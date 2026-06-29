San Nicolás registró la mayor desocupación del país y preocupa el avance del empleo informal

El mercado laboral de San Nicolás-Villa Constitución atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años.

El mercado laboral de San Nicolás -Villa Constitución atraviesa una de sus etapas más delicadas de la última década. Datos oficiales del primer trimestre de 2026 revelan que la región alcanzó la mayor tasa de desocupación del país, acompañada por un fuerte incremento del empleo informal y del trabajo independiente.

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Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el aglomerado San Nicolás-Villa Constitución registró una tasa de desocupación del 10,4%, el porcentaje más alto entre los 31 centros urbanos relevados en Argentina durante el primer trimestre de 2026.

El indicador supera ampliamente el promedio nacional, que se ubicó en el 7,8%, y refleja la compleja situación que atraviesa el mercado laboral regional.

Las estadísticas muestran que alrededor de 9.000 personas se encuentran desocupadas dentro de una población económicamente activa estimada en 88.000 habitantes. En total, el aglomerado reúne aproximadamente 201.000 habitantes entre ambas ciudades.

Además, la tasa de subocupación alcanzó el 10,3%, lo que representa otras 9.000 personas que trabajan menos horas de las que necesitan o desean, profundizando el escenario de fragilidad laboral.

El 10,4% registrado este año constituye la tercera peor marca para un primer trimestre en los últimos diez años. Solamente fue superado por el 11,7% de 2019 y el 11,5% de 2020.

Crece la informalidad y casi la mitad de los trabajadores no tiene empleo registrado

Otro dato que genera preocupación es el avance sostenido de la informalidad laboral.

De acuerdo con un informe elaborado por la Universidad de Buenos Aires sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares, el 45,2% de los trabajadores de San Nicolás-Villa Constitución desarrolla su actividad en condiciones informales.

El crecimiento resulta significativo si se compara con el mismo período de 2025, cuando la informalidad alcanzaba el 35%. Es decir, el incremento interanual fue superior a los diez puntos porcentuales, muy por encima del promedio nacional, donde el indicador pasó del 42% al 44,2%.

Especialistas vinculan este deterioro con la pérdida de puestos de trabajo registrada durante el último año en sectores industriales y comerciales. Ante la falta de empleo formal, muchos trabajadores encontraron como única alternativa el desarrollo de actividades informales, servicios de reparto, transporte o pequeños emprendimientos para sostener sus ingresos.

El cuentapropismo gana terreno como alternativa laboral

En paralelo al crecimiento de la desocupación y la informalidad, también continúa expandiéndose el trabajo por cuenta propia.

Un informe de la consultora Politikon Chaco señala que al cierre de 2025 el 30,9% de las personas ocupadas en el aglomerado San Nicolás-Villa Constitución trabajaba de manera independiente. En otras palabras, prácticamente uno de cada tres trabajadores genera sus ingresos sin relación de dependencia.

La cifra representa un crecimiento cercano a diez puntos porcentuales respecto de 2016, lo que evidencia una transformación sostenida en la estructura del empleo regional durante la última década.

La combinación de desempleo elevado, aumento de la informalidad y expansión del cuentapropismo configura uno de los escenarios laborales más complejos del país. Los indicadores oficiales muestran que San Nicolás-Villa Constitución enfrenta actualmente una de las mayores presiones sobre su mercado de trabajo, en un contexto donde la recuperación del empleo formal continúa siendo uno de los principales desafíos económicos y sociales para la región.