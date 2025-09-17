miércoles 17 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Zárate: El Municipio y Toyota impulsan la educación vial con "Toyota y Vos Kids"

    El programa de Toyota busca inculcar hábitos de seguridad vial en niños y generar conciencia familiar.

    17 de septiembre de 2025 - 10:51
    Zarate participó de una nueva edición de Toyota y Vos Kids en Espacio DAM

    Zarate participó de una nueva edición de "Toyota y Vos Kids" en Espacio DAM

    LAOPINION

    Educación vial desde la infancia: Durante la mañana del lunes, el Intendente Municipal Marcelo Matzkin, el secretario de Gobierno Ignacio Suárez Ogallar y Eduardo Kronberg, gerente general de Responsabilidad Social Empresaria de Toyota Argentina, encabezaron la presentación de una nueva edición del programa “Toyota y Vos Kids”. La jornada se desarrolló en el Espacio DAM, con la participación de cientos de estudiantes de nivel primario y docentes.

    Lee además
    El boxeo regresa con fuerza a Zárate: Lautaro El Tano Benicelli lidera la velada

    El boxeo regresa con fuerza a Zárate: Lautaro "El Tano" Benicelli lidera la velada
    Accidente en San Pedro: Camión embistió a un auto y cinco personas fueron derivadas al hospital

    Incendio vehicular en Ruta Nacional 9: Bomberos de Zárate controlaron un automóvil envuelto en llamas

    Esta iniciativa, impulsada por la automotriz con el apoyo del Municipio de Zárate, apunta a fomentar hábitos responsables en la vía pública desde temprana edad, incluyendo normas de conducta como peatones, ciclistas y futuros conductores.

    Simuladores, bici escuela y un enfoque integral

    El programa educativo incluyó un show teatral donde se fijan los conceptos principales de seguridad vial, seguido por un recorrido de cinco estaciones interactivas. Cada una de estas estaciones propone dinámicas prácticas que permiten aprender jugando.

    Uno de los grandes aportes de esta edición fue la incorporación de la “bici escuela”, una actividad donde se enseña a los chicos a manejar bicicletas de manera segura y respetando normas de tránsito. El Intendente Matzkin destacó este enfoque integral:

    “Lo más valioso de este programa es que empieza con los más chicos, que luego serán los que conduzcan motos y autos. Con Toyota trabajamos juntos para llegar a cada familia con un mensaje claro: la seguridad vial comienza desde casa”.

    Un compromiso compartido

    El gerente de RSE de Toyota, Eduardo Kronberg, explicó que el objetivo es alcanzar a unas 800 familias a través de la participación de 800 niños, generando un efecto multiplicador que trascienda el aula:

    “Es clave que los chicos puedan llevar este aprendizaje a sus hogares, involucrando a padres, madres y hermanos. La seguridad vial es una responsabilidad compartida”.

    El programa “Toyota y Vos” forma parte de un esfuerzo sostenido de la empresa en distintos puntos del país. En Zárate, el trabajo conjunto con el gobierno local permite adaptar la propuesta a las realidades de la comunidad, reforzando la red de cuidado a través de la educación.

    Zárate apuesta a una ciudad más segura

    Desde el Municipio se destacó la continuidad de estas acciones como parte de una política de seguridad vial más amplia. Además del acompañamiento en este tipo de actividades, se prevé avanzar en mejoras de infraestructura, señalización y campañas de concientización dirigidas a todos los niveles educativos.

    La jornada en Espacio DAM fue una muestra del potencial que tienen las alianzas público-privadas cuando se enfocan en temas clave como la seguridad vial, con una propuesta pedagógica, moderna y con impacto concreto en el día a día de la ciudadanía.

    Temas
    Seguí leyendo

    El boxeo regresa con fuerza a Zárate: Lautaro "El Tano" Benicelli lidera la velada

    Incendio vehicular en Ruta Nacional 9: Bomberos de Zárate controlaron un automóvil envuelto en llamas

    Sanatorio Anchorena: ya funciona con algunas especialidades en la Costanera de Zárate

    El Centro Socioeducativo y Comunitario Móvil llega a Zárate para reforzar la educación de niños y jóvenes

    Tragedia en Zárate: hombre de 62 años muere atragantado durante una cena familiar

    Se iniciaría el proceso de privatización de Nucleoeléctrica, la firma que opera Atucha I y Atucha II en Zárate

    Conflicto laboral en Celulosa Argentina: el Concejo de Zárate exige pagos a los trabajadores

    Sanatorio Anchorena abrió sus puertas en Zárate con conexión directa del SIT

    Campi en Zárate: humor nacional en su máxima expresión

    Presentación oficial del festival de boxeo en Zárate con Lautaro Benicelli como figura central

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Accidente en San Pedro: Camión embistió a un auto y cinco personas fueron derivadas al hospital

    Incendio vehicular en Ruta Nacional 9: Bomberos de Zárate controlaron un automóvil envuelto en llamas

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Urquiza sigue esperando el distribuidor de acceso sobre la Autopista Pilar Pergamino

    Urquiza sigue esperando el distribuidor de acceso sobre la Autopista Pilar Pergamino

    Por Luciano Zuccarelli
    Elecciones: terminó el escrutinio definitivo y anunciaron cuándo se conocerán los resultados

    Elecciones: terminó el escrutinio definitivo y anunciaron cuándo se conocerán los resultados

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino denunció el robo de cables en zona oeste

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino denunció el robo de cables en zona oeste

    María Delia Pujol formó a dos generaciones de bailarines y docentes.
    Cultura

    Homenaje a María Delia Pujol: una vida dedicada al folklore y la enseñanza de la danza

    Exportaciones: el Gobierno celebró un récord histórico con más de 70 millones de toneladas

    Exportaciones: el Gobierno celebró un "récord histórico" con más de 70 millones de toneladas