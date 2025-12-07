Tras la postergación, la Fiesta de Colectividades de El Socorro se realiza este domingo

Los Umbides, artistas de extensa trayectoria en festivales como Festival Nacional de Folklore de Cosquín y el Festival de Jesús María. LOS UMBIDES-REDES

Tras su postergación por razones climáticas, este domingo desde las 11:00 la Plaza del Reencuentro volverá a llenarse de color, aromas y música con la XXVI Fiesta de Colectividades de El Socorro, uno de los eventos más queridos de la región. Con 26 años de historia, la celebración se ha convertido en un faro de identidad y encuentro comunitario, gracias al trabajo conjunto de la Delegación Municipal, encabezada por Florencia Mileta, las instituciones locales y la Asociación Civil Amigos de la Localidad de Villa Angelica El Socorro. Esta edición se prepara para ofrecer un despliegue inolvidable, reafirmando el espíritu de una fiesta que reúne, año tras año, a vecinos y visitantes.

Fiesta de Colectividades El Socorro: sabores, cultura y entretenimiento Los asistentes podrán disfrutar de un recorrido por los stands de colectividades, con comidas típicas como pastas italianas, ñoquis y platos de la cocina croata y española. La gastronomía local también dirá presente: asado y costillares a la estaca del Centro Tradicionalista; hamburguesas y papas fritas de la Comisión de Carnavales; helados del Jardín de Infantes; panchos, tortas y agua caliente del CEC Nº 803; y bebidas a cargo de los Bomberos Voluntarios. La Biblioteca Popular Melchor Echagüe sumará un stand cultural, el CEF presentará su propuesta, y artesanos y microemprendedores exhibirán sus trabajos. Los más pequeños contarán con un amplio espacio de juegos.

Un escenario para disfrutar El escenario central “Teodoro Héctor Raschetti” contará con dos pantallas gigantes y transmisión en directo por la 95.7 FM El Socorro. La grilla artística promete una jornada para todas las edades, con un cierre de lujo: Los Umbides, artistas de extensa trayectoria en festivales como Cosquín y Jesús María. Su espectáculo integrará boleadoras, bombos, clases de folclore en vivo y el uso de múltiples instrumentos. También actuarán Hugo Bevacqua, Miki Yomaiel, Legui, Marcos Emanuel, Abriendo Caminos, Marcelo Tomasello, el Grupo de Danzas Folklóricas Identidad, danzas árabes con Aleida Mahaila, el tenor José Lauria, danzas flamencas con María Elena Oviedo, el ballet Nunca es Tarde en la apertura oficial y el cierre bailable de Suena mi Cumbia.

La conducción estará a cargo de Daniel Rabino, quien aportará su calidez y profesionalismo. Así, la XXVI Fiesta de Colectividades se reafirma como un símbolo de la identidad socorrense y un reflejo del espíritu comunitario, donde cultura, música y sabores vuelven a tejer un recuerdo imborrable en el corazón de la región.

