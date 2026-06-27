Automovilismo en San Nicolás: Juan Pablo Traverso se suma al Corsi Sport para la quinta fecha del TC2000

El Corsi Sport confirmó la incorporación del piloto nicoleño Juan Pablo Traverso para la quinta fecha del TC2000, que se disputará este fin de semana en el autódromo de San Nicolás.

El Corsi Sport oficializó la incorporación del piloto local Juan Pablo Traverso para disputar la quinta fecha del TC2000, que se correrá este fin de semana en el autódromo de la ciudad de San Nicolás . El joven debutará con una SUV y vivirá una experiencia clave en su evolución dentro de la categoría.

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El equipo con sede en Don Torcuato confirmó la presencia de Traverso como una de las novedades del fin de semana en el circuito nicoleño. El piloto se subirá a una Toyota Corolla Cross, dentro de una estructura que lidera Christian Corsi y que también integra a Gabriel Ponce de León y Tomás Fernández.

Será una incorporación puntual pero significativa, en un fin de semana donde el TC2000 vuelve a concentrar la atención del automovilismo nacional en San Nicolás.

Para Traverso, esta participación marcará un punto de inflexión en su trayectoria deportiva. Será su primera vez al volante de una SUV dentro del TC2000, un cambio técnico relevante respecto a sus anteriores experiencias en la categoría.

El piloto ya había debutado en 2024 en Concordia con un Fiat Cronos del Octanos Competición, y posteriormente volvió a tener actividad en el TC2000 durante los 200 Kilómetros de Buenos Aires 2025, junto al ATR Racing.

Actividad del TC2000 en San Nicolás: horarios y campeonato

La actividad oficial comenzará este sábado con tres tandas de entrenamientos a las 10.15, 10.40 y 13.10, mientras que la clasificación se disputará a las 15.45. La final del domingo está programada para las 13.00, con una duración de 35 minutos más una vuelta.

En el campeonato, Matías Rossi lidera con 89 puntos, seguido por Emiliano Stang con 69 y Franco Riva con 51, en una tabla que llega ajustada a la quinta fecha.

Además de su participación en el TC2000, Traverso también tendrá actividad en el Top Race, donde viene destacándose con resultados importantes. El piloto ya consiguió una Sprint y dos podios en finales, ubicándose tercero en el campeonato con 71 puntos.

El certamen también tendrá actividad este fin de semana, con entrenamientos, clasificación y carrera sprint el sábado, mientras que el domingo se disputará la final principal en horario matutino.