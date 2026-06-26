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    • Concejo Deliberante de San Nicolás aprobó aumento del boleto: en julio costará $1.935

    El HCD aprobó el nuevo cuadro tarifario del transporte en San Nicolás. El boleto mínimo será de $1.935 desde julio.

    26 de junio de 2026 - 09:00
    El Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás aprobó el nuevo cuadro tarifario para el transporte de pasajeros de nuestra ciudad. A partir del mes de julio, el valor del boleto de colectivo en nuestra ciudad será de $1.935. Actualmente el costo del boleto es de $1.795. Por su parte, el boleto escolar tendrá un valor de 774 pesos.

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    El Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás aprobó este jueves el nuevo cuadro tarifario del transporte público de pasajeros. La actualización establece que desde julio el boleto mínimo pasará a costar $1.935, lo que representa un nuevo incremento en el sistema de colectivos urbanos e interurbanos de la ciudad.

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    Aumento del boleto de colectivo en San Nicolás

    El Concejo Deliberante de San Nicolás aprobó en sesión ordinaria el nuevo esquema tarifario del transporte público, que comenzará a regir a partir del mes de julio. La medida impacta tanto en los recorridos urbanos como en los trayectos interurbanos que conectan distintas localidades del partido.

    El nuevo valor del boleto mínimo será de $1.935, mientras que actualmente se ubica en $1.795. En paralelo, el boleto escolar fue fijado en $774, manteniendo una tarifa diferencial para estudiantes.

    La votación contó con el respaldo de los bloques Hechos y La Libertad Avanza, mientras que los bloques Fuerza Patria y sectores de la oposición votaron en contra de la actualización.

    Cómo queda el nuevo cuadro tarifario del transporte:

    La ordenanza aprobada detalla los nuevos valores para los distintos recorridos del sistema de transporte de pasajeros. En el artículo 3° se establecen las tarifas para el corredor San Nicolás–La Emilia, donde el boleto entre San Nicolás y Celestial, así como La Emilia a Celestial, tendrá un costo de $1.935.

    En tanto, el trayecto San Nicolás–La Emilia se fija en $2.036,88, consolidando una estructura diferenciada según distancia y tramo recorrido.

    Tarifas interurbanas entre San Nicolás, Conesa y localidades rurales

    El artículo 4° de la ordenanza define los valores para los servicios que conectan San Nicolás con Conesa y otras localidades del partido. Allí se detallan múltiples combinaciones de recorridos con tarifas escalonadas según la distancia.

    Entre los valores más relevantes, se establecen $2.036,88 para trayectos como San Nicolás a Campos Salles o Villa Esperanza, mientras que el viaje a General Rojo asciende a $2.487,91.

    Los recorridos de mayor distancia, como San Nicolás a Conesa o Erézcano, alcanzan los $3.186,26, reflejando el mayor costo operativo del sistema en zonas rurales.

    Impacto del aumento y contexto del sistema de transporte

    La actualización tarifaria vuelve a poner en debate el costo del transporte público en San Nicolás, en un contexto de ajustes periódicos impulsados por la evolución de los costos operativos del servicio.

    Con esta nueva escala, el sistema de colectivos locales e interurbanos vuelve a registrar un incremento que impacta directamente en los usuarios habituales del servicio, especialmente trabajadores y estudiantes que dependen del transporte diario.

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