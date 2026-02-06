viernes 06 de febrero de 2026
    • Cultura y espectáculos

    Este fin de semana los festivales en Pinzón, Ocampo y J. A. de la Peña dominan la agenda cultural

    Variedad de espectáculos y actividades recreativas el fin de semana. Pinzón, Manuel Ocampo y J. A. de la Peña serán protagonistas con sus propuestas.

    Por Néstor Suárez
    6 de febrero de 2026 - 11:29
    Este sábado Cora Tulliani y Fernando Vila proponen un mix de canciones en Florentino Teatro Bar.

    Este sábado Cora Tulliani y Fernando Vila proponen un mix de canciones en Florentino Teatro Bar.

    CORA TULLIANI

    Ritmo Club Resto Bar

    Daniel González

    Este viernes habrá folklore en Ritmo Club con la presentación de Daniel González (El Santiagueño). El folklorista presentará nuevas canciones de su autoría. Participarán artistas invitados.

    Avenida Alsina 950, a las 21:30. Para entradas: 2477 467336. Reserva de mesas al 2477 318000 (solo WhatsApp). Instagram: @ritmoclubrestobar

    Cinema Pergamino

    Un estreno

    Este viernes se estrena en Cinema Pergamino la película La Empleada. Continúan en pantalla: Zootopia 2, Avatar: Fuego y Cenizas, ¡Ayuda! y Marty Supremo.

    Complejo LA OPINION Plaza. Teléfono fijo: 2477 414211 (por la tarde). Instagram: @cinemaperga

    Douglas Haig

    Música y baile

    Este viernes y sábado habrá música y baile en el Buffet88 de la sede del Club Douglas Haig. Este viernes se presenta la Agrupación Amparos; el sábado animará la noche el grupo Aguaviva. Complementa la musicalización del DJ Gustavo.

    San Nicolás 44. Viernes y sábado a las 21:30. Anticipadas $4000 antes del mediodía del mismo día. Más datos y reservas al 2477 454321.

    Ritmo Club Resto Bar

    4to. Ciclo de Cantautores

    Este sábado en Ritmo Club, se llevará a cabo el 4to. Ciclo de Cantautores. Participarán: Erica Coronel, Leonel Amarilla, Gala Anzotegui, Juano Capriotti, Joaquín Rodríguez, César Giachino, Alessio Vencerrica y Leo Galeano. Habrá pintura en vivo a cargo de Haidy. La locución es de Ivi Bertin.

    Avenida Alsina 950, a las 21:30. Anticipadas a $7000; en puerta, $9000. Reserva de mesas al 2477 318000 (solo WhatsApp). Instagram: @ritmoclubrestobar

    J. A. de la Peña

    Festival Yupanquiano

    Este sábado se realiza en la localidad de J. A. de la Peña la 9ª edición del Festival Yupanquiano. Sobre el escenario se presentarán los cuerpos de danzas Tierra Pampa, Municipal y Grupo Identidad, junto a los artistas Walter Vallejos, Grupo Raíces, Los Pampas, Bernardo Ramallo y Chala Pratizolli. El cierre estará a cargo de Los 4 de Salta.

    Casa de la Cultura, desde las 21:00. Entrada libre y gratuita. Instagram: @culturapergamino

    Florentino Teatro Bar

    Cora Tulliani y Fernando Vila

    Este sábado abren la temporada de espectáculos en Florentino Teatro Bar, la cantante Cora Tulliani y el músico y cantante Fernando Vila. Participará como artista invitado el percusionista Pepe Moran.

    Lorenzo Moreno 982, a las 21:30. Reservas al 2477 554459. Instagram: florentino.teatrobar

    El Yerta Club Cultural

    Alex Musatov

    Este sábado, El Yerta Club Cultural comienza su año de recitales y espectáculos con la presentación del violinista, cantante, compositor y productor Alex Musatov.

    Estrada 1953, a las 21:00. Entradas al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

    Don Pedro con Espinas

    Etiqueta Negra Club

    Este sábado Don Pedro con Espinas propone Rock Maravilla para todo el mundo en una noche de Etiqueta Negra Club.

    A las 23:30. Instagram: @don_pedro_con_espinas

    Galpón de Juventud

    Orquesta Compay

    Este domingo en Galpón de Juventud (Parque Belgrano), en el marco del programa Modo Verano y el cierre del ciclo Lunes de salsa, brindará un show Orquesta Compay.

    Parque Belgrano, a las 19:30. Entrada libre y gratuita. Instagram: @jovenesperga

    Pinzón

    La Pinzón City

    Este domingo se realiza en el pueblo de Pinzón la primera edición de La Pinzón City. Habrá música, gastronomía y múltiples atractivos para todas las edades. Actuarán: Agua Viva, Dany y la Nueva Sensación y Tony Lyon.

    Desde las 19:00. Entrada libre y gratuita. Más información: Instagram @tonylyonok

    Manuel Ocampo

    Ocam Feria modo Carnaval

    Este domingo en el pueblo de Manuel Ocampo se llevará a cabo la Ocam Feria Las Plazas Unen – modo Carnaval, con música en vivo, feria gastronómica y artesanal, disfraces y propuestas para todas las edades. La animación musical estará a cargo de Madeleine y su banda y 100% Santa Fe.

    A partir de las 18:00. Entrada libre y gratuita. Instagram: @ocamferia

    Casa Natal Illia

    Visita al Museo

    El Museo, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene nuevos horarios de apertura y visitas guiadas, los mismos son: sábados, de 17:00 a 19:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Entrada libre y gratuita.

    Mariano Benítez

    Museo Batallas de Cepeda

    El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, se puede visitar los días feriados, sábados y domingos de 17:00 a 20:30. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

    Museo Municipal

    Historia de Pergamino

    En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 17:30 a 21:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

    Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]

