Pergamino será escenario de un culto de milagros, sanidad y liberación al aire libre

El encuentro será este domingo a las 19:00 en Plaza Independencia, con acceso libre y gratuito para todos los vecinos de Pergamino y alrededores.

Este domingo, desde las 19:00, la Plaza Independencia —ubicada en calle Independencia al 100, en barrio 9 de Julio— será el punto de encuentro para un culto de milagros , sanidad y liberación que estará presidido por los pastores Santiago de Vilches y Araceli de Vilches.

Bajo el lema “No te pierdas lo que Dios tiene preparado para tu familia y tu vida”, la convocatoria invita a vecinos de Pergamino y la región a participar de una jornada abierta, con entrada libre y gratuita.

Santiago y Araceli de Vilches son hijos espirituales del apóstol José Duarte, reconocido en Paraguay y en otras naciones. “Nuestro apóstol José Duarte nos ungió como pastores y nos envió acá, a la ciudad de Pergamino”, explicó Santiago.

Según detalló, el encuentro forma parte de una actividad evangelística que busca acercar a las personas a la fe. “Esta actividad consiste en predicar, ganar almas, que la gente se pueda acercar creyendo que Dios va a hacer un milagro. Vamos a estar orando por cada persona que esté en el lugar”, señaló.

El pastor afirmó que la realización del evento responde a una convicción espiritual. “Estábamos orando, clamando, y Dios nos habló a través de sueños y visiones de realizar esta actividad en esa fecha y en ese horario”, sostuvo.

Oración por sanidad y testimonios de milagros

Durante la jornada, el ministerio orará especialmente por personas que atraviesan problemas de salud, situaciones familiares o dificultades personales.

“Se espera gente que necesite oración, que esté quizás con problemas en su salud. Vamos a clamar a Dios por todos, para que reciban su milagro y que Dios transforme sus vidas”, expresó.

En ese sentido, el pastor compartió testimonios que, según indicó, se registran en los cultos habituales de la congregación. “Hemos visto gente sanarse de cáncer, de hernias, de dolores crónicos de huesos. Una bebé a la que le daban una semana de vida fue sana en cuestión de días”, relató.

También mencionó el caso de una niña con asma. “Un abuelo vino pidiendo oración por su nietita. Oramos por una prenda de ropa y cuando se la pusieron, fue sana. Ya no tiene más asma”, afirmó.

Además, aseguró que han presenciado otros hechos que consideran milagrosos. “Un paralítico se levantó y dejó las muletas. El Señor obra mucho y por eso queremos hacer este evento evangelístico. Creemos que va a haber un cambio rotundo en muchas personas”, remarcó.

Ministerio de liberación

Otro de los ejes del encuentro será la oración por liberación espiritual. “Nuestro ministerio es un ministerio de liberación. Oramos por personas que están oprimidas espiritualmente desde hace años y son liberadas”, indicó Santiago.

En esa línea, explicó que también trabajan en casos de personas que no pueden descansar por las noches o que atraviesan situaciones que atribuyen a opresiones espirituales. “Con tan solo asistir a un culto, el Señor ha restaurado vidas y personas que no podían dormir por años hoy descansan como corresponde”, aseguró.

Asimismo, señaló que oran por situaciones económicas y administrativas. “Hemos orado por papeles, por trámites trabados, y el Señor ha respondido en horas o días”, expresó.

Pastores evangelistas con una propuesta diferente

Consultado sobre el presente del ministerio, Santiago destacó que muchos los reconocen como “los pastores jóvenes de Pergamino”.

“Estamos haciendo todo como corresponde y cumpliendo con los cinco ministerios que dejó Jesús en la Biblia. Mucha gente nos dice que este estilo se dejó de hacer en otras iglesias y nosotros queremos volver a lo que dice la Palabra”, afirmó.

Con expectativa y fe, los pastores invitan a toda la comunidad a participar. “Creemos que muchas personas se van a reconciliar con el Señor y que Dios va a obrar con poder en esta ciudad”, concluyó.

