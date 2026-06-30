martes 30 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Turismo

    Se vienen cuatro días de descanso ¿cómo queda el fin de semana largo del 9 de Julio?

    El cronograma completo con las jornadas de descanso del próximo fin de semana largo, que se generan por el 9 de Julio.

    30 de junio de 2026 - 12:08
    El feriado del 9 de Julio, ideal para disfrutar de un descanso en la nieve el próximo fin de semana largo.&nbsp;

    El feriado del 9 de Julio, ideal para disfrutar de un descanso en la nieve el próximo fin de semana largo. 

    NA - ARGENTINA.GOB.AR

    En el calendario de julio aparece un nuevo descanso extendido para millones de argentinos. En pocos días se dará un fin de semana largo de cuatro días consecutivos gracias a la combinación de un feriado nacional y un día no laborable con fines turísticos.

    El esquema surge porque el jueves 9 de julio se celebra el Día de la Independencia, uno de los feriados patrios más importantes del país. A esto se suma el viernes 10 de julio, que fue establecido como día no laborable con fines turísticos para fomentar el movimiento interno y la actividad económica en distintos destinos turísticos.

    De esta manera, al juntarse con el fin de semana habitual, se genera un descanso extendido que muchos aprovecharán para viajar, descansar o realizar actividades recreativas.

    Cómo queda el fin de semana largo del 9 de Julio

    El descanso se arma al combinar el feriado nacional con el día no laborable y el fin de semana tradicional. En total se generan cuatro días consecutivos sin actividad para gran parte de los trabajadores.

    Los días de descanso quedan conformados de la siguiente manera:

    -Jueves 9 de julio – Día de la Independencia

    -Viernes 10 de julio – Día no laborable con fines turísticos

    -Sábado 11 de julio – Día de descanso laboral

    -Domingo 12 de julio – Día de descanso laboral

    En el caso del viernes 10, al tratarse de un día no laborable y no de un feriado nacional, la decisión de otorgarlo queda a criterio de cada empleador en el sector privado. En la administración pública, en cambio, normalmente se otorga como jornada sin actividad.

    El jueves 9 de julio, en tanto, es un feriado nacional inamovible establecido por la Ley 27.399 en conmemoración de la declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, proclamada por el Congreso de Tucumán en 1816.

    Por eso, para quienes tengan libre el viernes, el calendario permitirá disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días seguidos, uno de los descansos extendidos más esperados de la segunda mitad del año y que suele impulsar escapadas turísticas y un mayor movimiento en rutas y destinos de todo el país. (NA)

    Temas

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La publicación de esta carta vuelve a poner sobre la mesa un conflicto que los pediatras del Hospital San José vienen señalando desde hace semanas.

    La carta abierta de un pediatra del Hospital San José de Pergamino que expone una crisis sin respuestas
    El feriado del 9 de Julio, ideal para disfrutar de un descanso en la nieve el próximo fin de semana largo. 
    Turismo

    Se vienen cuatro días de descanso ¿cómo queda el fin de semana largo del 9 de Julio?

    La experiencia de rescate, recuperación e identificación del fósil de «notiomastodon» hallado en marzo en el distrito fue publicada en un boletín especializado de circulación internacional. El trabajo destaca no solo el valor científico del descubrimiento, sino también el proceso educativo que involucró a investigadores, docentes, estudiantes y vecinos.

    Del campo de Rojas a América Latina: el mastodonte que se volvió lección de ciencia

    El equipo femenino de la Escuela Municipal de Handball de Arrecifes, conducido por Alejandra Álvarez en el CEF 84, se consagró campeón del Torneo Apertura de Mayores de la Liga AJUBAL (Asociación Juninense de Balonmano).

    Arrecifes, campeón de la Liga de Junín de handball femenino en el Torneo Apertura AJUBAL

    Las yeguas “Dulce” y “Batata” fueron rescatadas de la faena clandestina.
    Tendencias

    Fallo histórico en derecho animal: qué provincia reconoció a dos yeguas como seres sintientes