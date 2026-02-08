domingo 08 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura y espectáculos

    Orquesta Compay cierra el ciclo Lunes de Salsa con una noche a puro ritmo caribeño

    La agrupación local Orquesta Compay se presentará este domingo a las 19:30 en el Galpón de la Juventud, en Parque Belgrano, con entrada libre y gratuita.

    Por Néstor Suárez
    8 de febrero de 2026 - 08:13
    Orquesta Compay y una presentación a puro ritmo afro-cubano y entrada libre y gratuita, en el marco de Modo Verano.

    Orquesta Compay y una presentación a puro ritmo afro-cubano y entrada libre y gratuita, en el marco de Modo Verano.

    @ORQUESTA.COMPAY

    La Orquesta Compay, una de las propuestas más vibrantes de la escena musical local, será la encargada de cerrar este domingo el ciclo Lunes de Salsa, con una presentación que pretende poner a bailar al público al ritmo de la salsa, la timba y otros géneros afro-cubanos. El show comenzará a las 19:30 en el Galpón de la Juventud, ubicado en Parque Belgrano, con entrada libre y gratuita.

    Lee además
    Diego Morello: “El único requisito es tener ganas de disfrutar y celebrar el amor en todas sus expresiones”.

    Pergamino Vibra al ritmo del amor con un gran evento al aire libre
    Sydney Sweeney y Amanda Seyfried protagonizan La empleada, el nuevo thriller psicológico que llega a Cinema Pergamino. video
    Entretenimiento

    Cinema Pergamino renueva su cartelera: llega La empleada y siguen los grandes éxitos

    La actuación se desarrollará en el marco de Modo Verano, el ciclo de propuestas culturales gratuitas impulsado por la Subsecretaría de Cultura y la Dirección de la Juventud del Municipio, que durante la temporada estival ofrece múltiples actividades para disfrutar al aire libre.

    “La Compay”, como la conocen sus seguidores, está integrada por Antonela Santa Paola y Nazaret Gil en voces principales; José Temprana en voz y timbal; Matías Lanzillotta en congas; Franco Lanzillotta en bongó y campana; Leonardo Panarisi en clave y maracas; Ignacio Katz en saxo tenor; David Luna en saxo alto; Marcos Giraudo en bajo; y Walter Rivarola en piano. La dirección y los arreglos están a cargo de Giraudo, Temprana y Rivarola. Este año, la orquesta celebra su quinto aniversario, consolidada como una de las bandas más convocantes del género en Pergamino y la región.

    En diálogo con LA OPINION, Rivarola adelantó que para este año “estamos trabajando en la grabación de dos temas propios que ya están en nuestros repertorios de shows y pronto estarán en todas las plataformas. Nos proponemos seguir creando canciones propias y seguir sumando lugares para presentarnos”.

    El pianista también expresó su gratitud por el acompañamiento del público: “Estamos muy felices por cómo nos acompañan en cada presentación, la comunidad ‘compaysera’ sigue creciendo, cosa que agradecemos muchísimo”.

    El origen de la Orquesta Compay

    La orquesta nació a partir de un encuentro entre los docentes y músicos Walter Rivarola y Marcos Giraudo, quienes compartían actividad docente durante la pandemia. Unidos por el interés común en la música de raíces afro-cubanas, comenzaron a imaginar un proyecto que los identificara artística y musicalmente.

    Con esa idea, iniciaron la búsqueda de músicos que compartieran la misma pasión y dieron forma a la banda con un repertorio centrado en la salsa tradicional, la timba y otros estilos cubanos, sumando también géneros como el chachachá, con el objetivo de ofrecer un show variado y dinámico.

    La primera presentación oficial de Orquesta Compay tuvo lugar en diciembre de 2021, momento en el que quedó definida la formación que hoy sigue creciendo y consolidándose.

    “Estamos felices de ser un grupo de músicos que se fortalece con música y amistad. Disfrutamos cada encuentro, ensayo y presentación al máximo. Por eso, el mensaje que queremos transmitir es la misma alegría que nos produce esta música que gozamos tanto. Nos cuesta elegir las canciones para cada presentación porque no queremos dejar ninguna afuera. Tenemos un repertorio con canciones que nos permiten adaptarnos a cada público y generar diferentes momentos. Nuestro repertorio se compone mayormente de salsa y timba, cargada de buena energía para sentir, escuchar, gozar y bailar. Nos alegramos cuando vemos al público divertirse durante nuestro show porque eso nos proponemos, que disfruten y se diviertan tanto como nosotros”, concluyó.

    @Instagram: @jovenesperga

    @orquesta.compay

    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino Vibra al ritmo del amor con un gran evento al aire libre

    Cinema Pergamino renueva su cartelera: llega La empleada y siguen los grandes éxitos

    Este fin de semana los festivales en Pinzón, Ocampo y J. A. de la Peña dominan la agenda cultural

    Peyrano vuelve a cantar: este sábado se celebra la 30ª edición del festival popular

    Lincoln ya palpita su Carnaval Artesanal 2026: seis noches de brillo, música y tradición popular

    Valentino Belletti se perfeccionará en danza, tras su triunfo en Talentos en Escena

    AC/DC, Bad Bunny y Laura Pausini: los conciertos imperdibles de 2026 en Argentina

    Llega a Pergamino Estrella del Plata Planetario Móvil con aventuras 360° para toda la familia

    Los 4 de Salta coronarán el 9º Festival Yupanquiano en J. A. de la Peña

    Soy Mestiza arrasó y se llevó el Oro en la noche de los Premios Carlos: todos los ganadores

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los allanamientos fueron en domicilios de los dos sospechosos con órdenes de detenciones judiciales y los posibles lugares donde podrían ocultarse.

    Allanamientos y pedido de detención para dar con dos sujetos por el tiroteo en el barrio 512 Viviendas

    Por Alfonso Godoy
    Podcast del 8 de febrero de 2026

    Podcast del 8 de febrero de 2026

    Orquesta Compay y una presentación a puro ritmo afro-cubano y entrada libre y gratuita, en el marco de Modo Verano.
    Cultura y espectáculos

    Orquesta Compay cierra el ciclo Lunes de Salsa con una noche a puro ritmo caribeño

    Alaska y Canadá se combinan en una salida grupal que propone naturaleza extrema, ciudades emblemáticas y experiencias únicas desde mar y tierra.

    Alaska y Canadá desde adentro: la experiencia única que propone Aralar Viajes

    Hugo Saez, en la intimidad del estudio que comparte con su hijo, recibió a LA OPINION.

    Hugo Saez: un abogado multifacético con 55 años de ejercicio de la profesión