanía familiar. Una de ellas mostró a la actriz española paseando por España del brazo de su suegro, Ricardo Darín, con un embarazo ya avanzado. Esa postal fue leída como una señal del vínculo cercano entre la actriz y la familia de su pareja, y hoy cobra un nuevo significado a la luz de la noticia.

    Para Chino Darín, la paternidad llega en un momento de consolidación profesional, con proyectos desarrollados a ambos lados del Atlántico y una identidad propia dentro del mundo actoral, más allá del peso de su apellido. Para Ricardo, en cambio, el nacimiento representa la continuidad de una historia familiar profundamente ligada al arte, pero también la posibilidad de vivir un rol que suele mantenerse fuera de escena. (Fuente: Infobae.com)

    Embed - A pocos días de ser Abuelo! RICARDO DARÍN y ÚRSULA CORBERÓ#ursulacorbero #ricardodarin
