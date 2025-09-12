Toy Story 1 y Demon Slayer: El Castillo Infinito llegan este viernes a Cinema Pergamino

Dos grandes estrenos animados aterrizan en la cartelera de Cinema Pergamino esta semana. Por un lado, Toy Story regresa a la pantalla grande para celebrar su 30º aniversario con una versión restaurada que promete emocionar a grandes y chicos. Por otro, Demon Slayer: El Castillo Infinito continúa la épica historia del anime más exitoso de los últimos años, en lo que será la primera parte de su esperado final cinematográfico. Además, siguen en cartel El Conjuro 4 y Homo Argentum .

Toy Story regresa a los cines para conmemorar su 30 aniversario. Este reestreno permite a las nuevas y viejas audiencias disfrutar de la película original en la pantalla grande mientras que Pixar ya trabaja en la secuela, Toy Story 5, cuyo estreno está previsto para junio de 2026.

En efecto, la película de animación que ha cautivado a todas las audiencias, desde los más pequeños hasta los más grandes, volverá a estar en la pantalla grande por su aniversario 30.

Fue hace tres décadas que Woody, Buzz y sus amigos aparecieron por primera vez en esta historia de la vida de los juguetes mientras los humanos no los ven.

Ya han pasado 30 años desde aquella icónica frase de “¡Al infinito y más allá!”; de que esa amistad se demuestra con “Yo soy tu amigo fiel”.

Todas estas aventuras que llevarán al baúl de los recuerdos a aquellos que crecieron con la cinta podrán volver a vivirse en la pantalla grande.

Sinopsis: Los juguetes de Andy, un niño de 6 años, temen que haya llegado su hora y que un nuevo regalo de cumpleaños les sustituya en el corazón de su dueño. Woody, un vaquero que ha sido hasta ahora el juguete favorito de Andy, trata de tranquilizarlos hasta que aparece Buzz Lightyear, un héroe espacial dotado de todo tipo de avances tecnológicos. Woody es relegado a un segundo plano. Su constante rivalidad se transformará en una gran amistad cuando ambos se pierden en la ciudad sin saber cómo volver a casa.

Su duración es de 82 minutos y su calificación es apta para todo público.

Demon Slayer: El Castillo Infinito

Embed - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito | TRÁILER OFICIAL

Demon Slayer, conocido originalmente como Kimetsu no Yaiba, es uno de los animes más exitosos de los últimos años. Esta obra inició como un manga creado por Koyoharu Gotoge que se publicó desde 2016 hasta 2020. No obstante, su salto a la fama mundial se dio en 2019 con el estreno de su adaptación animada. El anime de Demon Slayer cuenta con cuatro temporadas, y luego del final de la cuarta se dio a conocer que el último arco será adaptado en tres películas. La primera ya llegó a los cines de Japón y es un éxito tremendo.

Con los récords que rompió en Japón, no será de extrañar que Demon Slayer: Castillo Infinito también sea la más vista de la franquicia en Argentina cuando se estrene en Pergamino.

Sinopsis: Tanjiro Kamado, un joven que se une al Cuerpo de Cazadores de Demonios luego de que su hermana menor, Nezuko, fuera convertida en demonio.

A medida que se fortalece y profundiza los lazos con sus compañeros, Tanjiro ha enfrentado a numerosos demonios junto a Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira. Su viaje lo ha llevado a luchar hombro a hombro con los espadachines de más alto rango del Cuerpo, los Pilares (Hashira), incluyendo al Pilar de la Llama Kyojuro Rengoku en el Tren Infi nito, al Pilar del Sonido Tengen Uzui en el Distrito Rojo, así como al Pilar de la Niebla Muichiro Tokito y a la Pilar del Amor Mitsuri Kanroji en la Aldea de los Herreros.

Mientras los miembros del Cuerpo y los Pilares participaban en un entrenamiento especial, el Entrenamiento de los Hashira, para prepararse para la batalla fi nal, Muzan Kibutsuji aparece en la Mansión Ubuyashiki. Con el líder del Cuerpo en peligro, Tanjiro y los Pilares se apresuran hacia la sede, pero son arrastrados a un espacio misterioso por el propio Muzan.

Su destino: el bastión de los demonios, el Castillo Infinito. Así se establece el campo de batalla para el enfrentamiento final entre el Cuerpo de Cazadores de Demonios y los demonios.

La dirección es de Haruo Sotozaki y Hikaru Kond. Esta producción de animación tiene una duración de 155 minutos y su calificación es apta para mayores de 13 años.