San Nicolás: Festival de Títeres El Yaguarón cierra con "Serafina" y una función especial

El Festival de Títeres El Yaguarón llegará a su cierre este sábado 27 de junio con una propuesta especialmente pensada para disfrutar en familia. La obra “Serafina” ofrecerá una historia cargada de imaginación, poesía y emoción en el Auditorio San Nicolás. Opinando San Nicolás

El Festival de Títeres El Yaguarón cerrará una nueva edición este sábado 27 de junio con una función especial en el Auditorio San Nicolás. La obra “Serafina” será la encargada de despedir el encuentro cultural con una propuesta pensada para toda la familia, combinando imaginación, poesía y emoción.

Cierre del Festival de Títeres El Yaguarón en San Nicolás El Festival de Títeres El Yaguarón se despide con una última función que marca el cierre de una intensa programación cultural. La propuesta busca consolidar el teatro de títeres como una herramienta artística y educativa para el disfrute compartido entre niños, jóvenes y adultos.

“Serafina”: una historia de imaginación y viaje cósmico La obra elegida para el cierre es “Serafina”, protagonizada por una niña curiosa que siente que el mundo guarda misterios por descubrir. Su encuentro con la Bailalana, una enigmática bailarina cósmica, la llevará a un viaje fantástico donde la danza, la sensibilidad y la fantasía se entrelazan.

Entradas, horarios y detalles de la función final La función se realizará este sábado a las 17:00 en el Auditorio San Nicolás, con una duración de 40 minutos y formato familiar. Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000, mientras que en puerta costarán $12.000. Pueden adquirirse en la boletería del teatro en los horarios informados.

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