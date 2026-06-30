Trabajadores de Clínica San Nicolás denuncian que cobran solo el 40% del sueldo y siguen sin aguinaldo

Un grupo de trabajadores de la Clínica San Nicolás hizo llegar un comunicado, bajo condición de anonimato por temor a posibles represalias laborales, para denunciar la situación que atraviesan debido al presunto incumplimiento en el pago de sus salarios.

Los trabajadores de la Clínica San Nicolás hicieron pública una grave denuncia por el incumplimiento en el pago de salarios. A través de un comunicado, aseguraron que este mes solo percibieron el 40% de sus haberes, que aún no cobraron el aguinaldo y que la incertidumbre laboral se volvió "insostenible".

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El comunicado, difundido por el personal de la institución, expone una situación que, según afirman, se viene agravando desde hace varios meses. Los trabajadores sostienen que desde agosto de 2025 comenzaron a percibir únicamente el 80% de sus salarios, abonados en dos depósitos diferentes durante el mes.

Sin embargo, señalaron que la crisis alcanzó un punto crítico en junio de 2026, cuando solo recibieron el 40% del sueldo correspondiente. Además, aseguraron que hasta el momento ninguna autoridad de la clínica brindó explicaciones ni informó cuándo se abonará el saldo pendiente.

"Ha llegado a un límite insostenible este mes, en el cual solo se nos ha depositado el 40% del sueldo correspondiente. Al día de la fecha, ningún directivo ni autoridad de la clínica ha dado la cara, brindado explicaciones o establecido una fecha de pago para el saldo restante", expresaron en el documento.

Denuncian falta de aguinaldo y precarización laboral

En el mismo comunicado, los trabajadores remarcaron que la situación económica afecta de manera directa a sus familias y cuestionaron las condiciones en las que deben desempeñar sus tareas.

Indicaron que todavía no percibieron el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo), denunciaron que las guardias se pagan con dos meses de atraso y afirmaron que el sindicato no está acompañando el reclamo. También sostuvieron que los directivos de la institución no se presentan en la clínica para dialogar con el personal.

"Detrás de cada trabajador de la salud hay familias que mantener, alquileres que pagar, servicios que abonar y necesidades básicas que cubrir. Es inadmisible que quienes sostenemos el funcionamiento diario de una institución médica privada seamos tratados con semejante desprecio y precarización", manifestaron.

El testimonio de una trabajadora y el pedido urgente a las autoridades

Una empleada de la Clínica San Nicolás confirmó el contenido del comunicado y describió el clima que, según aseguró, se vive diariamente dentro del establecimiento.

"Nos amenazan con echarnos, con poner cámaras, nos exigen y no nos pagan. El maltrato es constante", afirmó en declaraciones periodísticas.

Finalmente, los trabajadores reclamaron una respuesta inmediata de las autoridades de la clínica y exigieron la cancelación total de la deuda salarial.

"La atención en estas condiciones de angustia e incertidumbre económica es insostenible. Exigimos que las autoridades del establecimiento respondan de inmediato, den la cara y cancelen la totalidad de la deuda salarial con todo el personal", concluye el comunicado difundido por los empleados.