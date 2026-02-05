jueves 05 de febrero de 2026
    Lincoln ya palpita su Carnaval Artesanal 2026: seis noches de brillo, música y tradición popular

    Con más de 120 motivos en escena, artistas de primer nivel y entrada libre y gratuita, Lincoln se prepara para vivir una nueva edición de los carnavales.

    5 de febrero de 2026 - 12:18
    Carnaval de Lincoln 2026. Los desfiles comenzarán cada noche a las 21:30 y se extenderán por aproximadamente cuatro horas.

    Carnaval de Lincoln 2026. Los desfiles comenzarán cada noche a las 21:30 y se extenderán por aproximadamente cuatro horas.

    ARGENTINA.VIAJANDO.TRAVEL
    El Carnaval Artesanal. Las carrozas y muñecos son hechos con la técnica de la cartapesta, una tradición que viene del sur de Italia.

    El Carnaval Artesanal. Las carrozas y muñecos son hechos con la técnica de la cartapesta, una tradición que viene del sur de Italia.

    TURISMODEBOLSILLO.COM.AR

    Todo está listo en la ciudad de Lincoln para una nueva edición de su tradicional Carnaval Artesanal, una celebración que combina arte, creatividad y participación comunitaria, y que año tras año convoca a miles de visitantes de distintos puntos del país. Con más de 120 motivos confirmados y una grilla artística de jerarquía, comienza la cuenta regresiva para una fiesta popular que se desarrollará durante seis noches a puro color y alegría.

    El Carnaval de Lincoln 2026 se llevará a cabo los días 6, 7, 8, 14, 15 y 16 de febrero, consolidándose una vez más como un espectáculo alegre, familiar y de acceso libre, que forma parte de la identidad cultural de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires.

    Artistas confirmados para los shows de cierre

    Desde la Agencia de Carnaval de la Municipalidad de Lincoln, organizadora principal del evento, confirmaron los artistas que estarán a cargo de los shows musicales que cerrarán cada jornada. La programación apuesta a la diversidad de estilos y generaciones, con propuestas que recorren géneros como cuarteto, cumbia, trap, rock y ska.

    Los artistas y bandas confirmados para esta edición son Valentina Márquez, Mario Luis, Rusherking, La Kermesse, Max Carra y Los Caligaris, quienes pondrán el broche de oro a cada noche de desfile.

    Una de las mayores fiestas a cielo abierto de la provincia

    Cada noche, el desfile comenzará alrededor de las 21:30 y se extenderá por más de cuatro horas a lo largo de los 700 metros del corsódromo, donde más de 120 motivos transforman el paisaje urbano en un verdadero escenario a cielo abierto.

    Carrozas, cabezudos, máscaras sueltas y mini carrozas —realizadas principalmente con técnicas artesanales de cartapesta y tallado en telgopor— conforman la marca registrada de este carnaval con 136 años de historia. A ellos se suman comparsas, batucadas, carros musicales, grupos de autos, atracciones mecánicas y disfraces, en un desfile continuo que refleja escenas de la vida cotidiana, humor, imaginación y el trabajo colectivo de toda una comunidad.

    Entradas y ubicaciones

    El público podrá disfrutar del espectáculo desde diferentes ubicaciones:

    Mesas y sillas, disponibles para su adquisición en las cantinas.

    Tribunas, con venta online.

    Las ubicaciones se pueden adquirir a través del sitio web oficial del evento: www.carnavalincoln.com

    Embed - CANAVALINCOLN on Instagram: " Carnaval se disfruta mejor si sabemos qué llevar (y qué no) Para que la fiesta sea segura, cómoda y sin contratiempos, te dejamos esta guía rápida de qué SÍ y qué NO podés ingresar a las tribunas. Deslizá el carrusel y enterate todo Antes de subir a las tribunas, recordá mostrar tus pertenencias al personal de seguridad. Así solo te ocupás de lo importante: disfrutar, cantar, bailar y vivir el Carnaval NO TE LO PODÉS PERDER"
