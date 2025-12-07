domingo 07 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura y espectáculos

    Tras la postergación, la Fiesta de Colectividades de El Socorro se realiza este domingo

    Desde las 11:00 la localidad celebrará la XXVI edición de su emblemático encuentro cultural, con entrada libre y gratuita y una atractiva programación.

    7 de diciembre de 2025 - 08:00
    Los Umbides, artistas de extensa trayectoria en festivales como Festival Nacional de Folklore de Cosquín y el Festival de Jesús María.

    Los Umbides, artistas de extensa trayectoria en festivales como Festival Nacional de Folklore de Cosquín y el Festival de Jesús María.

    LOS UMBIDES-REDES

    Tras su postergación por razones climáticas, este domingo desde las 11:00 la Plaza del Reencuentro volverá a llenarse de color, aromas y música con la XXVI Fiesta de Colectividades de El Socorro, uno de los eventos más queridos de la región. Con 26 años de historia, la celebración se ha convertido en un faro de identidad y encuentro comunitario, gracias al trabajo conjunto de la Delegación Municipal, encabezada por Florencia Mileta, las instituciones locales y la Asociación Civil Amigos de la Localidad de Villa Angelica El Socorro. Esta edición se prepara para ofrecer un despliegue inolvidable, reafirmando el espíritu de una fiesta que reúne, año tras año, a vecinos y visitantes.

    Lee además
    Grupo vocal Almagre: Antonio Riera, Claudia Federici, José Torres, Bea Torrent y Pepe Salauati.
    Cultura y espectáculos

    Grupo vocal Almagre vuelve a escena con el espectáculo Canto versos
    Rock Solidario. El encuentro se ha convertido en una referencia dentro de la escena local por su espíritu comunitario.
    Cultura y espectáculos

    Rock Solidario: música, comunidad y ayuda mutua en una nueva edición a cielo abierto

    Fiesta de Colectividades El Socorro: sabores, cultura y entretenimiento

    Los asistentes podrán disfrutar de un recorrido por los stands de colectividades, con comidas típicas como pastas italianas, ñoquis y platos de la cocina croata y española. La gastronomía local también dirá presente: asado y costillares a la estaca del Centro Tradicionalista; hamburguesas y papas fritas de la Comisión de Carnavales; helados del Jardín de Infantes; panchos, tortas y agua caliente del CEC Nº 803; y bebidas a cargo de los Bomberos Voluntarios. La Biblioteca Popular Melchor Echagüe sumará un stand cultural, el CEF presentará su propuesta, y artesanos y microemprendedores exhibirán sus trabajos. Los más pequeños contarán con un amplio espacio de juegos.

    Un escenario para disfrutar

    El escenario central “Teodoro Héctor Raschetti” contará con dos pantallas gigantes y transmisión en directo por la 95.7 FM El Socorro. La grilla artística promete una jornada para todas las edades, con un cierre de lujo: Los Umbides, artistas de extensa trayectoria en festivales como Cosquín y Jesús María. Su espectáculo integrará boleadoras, bombos, clases de folclore en vivo y el uso de múltiples instrumentos. También actuarán Hugo Bevacqua, Miki Yomaiel, Legui, Marcos Emanuel, Abriendo Caminos, Marcelo Tomasello, el Grupo de Danzas Folklóricas Identidad, danzas árabes con Aleida Mahaila, el tenor José Lauria, danzas flamencas con María Elena Oviedo, el ballet Nunca es Tarde en la apertura oficial y el cierre bailable de Suena mi Cumbia.

    La conducción estará a cargo de Daniel Rabino, quien aportará su calidez y profesionalismo. Así, la XXVI Fiesta de Colectividades se reafirma como un símbolo de la identidad socorrense y un reflejo del espíritu comunitario, donde cultura, música y sabores vuelven a tejer un recuerdo imborrable en el corazón de la región.

    Instagram: @colectividadeselsocorro

    Temas
    Seguí leyendo

    Grupo vocal Almagre vuelve a escena con el espectáculo Canto versos

    Rock Solidario: música, comunidad y ayuda mutua en una nueva edición a cielo abierto

    Esteban Cejas, del folklore local a la finalísima del Sanremo New Talent

    El Estudio Mirka Duzevich celebra 33 años con una noche de danza, magia y conciencia

    Ecos del Tiempo, concierto para violoncello y guitarra, en el Conservatorio de Música Pergamino

    Capitán Moon lanza Hey!: un tributo en castellano que reimagina a The Beatles

    Cinema Pergamino renueva su cartelera: terror, anime y aventuras; estrenos y continuidades

    Un fin de semana a puro arte y celebración en Pergamino

    CheloSuzuki cierra el año con tres encuentros musicales para toda la comunidad

    Cien Tormentas: la nueva geografía emocional de Guillermo Mañé

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Los tres finalistas en Sanremo Talent. Esteban Cejas, primero de la derecha.
    Cultura y espectáculos

    Esteban Cejas, del folklore local a la finalísima del Sanremo New Talent

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La importancia de custodiar al maíz en una campaña especial

    Plagas en maíz: las claves para adelantarse a los daños y ganar en tranquilidad
    Grupo vocal Almagre: Antonio Riera, Claudia Federici, José Torres, Bea Torrent y Pepe Salauati.
    Cultura y espectáculos

    Grupo vocal Almagre vuelve a escena con el espectáculo Canto versos

    Todos los seres humanos poseemos un ADN espiritual que contiene la memoria de muchas razas estelares.

    Linaje cósmico: extraterrestres, conciencia y humanidad: ¿Qué son las semillas estelares?

    Rock Solidario. El encuentro se ha convertido en una referencia dentro de la escena local por su espíritu comunitario.
    Cultura y espectáculos

    Rock Solidario: música, comunidad y ayuda mutua en una nueva edición a cielo abierto

    Podcast del 7 de diciembre de 2025

    Podcast del 7 de diciembre de 2025