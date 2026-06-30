Del campo de Rojas a América Latina: el mastodonte que se volvió lección de ciencia

La experiencia de rescate, recuperación e identificación del fósil de «notiomastodon» hallado en marzo en el distrito fue publicada en un boletín especializado de circulación internacional. El trabajo destaca no solo el valor científico del descubrimiento, sino también el proceso educativo que involucró a investigadores, docentes, estudiantes y vecinos. elportalderojas.com.ar

El hallazgo de un ejemplar de notiomastodon en la ciudad de Rojas continúa generando impacto internacional tras ser incluido en una publicación científica de circulación latinoamericana. El trabajo destaca el valor del descubrimiento no solo desde lo paleontológico, sino también como experiencia educativa y de participación comunitaria.

Un hallazgo paleontológico que trascendió fronteras El descubrimiento del fósil de un notiomastodon en una zona rural de Rojas fue incorporado a un boletín especializado de paleontología distribuido en museos y universidades de América Latina. La publicación destaca la relevancia del hallazgo y su aporte al conocimiento de la megafauna sudamericana del Pleistoceno.

Trabajo científico y participación educativa en Rojas El proceso de rescate, extracción e identificación del fósil involucró a especialistas en paleontología, docentes, estudiantes y vecinos de la comunidad. Esta articulación permitió transformar el hallazgo en una experiencia de aprendizaje en territorio, acercando a los estudiantes a técnicas de investigación y preservación del patrimonio natural.

El notiomastodon y el valor del patrimonio natural El notiomastodon, un proboscídeo emparentado con los elefantes actuales, habitó Sudamérica hace más de 10.000 años. Su estudio aporta información clave sobre la fauna extinta de la región y refuerza la importancia de preservar los restos fósiles como parte del patrimonio histórico y científico.

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