San Pedro presentó su agenda de Carnaval con reservas hoteleras que rozan el 90%

El Municipio presentó este miércoles la agenda de actividades culturales, musicales y deportivas programadas para el fin de semana largo de Carnaval, en una conferencia de prensa que confirmó niveles de ocupación hotelera que ya alcanzan entre el 85 y el 90 por ciento.

La ciudad de San Pedro lanzó oficialmente su agenda de actividades para el fin de semana largo de Carnaval , con un panorama alentador para el sector turístico: las reservas hoteleras ya oscilan entre el 85 y el 90 por ciento, consolidando al distrito como uno de los destinos más elegidos de la región.

La presentación se realizó este miércoles en conferencia de prensa con la participación del director de Cultura, Roberto González; el director de Turismo, Ignacio Duzac; Ariel Arbat, de De la Gorra Producciones; y el artista sampedrino Keko González, organizador del tradicional encuentro “San Pedro Canta”.

Durante el anuncio, Duzac subrayó que las cifras actuales de reservas generan expectativas muy positivas para el movimiento económico local. Según precisó, el nivel de ocupación proyectado ubica a San Pedro entre los puntos más convocantes del corredor turístico regional, aunque aclaró que el desarrollo pleno de las actividades al aire libre dependerá de las condiciones climáticas.

Desde el área de Turismo remarcaron que el fin de semana largo representa uno de los momentos más importantes del calendario anual para el sector gastronómico, hotelero y comercial, con un impacto directo en el empleo y en la actividad económica.

Agenda cultural y espectáculos gratuitos en espacios públicos

La programación oficial comenzó este miércoles con el ciclo “Cine bajo las estrellas” en Plaza Belgrano y continuará el viernes 13 en el sector de food trucks del Paseo Agenor Almada, desde las 20 horas.

El sábado 14 será uno de los días centrales de la agenda, con el evento “San Pedro Baila”, que reunirá a diez grupos de distintos géneros en el Paseo Público Municipal. En paralelo, frente al Palacio Municipal, se desarrollará la tercera edición de “Vuelven Los Lentos”, una propuesta musical que convoca a 30 artistas locales para interpretar clásicos en inglés y en español.

El domingo 15, la calle Pellegrini será escenario de un tributo a Charly García y Fito Páez, mientras que el festival folclórico “San Pedro Canta” tendrá lugar el domingo y lunes en el escenario “Indio Peralta”. Esta edición contará con una destacada grilla de artistas locales y regionales y tendrá como cierre la presentación de Los Manseros Santiagueños de Leocadio Torres.

Como complemento, el Teatro Municipal Siripo mantiene en cartel la comedia “Mucama se busca”, con funciones los sábados a las 21:30, ampliando la oferta cultural para residentes y visitantes.

El Rally San Pedro, eje deportivo del fin de semana

El deporte motor tendrá un rol protagónico con la realización del VI Rally San Pedro – Copa “Pichi” Ingleses, que se disputará entre el viernes y el domingo. El Paseo Público Municipal será el epicentro de la competencia y funcionará como parque de asistencia.

La actividad oficial comenzará este jueves a las 17 con la apertura del parque, mientras que el viernes a las 20 se desarrollará la rampa de largada promocional frente al Palacio Municipal. Las etapas competitivas se correrán el sábado y el domingo, convocando a equipos y aficionados de distintos puntos de la provincia.

Desde el Municipio destacaron que la agenda fue diseñada para integrar propuestas culturales, deportivas y recreativas con acceso libre y gratuito, buscando fortalecer el perfil turístico de San Pedro y ofrecer alternativas para disfrutar en familia durante todo el fin de semana largo de Carnaval.