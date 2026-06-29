San Nicolás: Hoy abren la inscripción para un curso gratuito de mecánica de bicicletas con salida laboral

La inscripción se realizará hoy lunes 29, en el horario de 17:00 a 18:30, en la Casa de Encuentro Comunitario Inmaculada Concepción (CEC), ubicada en la esquina de Ascasubi y Bolívar, en el barrio Golf.

La formación en oficios continúa consolidándose como una de las principales herramientas para mejorar las oportunidades laborales en la ciudad de San Nicolás . En ese marco, este lunes 29 de junio se realizará la inscripción para el curso gratuito de mecánica de bicicletas que ofrece el Centro de Formación Profesional Nº 401, una propuesta dirigida a personas mayores de 18 años interesadas en adquirir conocimientos técnicos y desarrollar una actividad con posibilidades de inserción laboral.

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La inscripción tendrá lugar este lunes entre las 17:00 y las 18:30 en la Casa de Encuentro Comunitario Inmaculada Concepción (CEC), ubicada en la esquina de Ascasubi y Bolívar, en el barrio Golf.

Desde la organización explicaron que los cupos son limitados y que el registro permanecerá abierto únicamente hasta completarlos. Por ese motivo, recomendaron a los interesados concurrir dentro del horario previsto para asegurar su lugar en la capacitación.

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Fotocopia del certificado de estudios primarios o secundarios.

El trámite es gratuito y está destinado exclusivamente a personas mayores de edad que deseen capacitarse en un oficio con amplia aplicación práctica.

Qué aprenderán los alumnos durante la capacitación

El curso comenzará hacia fines de junio y combinará clases teóricas con actividades prácticas. Durante el desarrollo de la capacitación, los participantes incorporarán conocimientos sobre mantenimiento preventivo, diagnóstico de fallas, reparación de componentes y puesta a punto de distintos tipos de bicicletas.

Además de los aspectos técnicos, la propuesta apunta a que los estudiantes adquieran criterios para trabajar con seguridad, utilizar correctamente las herramientas específicas y brindar un servicio de calidad tanto en talleres especializados como de manera independiente.

La creciente utilización de la bicicleta como medio de transporte urbano, recreativo y deportivo ha incrementado la demanda de personas capacitadas para realizar reparaciones y mantenimiento, convirtiendo este oficio en una alternativa laboral cada vez más valorada.

Una oportunidad para capacitarse y generar nuevas oportunidades laborales

El Centro de Formación Profesional Nº 401 continúa ampliando su oferta educativa con cursos gratuitos orientados a responder a las necesidades del mercado laboral y a facilitar el acceso a nuevas herramientas de trabajo.

Este tipo de capacitaciones representa una posibilidad concreta para quienes buscan incorporarse al mundo laboral, generar un emprendimiento propio o sumar conocimientos que permitan ampliar sus perspectivas de empleo.

La mecánica de bicicletas es una actividad que requiere una inversión inicial relativamente baja para comenzar a trabajar de manera independiente y que, gracias al crecimiento de la movilidad sustentable, presenta un escenario favorable para quienes decidan especializarse.

Las autoridades del centro recordaron que la inscripción se realizará únicamente durante el horario anunciado y reiteraron la importancia de concurrir con toda la documentación requerida, ya que una vez cubiertos los cupos disponibles no se recibirán nuevas inscripciones.