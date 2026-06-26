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    • San Nicolás: Desde julio, EDEN aplicará un nuevo aumento en la tarifa eléctrica

    La Provincia aprobó la suba que rige desde el 1° de julio. En San Nicolás, los usuarios de EDEN pagarán hasta un 8% más.

    26 de junio de 2026 - 13:10
    Los usuarios de EDEN en San Nicolás volverán a afrontar un incremento en las facturas de electricidad a partir del 1° de julio de 2026, luego de que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobara una nueva actualización de los cuadros tarifarios.

    Los usuarios de EDEN en San Nicolás volverán a afrontar un incremento en las facturas de electricidad a partir del 1° de julio de 2026, luego de que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobara una nueva actualización de los cuadros tarifarios.

    Google Ilustrativa

    Los usuarios de EDEN en la ciudad de San Nicolás volverán a enfrentar un incremento en sus facturas de electricidad a partir del 1° de julio de 2026, tras la aprobación provincial de una nueva actualización tarifaria. La medida impacta de forma diferenciada según la categoría de subsidio vigente en cada hogar.

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    El Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás aprobó el nuevo cuadro tarifario para el transporte de pasajeros de nuestra ciudad. A partir del mes de julio, el valor del boleto de colectivo en nuestra ciudad será de $1.935. Actualmente el costo del boleto es de $1.795. Por su parte, el boleto escolar tendrá un valor de 774 pesos.

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    Nuevo aumento en la tarifa eléctrica de EDEN en San Nicolás

    El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó una actualización de los cuadros tarifarios para las distribuidoras eléctricas, entre ellas EDEN, que opera en San Nicolás y gran parte del norte bonaerense. La decisión se publicó en el Boletín Oficial y surge de un recálculo del OCEBA tras cambios en el esquema nacional de subsidios energéticos.

    Cómo impacta el aumento según cada tipo de usuario

    Para los hogares sin subsidios, el ajuste será más significativo: el cargo fijo subirá cerca de un 8%, mientras que el cargo variable tendrá una actualización del 2%. En tanto, los usuarios que reciben asistencia estatal tendrán incrementos más moderados, con una suba aproximada del 3,5% en el cargo fijo.

    Subsidios, bonificaciones y cambios en el esquema energético

    La resolución también incorpora cambios en la bonificación extraordinaria para beneficiarios del régimen de subsidios, además de actualizar componentes como el Valor Agregado de Distribución y otros cargos tarifarios. A nivel nacional se mantienen los precios mayoristas de energía, mientras continúan vigentes los subsidios focalizados.

    Con este nuevo esquema, las facturas de EDEN en San Nicolás volverán a reflejar un incremento desde julio, en el marco del proceso de actualización periódica del sistema eléctrico bonaerense.

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