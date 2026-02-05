Lincoln ya palpita su Carnaval Artesanal 2026: seis noches de brillo, música y tradición popular

El Carnaval Artesanal. Las carrozas y muñecos son hechos con la técnica de la cartapesta, una tradición que viene del sur de Italia.

Carnaval de Lincoln 2026. Los desfiles comenzarán cada noche a las 21:30 y se extenderán por aproximadamente cuatro horas.

Todo está listo en la ciudad de Lincoln para una nueva edición de su tradicional Carnaval Artesanal , una celebración que combina arte, creatividad y participación comunitaria, y que año tras año convoca a miles de visitantes de distintos puntos del país. Con más de 120 motivos confirmados y una grilla artística de jerarquía, comienza la cuenta regresiva para una fiesta popular que se desarrollará durante seis noches a puro color y alegría.

El Carnaval de Lincoln 2026 se llevará a cabo los días 6, 7, 8, 14, 15 y 16 de febrero, consolidándose una vez más como un espectáculo alegre, familiar y de acceso libre, que forma parte de la identidad cultural de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires.

Desde la Agencia de Carnaval de la Municipalidad de Lincoln, organizadora principal del evento, confirmaron los artistas que estarán a cargo de los shows musicales que cerrarán cada jornada. La programación apuesta a la diversidad de estilos y generaciones, con propuestas que recorren géneros como cuarteto, cumbia, trap, rock y ska.

Los artistas y bandas confirmados para esta edición son Valentina Márquez, Mario Luis, Rusherking, La Kermesse, Max Carra y Los Caligaris, quienes pondrán el broche de oro a cada noche de desfile.

Una de las mayores fiestas a cielo abierto de la provincia

Cada noche, el desfile comenzará alrededor de las 21:30 y se extenderá por más de cuatro horas a lo largo de los 700 metros del corsódromo, donde más de 120 motivos transforman el paisaje urbano en un verdadero escenario a cielo abierto.

Carrozas, cabezudos, máscaras sueltas y mini carrozas —realizadas principalmente con técnicas artesanales de cartapesta y tallado en telgopor— conforman la marca registrada de este carnaval con 136 años de historia. A ellos se suman comparsas, batucadas, carros musicales, grupos de autos, atracciones mecánicas y disfraces, en un desfile continuo que refleja escenas de la vida cotidiana, humor, imaginación y el trabajo colectivo de toda una comunidad.

Entradas y ubicaciones

El público podrá disfrutar del espectáculo desde diferentes ubicaciones:

Mesas y sillas, disponibles para su adquisición en las cantinas.

Tribunas, con venta online.

Las ubicaciones se pueden adquirir a través del sitio web oficial del evento: www.carnavalincoln.com