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    • Comenzó la Feria de Ciencias en San Nicolás con más de 30 proyectos educativos

    La Feria de Ciencias inició en San Nicolás con 31 escuelas y más de 30 proyectos que avanzan a la instancia regional.

    26 de junio de 2026 - 17:18
    Las Ferias de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología son encuentros pedagógicos donde se enseña, se aprende y se establecen diálogos con la comunidad educativa. Cada año, la Dirección de Políticas Socioeducativas de la Dirección General de Cultura y Educación organiza estos encuentros como parte del Programa Actividades Científicas Tecnológicas y Educativas.

    Las Ferias de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología son encuentros pedagógicos donde se enseña, se aprende y se establecen diálogos con la comunidad educativa. Cada año, la Dirección de Políticas Socioeducativas de la Dirección General de Cultura y Educación organiza estos encuentros como parte del Programa Actividades Científicas Tecnológicas y Educativas.

    El Norte

    Con la participación de 31 instituciones educativas y más de 30 proyectos presentados, comenzó en San Nicolás la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2026. El primer encuentro se realizó en el Instituto Fray Luis Beltrán y reunió a estudiantes, docentes y equipos directivos en una jornada de intercambio pedagógico.

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    San Nicolás fue sede del inicio de la Feria de Ciencias 2026

    El Instituto Fray Luis Beltrán fue el escenario elegido para la apertura de la instancia distrital de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología en San Nicolás. La jornada contó con la participación de estudiantes de 31 escuelas del distrito, tanto de gestión estatal como privada, quienes expusieron sus trabajos ante la comunidad educativa.

    Durante el encuentro se presentaron más de 30 proyectos vinculados a distintas áreas del conocimiento, todos ellos elaborados en el marco de propuestas pedagógicas impulsadas por docentes y equipos escolares. Las iniciativas abarcaron problemáticas sociales, científicas y tecnológicas, consolidando un espacio de aprendizaje colaborativo.

    Más de 30 proyectos escolares avanzan a la instancia regional

    Uno de los aspectos destacados de esta edición es que todos los proyectos presentados en la instancia distrital continúan su recorrido hacia la etapa regional, ya que la feria no es eliminatoria. Esto permite fortalecer las trayectorias educativas y dar continuidad a las investigaciones desarrolladas por los estudiantes.

    La Dirección General de Cultura y Educación, a través del Programa de Actividades Científicas, Tecnológicas y Educativas, organiza estos encuentros con el objetivo de promover la socialización del conocimiento y el trabajo participativo entre las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires.

    Cronograma de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología en Buenos Aires

    El cronograma de la Feria de Ciencias 2026 contempla 135 instancias distritales entre junio y julio, 25 encuentros regionales en agosto y una instancia provincial prevista para septiembre. Cada etapa busca consolidar un proceso educativo progresivo que involucra a estudiantes, docentes y comunidades.

    En la edición 2025, la participación provincial superó los 12.000 proyectos, con más de 216.000 estudiantes y 17.200 docentes involucrados. Además, el programa incluye los Clubes de Ciencias, espacios donde los alumnos desarrollan proyectos de investigación colaborativa en función de sus intereses y problemáticas locales.

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