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    • Día de la Bandera en San Nicolás: 1200 estudiantes protagonizan un acto histórico

    El Estadio de San Nicolás será sede del acto del Día de la Bandera con 1200 estudiantes, artistas en escena y la Banda Militar.

    27 de junio de 2026 - 09:27
    La ciudad volverá a reunir hoy, sábado 27 de junio, a cientos de familias para celebrar el Día de la Bandera desde las 15:00 en el Estadio San Nicolás.

    La ciudad volverá a reunir hoy, sábado 27 de junio, a cientos de familias para celebrar el Día de la Bandera desde las 15:00 en el Estadio San Nicolás.

    El Norte

    San Nicolás vivirá este sábado una nueva edición de la Promesa de Lealtad a la Bandera, con la participación de alrededor de 1200 estudiantes de cuarto año de escuelas públicas y privadas. El acto se desarrollará desde las 15:00 en el Estadio local, en una jornada abierta a toda la comunidad.

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    La ciudad volverá a convertirse en escenario de una de las celebraciones patrias más convocantes del calendario educativo. Desde las 15:00, el Estadio de San Nicolás recibirá a estudiantes, familias y autoridades en un acto que combina emoción, identidad nacional y participación comunitaria. La ceremonia se enmarca en el Día de la Bandera y busca reforzar el compromiso cívico de los alumnos.

    Un espectáculo artístico con 100 artistas y la Banda Militar Tambor de Tacuarí

    La jornada no solo incluirá la tradicional promesa, sino también una puesta artística especialmente diseñada para la ocasión. Cerca de 100 artistas estarán en escena, acompañados por la Banda Militar “Tambor de Tacuarí” del Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, uno de los cuerpos musicales más emblemáticos del país, aportando un marco solemne y festivo a la ceremonia.

    Un evento masivo abierto a toda la comunidad educativa

    La celebración se consolidó en los últimos años como uno de los eventos más importantes de San Nicolás, con fuerte participación de las familias. Autoridades locales destacaron el valor simbólico de la jornada, que busca fortalecer la identidad nacional y el sentido de pertenencia. El estadio volverá a ser el punto de encuentro de una comunidad unida en torno a la Bandera.

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