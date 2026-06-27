San Nicolás: Jóvenes del Hogar de Cristo peregrinaron a la Catedral por el Día contra las drogas

Una jornada de fe y compromiso comunitario reunió a cerca de 30 jóvenes del Hogar de Cristo Ponce de León, quienes realizaron una caminata desde la sede ubicada en Olleros 675 hasta la Catedral local, donde participaron de una misa presidida por el obispo Hugo Santiago. Durante la actividad, la institución también adelantó la puesta en marcha de nuevas propuestas comunitarias previstas para los próximos días. El Norte

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, unos 30 jóvenes del Hogar de Cristo Ponce de León realizaron una peregrinación por el centro de San Nicolás hasta la Catedral, donde participaron de una misa encabezada por el obispo Hugo Santiago.

Una peregrinación por el centro de San Nicolás en el Día contra el narcotráfico La actividad comenzó en la sede del Hogar de Cristo ubicada en Olleros 675, desde donde los jóvenes iniciaron una caminata con una imagen de la Virgen de Luján. El recorrido se extendió por calle Mitre hasta llegar a la Catedral de San Nicolás, en una jornada marcada por la reflexión y el acompañamiento comunitario.

Misa en la Catedral de San Nicolás presidida por el obispo Hugo Santiago En el templo fueron recibidos por el obispo monseñor Hugo Santiago, quien presidió una misa especial destinada a los integrantes de la comunidad terapéutica. La celebración religiosa formó parte de las actividades organizadas en el marco de la fecha internacional contra el narcotráfico.

El rol del Hogar de Cristo en la recuperación de consumos problemáticos El Hogar de Cristo Ponce de León funciona como un dispositivo de internación que acompaña a personas con consumos problemáticos en procesos de recuperación integral. Además, la institución anunció que durante el fin de semana se realizarán misiones en distintos barrios de la ciudad para reforzar el trabajo comunitario.

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