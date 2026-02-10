martes 10 de febrero de 2026
    • Cultura

    La Escuela Municipal de Bellas Artes abre las inscripciones para el ciclo lectivo 2026

    Hasta el próximo viernes 20 se encuentra habilitada la inscripción a más de 30 talleres artísticos y culturales destinados a niños, jóvenes y adultos.

    10 de febrero de 2026 - 12:50
    La Escuela Municipal de Bellas Artes, ubicada en la esquina de Alsina y Moreno, abrió la inscripción para sus talleres 2026.

    La Escuela Municipal de Bellas Artes, ubicada en la esquina de Alsina y Moreno, abrió la inscripción para sus talleres 2026.

    LA OPINION
    Leé el informe completo DESCARGAR PDF 

    La Escuela Municipal de Bellas Artes anunció la apertura del período de inscripción para el ciclo lectivo 2026, que se extenderá desde este martes hasta el viernes 20 inclusive. La convocatoria está dirigida a personas de todas las edades interesadas en sumarse a alguna de las más de 30 propuestas artísticas y culturales que se dictarán a lo largo del año.

    Los interesados deberán acercarse de manera presencial a la sede de la institución, ubicada en la intersección de Alsina y Moreno, en el horario de 8:00 a 13:00. Además, quienes necesiten realizar consultas previas podrán comunicarse vía WhatsApp al 2477 683341, donde recibirán información sobre requisitos y modalidades de inscripción.

    La oferta de talleres en la Escuela Municipal de Bellas Artes

    La oferta académica se caracteriza por su amplitud y diversidad, abarcando disciplinas vinculadas a las artes visuales, escénicas, musicales y al bienestar. Entre los talleres disponibles se encuentran propuestas para la expresión plástica y creativa, como Dibujo y Pintura, Cerámica y Alfarería, Alfarería en torno, Dibujo digital, Mandala, Pasta piedra, Serigrafía y Artesanías, así como opciones vinculadas a las técnicas textiles, entre ellas telar, bordado y técnica textil.

    Asimismo, se dictarán talleres de fotografía, lectura literaria, dibujo de historietas, ajedrez y teatro, incluyendo teatro vecinal y títeres, además de una amplia grilla de danzas que contempla malambo, danza folklórica, contemporánea, jazz y tango. La propuesta se completa con actividades orientadas al bienestar y la formación integral, como yoga, taichi, el taller de velas y el taller de italiano, entre otras alternativas.

    Desde la institución destacaron que el objetivo es brindar espacios accesibles de formación y encuentro cultural para la comunidad, fomentando la creatividad, el aprendizaje y la participación a lo largo de todo el año.

    El detalle completo de la oferta de talleres, con información sobre docentes, días y horarios, se encuentra disponible en el perfil oficial de Instagram @bellasartespergamino.

    Temas
