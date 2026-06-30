Fallo histórico en derecho animal: qué provincia reconoció a dos yeguas como seres sintientes

Las yeguas “Dulce” y “Batata” fueron rescatadas de la faena clandestina.

La Justicia de una provincia argentina dio recientemente un paso que marca un gran precedente en materia de Derecho animal con una resolución en la que dos caballos fueron reconocidos como seres sintientes y sujetos de derecho.

Tendencias El auge del Workation en Argentina: destinos ideales para trabajar de forma remota y vacacionar

Cómo está aumentando en Buenos Aires el interés por los casinos y los formatos online de juego rápido

Se trata de las yeguas "Dulce" y "Batata" , víctimas de una causa por faena clandestina de equinos en corralitos.

Este fallo histórico tuvo lugar en Mendoza como parte de la investigación gracias a la cual meses atrás se lograron rescatar 19 caballos.

Ahora, la misma concluyó con la condena efectiva de un imputado, que según detalló la Asociación Protectora Equina Mendocina Podemos Ayudarlos (PEMPA), implica:

-Pena de cumplimiento efectivo

-Inhabilitación por dos años para la tenencia y manejo de animales

-Decomiso definitivo de las dos yeguas

-Custodia y protección definitiva de "Dulce" y "Batata" en manos de PEMPA

El condenado intentó ocultar a las yeguas en un predio vecino al advertir la llegada de la Policía, pero finalmente estas lograron ser recuperadas y puestas a resguardo.

“Esta resolución constituye un nuevo avance en el reconocimiento jurídico de los animales no humanos como víctimas merecedoras de protección efectiva”, señaló el representante legal de PEMPA, Jerónimo Allende.

Crece la conciencia del Derecho animal

En ese sentido, esta no es la primera vez que Mendoza da el ejemplo a la hora de proteger a los animales y condenar las prácticas de maltrato. En abril pasado, la Justicia de Las Heras dictó una condena efectiva de dos meses y un día de prisión para el agresor de seis perros.

Por otro lado, el proyecto de ley "Ágata" avanza en dicha provincia con la propuesta de imponer medidas de prevención acerca del maltrato animal y modificar la Ley 9099 de Contravenciones de Mendoza.

El objetivo es endurecer las sanciones en respuesta a la creciente preocupación por los actos de crueldad animal en la provincia, a partir del caso de una yegua que fue brutalmente golpeada hasta morir.

Agencia NA