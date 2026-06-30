martes 30 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Del campo de Rojas a América Latina: el mastodonte que se volvió lección de ciencia

    El hallazgo de un notiomastodon en Rojas fue publicado en una revista internacional y destaca su valor científico y educativo.

    30 de junio de 2026 - 12:06
    La experiencia de rescate, recuperación e identificación del fósil de «notiomastodon» hallado en marzo en el distrito fue publicada en un boletín especializado de circulación internacional. El trabajo destaca no solo el valor científico del descubrimiento, sino también el proceso educativo que involucró a investigadores, docentes, estudiantes y vecinos.

    La experiencia de rescate, recuperación e identificación del fósil de «notiomastodon» hallado en marzo en el distrito fue publicada en un boletín especializado de circulación internacional. El trabajo destaca no solo el valor científico del descubrimiento, sino también el proceso educativo que involucró a investigadores, docentes, estudiantes y vecinos.

    elportalderojas.com.ar

    El hallazgo de un ejemplar de notiomastodon en la ciudad de Rojas continúa generando impacto internacional tras ser incluido en una publicación científica de circulación latinoamericana. El trabajo destaca el valor del descubrimiento no solo desde lo paleontológico, sino también como experiencia educativa y de participación comunitaria.

    Lee además
    Con su victoria en Rojas, Nicolás Capdevila se afirmó como uno de los candidatos al título. video

    Nicolás Capdevila: "Voy a dar todo para lograr el campeonato"
    El equipo femenino de la Escuela Municipal de Handball de Arrecifes, conducido por Alejandra Álvarez en el CEF 84, se consagró campeón del Torneo Apertura de Mayores de la Liga AJUBAL (Asociación Juninense de Balonmano).

    Arrecifes, campeón de la Liga de Junín de handball femenino en el Torneo Apertura AJUBAL

    Un hallazgo paleontológico que trascendió fronteras

    El descubrimiento del fósil de un notiomastodon en una zona rural de Rojas fue incorporado a un boletín especializado de paleontología distribuido en museos y universidades de América Latina. La publicación destaca la relevancia del hallazgo y su aporte al conocimiento de la megafauna sudamericana del Pleistoceno.

    Trabajo científico y participación educativa en Rojas

    El proceso de rescate, extracción e identificación del fósil involucró a especialistas en paleontología, docentes, estudiantes y vecinos de la comunidad. Esta articulación permitió transformar el hallazgo en una experiencia de aprendizaje en territorio, acercando a los estudiantes a técnicas de investigación y preservación del patrimonio natural.

    El notiomastodon y el valor del patrimonio natural

    El notiomastodon, un proboscídeo emparentado con los elefantes actuales, habitó Sudamérica hace más de 10.000 años. Su estudio aporta información clave sobre la fauna extinta de la región y refuerza la importancia de preservar los restos fósiles como parte del patrimonio histórico y científico.

    Temas
    Seguí leyendo

    Nicolás Capdevila: "Voy a dar todo para lograr el campeonato"

    Arrecifes, campeón de la Liga de Junín de handball femenino en el Torneo Apertura AJUBAL

    Ramallo celebró el Día del Orgullo con una mateada de encuentro, reflexión y diversidad

    Gobernador Castro recibe una nueva campaña de reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos este martes

    Rescatan en San Pedro a un zorro que era exhibido encadenado en una casa de comidas

    San Antonio de Areco: Los Lobos BAFA punteros y sueñan con la Copa Libertadores de Fútbol para Amputados

    Incendio en Gobernador Castro: una pareja de bomberos perdió su casa y pide ayuda para reconstruirla

    San Antonio de Areco: charla en Bomberos sobre tenencia responsable y conducta animal

    Villa Ramallo: instalan semáforos inteligentes para reforzar la seguridad escolar

    Caos en la cárcel de Baradero: desactivaron el motín y preparan el traslado de internos

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Este martes 30, de 10.00 a 14.00 se realizará una nueva jornada de recepción de residuos eléctricos y electrónicos frente a la Delegación de Gobernador Castro.

    Gobernador Castro recibe una nueva campaña de reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos este martes

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La publicación de esta carta vuelve a poner sobre la mesa un conflicto que los pediatras del Hospital San José vienen señalando desde hace semanas.

    La carta abierta de un pediatra del Hospital San José de Pergamino que expone una crisis sin respuestas
    El feriado del 9 de Julio, ideal para disfrutar de un descanso en la nieve el próximo fin de semana largo. 
    Turismo

    Se vienen cuatro días de descanso ¿cómo queda el fin de semana largo del 9 de Julio?

    La experiencia de rescate, recuperación e identificación del fósil de «notiomastodon» hallado en marzo en el distrito fue publicada en un boletín especializado de circulación internacional. El trabajo destaca no solo el valor científico del descubrimiento, sino también el proceso educativo que involucró a investigadores, docentes, estudiantes y vecinos.

    Del campo de Rojas a América Latina: el mastodonte que se volvió lección de ciencia

    El equipo femenino de la Escuela Municipal de Handball de Arrecifes, conducido por Alejandra Álvarez en el CEF 84, se consagró campeón del Torneo Apertura de Mayores de la Liga AJUBAL (Asociación Juninense de Balonmano).

    Arrecifes, campeón de la Liga de Junín de handball femenino en el Torneo Apertura AJUBAL

    Las yeguas “Dulce” y “Batata” fueron rescatadas de la faena clandestina.
    Tendencias

    Fallo histórico en derecho animal: qué provincia reconoció a dos yeguas como seres sintientes