Zárate: El Municipio y Toyota impulsan la educación vial con "Toyota y Vos Kids"

Educación vial desde la infancia: Durante la mañana del lunes, el Intendente Municipal Marcelo Matzkin, el secretario de Gobierno Ignacio Suárez Ogallar y Eduardo Kronberg, gerente general de Responsabilidad Social Empresaria de Toyota Argentina, encabezaron la presentación de una nueva edición del programa “Toyota y Vos Kids” . La jornada se desarrolló en el Espacio DAM , con la participación de cientos de estudiantes de nivel primario y docentes.

Esta iniciativa, impulsada por la automotriz con el apoyo del Municipio de Zárate , apunta a fomentar hábitos responsables en la vía pública desde temprana edad , incluyendo normas de conducta como peatones, ciclistas y futuros conductores.

El programa educativo incluyó un show teatral donde se fijan los conceptos principales de seguridad vial, seguido por un recorrido de cinco estaciones interactivas. Cada una de estas estaciones propone dinámicas prácticas que permiten aprender jugando .

Uno de los grandes aportes de esta edición fue la incorporación de la “bici escuela” , una actividad donde se enseña a los chicos a manejar bicicletas de manera segura y respetando normas de tránsito. El Intendente Matzkin destacó este enfoque integral:

“Lo más valioso de este programa es que empieza con los más chicos, que luego serán los que conduzcan motos y autos. Con Toyota trabajamos juntos para llegar a cada familia con un mensaje claro: la seguridad vial comienza desde casa”.

Un compromiso compartido

El gerente de RSE de Toyota, Eduardo Kronberg, explicó que el objetivo es alcanzar a unas 800 familias a través de la participación de 800 niños, generando un efecto multiplicador que trascienda el aula:

“Es clave que los chicos puedan llevar este aprendizaje a sus hogares, involucrando a padres, madres y hermanos. La seguridad vial es una responsabilidad compartida”.

El programa “Toyota y Vos” forma parte de un esfuerzo sostenido de la empresa en distintos puntos del país. En Zárate, el trabajo conjunto con el gobierno local permite adaptar la propuesta a las realidades de la comunidad, reforzando la red de cuidado a través de la educación.

Zárate apuesta a una ciudad más segura

Desde el Municipio se destacó la continuidad de estas acciones como parte de una política de seguridad vial más amplia. Además del acompañamiento en este tipo de actividades, se prevé avanzar en mejoras de infraestructura, señalización y campañas de concientización dirigidas a todos los niveles educativos.

La jornada en Espacio DAM fue una muestra del potencial que tienen las alianzas público-privadas cuando se enfocan en temas clave como la seguridad vial, con una propuesta pedagógica, moderna y con impacto concreto en el día a día de la ciudadanía.