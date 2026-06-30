Se vienen cuatro días de descanso ¿cómo queda el fin de semana largo del 9 de Julio?

El feriado del 9 de Julio, ideal para disfrutar de un descanso en la nieve el próximo fin de semana largo.

En el calendario de julio aparece un nuevo descanso extendido para millones de argentinos. En pocos días se dará un fin de semana largo de cuatro días consecutivos gracias a la combinación de un feriado nacional y un día no laborable con fines turísticos.

El esquema surge porque el jueves 9 de julio se celebra el Día de la Independencia , uno de los feriados patrios más importantes del país. A esto se suma el viernes 10 de julio, que fue establecido como día no laborable con fines turísticos para fomentar el movimiento interno y la actividad económica en distintos destinos turísticos.

De esta manera, al juntarse con el fin de semana habitual, se genera un descanso extendido que muchos aprovecharán para viajar, descansar o realizar actividades recreativas.

El descanso se arma al combinar el feriado nacional con el día no laborable y el fin de semana tradicional. En total se generan cuatro días consecutivos sin actividad para gran parte de los trabajadores.

Los días de descanso quedan conformados de la siguiente manera:

-Jueves 9 de julio – Día de la Independencia

-Viernes 10 de julio – Día no laborable con fines turísticos

-Sábado 11 de julio – Día de descanso laboral

-Domingo 12 de julio – Día de descanso laboral

En el caso del viernes 10, al tratarse de un día no laborable y no de un feriado nacional, la decisión de otorgarlo queda a criterio de cada empleador en el sector privado. En la administración pública, en cambio, normalmente se otorga como jornada sin actividad.

El jueves 9 de julio, en tanto, es un feriado nacional inamovible establecido por la Ley 27.399 en conmemoración de la declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, proclamada por el Congreso de Tucumán en 1816.

Por eso, para quienes tengan libre el viernes, el calendario permitirá disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días seguidos, uno de los descansos extendidos más esperados de la segunda mitad del año y que suele impulsar escapadas turísticas y un mayor movimiento en rutas y destinos de todo el país. (NA)