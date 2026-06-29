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    • Julio llega con nuevos aumentos en San Nicolás: qué servicios subirán y cómo impacta en los hogares

    Julio trae subas en transporte, alquileres, prepagas, luz y gas en San Nicolás, con impacto directo en el bolsillo familiar.

    29 de junio de 2026 - 17:34
    Con el inicio de julio, distintos servicios y gastos habituales tendrán nuevos incrementos en San Nicolás y el resto del país, lo que volverá a impactar en la economía de los hogares.

    Con el inicio de julio, distintos servicios y gastos habituales tendrán nuevos incrementos en San Nicolás y el resto del país, lo que volverá a impactar en la economía de los hogares.

    Google Ilustrativa

    Con el inicio de julio, distintos servicios esenciales volverán a registrar aumentos en San Nicolás y en todo el país, generando un nuevo impacto en la economía doméstica. Transporte, alquileres, medicina prepaga, electricidad y gas aparecen entre los rubros que actualizarán sus valores en un contexto de inflación persistente.

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    Aumentos en alquileres: cómo se actualizan los contratos en julio

    Los contratos alcanzados por la derogada Ley de Alquileres continúan rigiéndose por los acuerdos establecidos hasta su vencimiento. En este escenario, los ajustes dependen del índice pactado entre las partes, lo que genera distintos porcentajes según cada modalidad de actualización vigente.

    Quienes se rigen por el Índice de Contratos de Locación (ICL) deberán afrontar en julio incrementos cercanos al 31,54% anual, una cifra que sigue marcando presión sobre el presupuesto de los inquilinos.

    En tanto, los contratos ajustados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentan variaciones según la periodicidad establecida: trimestral (8,1%), cuatrimestral (11%) y semestral (16,7%), lo que genera escenarios diversos en el mercado locativo.

    Transporte, prepagas y servicios: subas que impactan en la economía diaria

    El transporte público urbano en San Nicolás también sufrirá un incremento desde el 1 de julio, con el boleto plano que pasará de $1.795,34 a $1.935, lo que representa una suba cercana al 7,8% y afecta el traslado cotidiano de miles de usuarios.

    En el caso de la medicina prepaga, las empresas ya comunicaron ajustes de alrededor del 2,9% en sus cuotas, superando el último dato de inflación informado por el INDEC y generando preocupación entre los afiliados.

    Electricidad y gas: nuevos ajustes en pleno invierno

    El servicio eléctrico en el interior bonaerense aplicará aumentos combinados en julio, con subas de entre 5% y 8% en cargos fijos y alrededor de 2% en el componente variable, según la distribuidora o cooperativa correspondiente.

    El gas natural también tendrá una actualización promedio del 2,81% a nivel nacional, en un contexto de mayor consumo por la temporada invernal, lo que se traduce en facturas más elevadas para los usuarios residenciales.

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