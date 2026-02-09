El legado de Nino Bravo se queda sin casa: cierran el museo en su pueblo natal

Herederos de Nino Bravo decidieron “unilateralmente” la rescisión de los contratos respecto de la icónica colección sobre la vida y obra en el museo de Aielo de Malferit.

“Un beso y una flor”, “América, América”, “Libre”, “Noelia”, “Te quiero, te quiero” . Son tantas las canciones de Nino Bravo que han calado en la cultura popular hispanoamericana. Este héroe de la música dejará de tener museo en su localidad natal, Aielo de Malferit . Fue una petición de la familia: decidió la rescisión de los contratos “unilateralmente”, lo que supone el cierre del recinto, informó este lunes el ayuntamiento.

El alcalde de Aielo de Malferit , un pueblo de la provincia de Valencia con casi 5.000 habitantes, Juan Rafael Espí, señaló en un comunicado que el consistorio recibió un burofax de la familia de Nino Bravo en el que se indica la “no renovación” de los contratos de cesión de bienes. Además, dicen explícitamente que el museo “no cuenta con la autorización para hacer uso de la marca e imagen del artista”.

El alcalde informó de que se procederá al cierre inmediato del museo, inaugurado en 2006, y a la retirada de todas las imágenes del cantante, hijo predilecto de su pueblo. Este lunes, la web del museo ya se encuentra inoperativa, aunque continuarán “abiertos a continuar colaborando con la familia y les invitamos a poder repensar esta decisión de manera conjunta”, concluyó el alcalde.

Su destino se truncó en plena cima de su carrera artística, tras fallecer en un accidente automovilístico el 16 de abril de 1973 a los 28 años. Cinco meses después de su muerte, el 12 de septiembre de 1973, Valencia despidió a su hijo más aclamado con un macroconcierto homenaje en la Plaza de Toros, al que asistieron más de 20 mil personas. Artistas como Jaime Morey, Víctor Manuel, Julio Iglesias y Mocedades rindieron tributo, y la recaudación fue destinada a su hija póstuma, Eva María. La grabación de esta histórica velada se recopiló en el álbum doble Los artistas españoles a Nino Bravo.

El impacto de Bravo perdura en la memoria colectiva del mundo hispanohablante. Su figura ha vuelto a escena con fuerza en diversas ocasiones, como la publicación del álbum 50 Aniversario en 1995. Gracias a la tecnología, el proyecto permitió la creación de duetos virtuales entre el cantante y grandes voces contemporáneas, llegando a superar un millón de copias vendidas. En 2025, la ciudad de Valencia fue sede de un nuevo homenaje durante la inauguración del recinto Roig Arena bajo el lema “Bravo, Nino. Vuelve la leyenda”, con la participación de destacadas figuras y la actuación de Eva Ferri junto a la voz virtual de su padre.

Embed - Libre (Remastered 2016)

Nino Bravo: historia de un ídolo

Nacido como Luis Manuel Ferri Llopis el 3 de agosto de 1944, se trasladó con su familia a Valencia a los dos años. Desde su juventud alternó empleos en una joyería y en la hostelería con su pasión por el canto. En 1962, fundó el grupo Los Hispánicos junto a Félix Sánchez y Salvador Aranda, alcanzando popularidad en Sagunto y llegando a ser finalistas en el concurso radiofónico nacional Fiesta en España.

Tras la disolución de Los Hispánicos, se integró en Los Superson gracias a su amistad con Vicente López. Este conjunto lo acompañó en todos sus escenarios hasta el final de su vida. La música debió esperar un paréntesis por el servicio militar que hizo en 1966. A su regreso, debutó como solista en el Festival de la Canción de la Vall de Uxó en 1968. Su carrera profesional dio un giro cuando firmó con Fonogram en 1969, apadrinado por el productor Alfredo Garrido García, y adoptó el nombre artístico de Nino Bravo por sugerencia de su mánager Miguel Siurán.

En 1969, el compositor Augusto Algueró le entregó el tema “Te quiero, te quiero”. Esta canción, inicialmente escrita para la película argentina Kuma Ching e interpretada por Lola Flores con otra letra, no había alcanzado difusión. En la voz de Bravo se convirtió en un rotundo éxito. Pronto le siguieron títulos como “Voy buscando”, “Noelia”, “Un beso y una flor” y “Libre”, firmando algunos de los clásicos románticos más emblemáticos del repertorio en español. “América, América” se sumó a su lista de grandes éxitos tras su fallecimiento.

Nino Bravo participó en eventos de proyección internacional, como la selección española para el Festival de Eurovisión, donde en 1970 presentó “Esa será mi casa”. En la edición de 1971 del Festival Viña del Mar, interpretó con éxito tres de sus canciones. Representó a España en el Festival de la Canción de Río de Janeiro, y su presencia fue aplaudida en Hispanoamérica, con giras por Argentina, Chile, Colombia, Perú, Venezuela, México, Puerto Rico, Nueva York y Miami.

El accidente que acabó con su vida ocurrió en la carretera N-III, cerca de Villarrubio, Castilla-La Mancha, en el punto kilómetro 95,190. Viajaba desde Valencia hacia Madrid en su BMW 2800 L acompañado por su guitarrista José Juesas y el Dúo Humo, con el objetivo de ajustar detalles de una próxima grabación. Después de una parada en Motilla del Palancar, el vehículo se salió de la carretera y volcó en una curva. Los heridos fueron trasladados primero al hospital Santa Emilia de Tarancón, y posteriormente a Madrid, pero Nino Bravo llegó sin vida.

Su catálogo alcanzó las 60 canciones grabadas entre 1969 y 1973, muchas de ellas convertidas en himnos románticos, con piezas inéditas que salieron a la luz en años posteriores. El fenómeno cultural de Nino Bravo se ha expandido a través de diversas iniciativas de sus admiradores. En 2006 nació el Museo Nino Bravo en su localidad natal, Aielo de Malferit, pero en los próximos, según informaron, dejará de existir.

(Con información de EFE).