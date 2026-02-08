Orquesta Compay cierra el ciclo Lunes de Salsa con una noche a puro ritmo caribeño

Orquesta Compay y una presentación a puro ritmo afro-cubano y entrada libre y gratuita, en el marco de Modo Verano.

La Orquesta Compay , una de las propuestas más vibrantes de la escena musical local, será la encargada de cerrar este domingo el ciclo Lunes de Salsa , con una presentación que pretende poner a bailar al público al ritmo de la salsa, la timba y otros géneros afro-cubanos. El show comenzará a las 19:30 en el Galpón de la Juventud , ubicado en Parque Belgrano , con entrada libre y gratuita.

La actuación se desarrollará en el marco de Modo Verano , el ciclo de propuestas culturales gratuitas impulsado por la Subsecretaría de Cultura y la Dirección de la Juventud del Municipio , que durante la temporada estival ofrece múltiples actividades para disfrutar al aire libre.

“La Compay”, como la conocen sus seguidores, está integrada por Antonela Santa Paola y Nazaret Gil en voces principales; José Temprana en voz y timbal; Matías Lanzillotta en congas; Franco Lanzillotta en bongó y campana; Leonardo Panarisi en clave y maracas; Ignacio Katz en saxo tenor; David Luna en saxo alto; Marcos Giraudo en bajo; y Walter Rivarola en piano. La dirección y los arreglos están a cargo de Giraudo, Temprana y Rivarola. Este año, la orquesta celebra su quinto aniversario, consolidada como una de las bandas más convocantes del género en Pergamino y la región.

En diálogo con LA OPINION, Rivarola adelantó que para este año “estamos trabajando en la grabación de dos temas propios que ya están en nuestros repertorios de shows y pronto estarán en todas las plataformas. Nos proponemos seguir creando canciones propias y seguir sumando lugares para presentarnos”.

El pianista también expresó su gratitud por el acompañamiento del público: “Estamos muy felices por cómo nos acompañan en cada presentación, la comunidad ‘compaysera’ sigue creciendo, cosa que agradecemos muchísimo”.

El origen de la Orquesta Compay

La orquesta nació a partir de un encuentro entre los docentes y músicos Walter Rivarola y Marcos Giraudo, quienes compartían actividad docente durante la pandemia. Unidos por el interés común en la música de raíces afro-cubanas, comenzaron a imaginar un proyecto que los identificara artística y musicalmente.

Con esa idea, iniciaron la búsqueda de músicos que compartieran la misma pasión y dieron forma a la banda con un repertorio centrado en la salsa tradicional, la timba y otros estilos cubanos, sumando también géneros como el chachachá, con el objetivo de ofrecer un show variado y dinámico.

La primera presentación oficial de Orquesta Compay tuvo lugar en diciembre de 2021, momento en el que quedó definida la formación que hoy sigue creciendo y consolidándose.

“Estamos felices de ser un grupo de músicos que se fortalece con música y amistad. Disfrutamos cada encuentro, ensayo y presentación al máximo. Por eso, el mensaje que queremos transmitir es la misma alegría que nos produce esta música que gozamos tanto. Nos cuesta elegir las canciones para cada presentación porque no queremos dejar ninguna afuera. Tenemos un repertorio con canciones que nos permiten adaptarnos a cada público y generar diferentes momentos. Nuestro repertorio se compone mayormente de salsa y timba, cargada de buena energía para sentir, escuchar, gozar y bailar. Nos alegramos cuando vemos al público divertirse durante nuestro show porque eso nos proponemos, que disfruten y se diviertan tanto como nosotros”, concluyó.

