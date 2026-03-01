Talleres culturales en Pergamino: inscriben en teatro, música y arte

El emblemático Taller de Teatro Talia, referente de la formación artística regional, inscribe desde niños de 6 años hasta adultos.
Los talleres están organizados por grupos de edad, permitiendo que los ejercicios se ajusten a los intereses y necesidades de cada etapa. Además de la formación regular, el programa incluye: seminarios como Mimo, clown, maquillaje artístico, rítmica, impro, cine y dramaturgia; Docentes invitados con Clases especiales dictadas por profesionales calificados de la zona y de Buenos Aires y Experiencias integradoras: Clases abiertas, muestras anuales e intercambios con otros estudiantes. Este año incorporamos un nuevo taller para infantes con discapacidad y neuro divergencia.
El Cuerpo Docente está integrado por: Marta Lere, Martín Lencina, Lucía Tiseyra, Tatiana Domenech, Enzo Duarte, Pablo Mansilla y Fabrizio Sceglio. La producción general de Luciana Cruz, bajo la dirección de Marta Lere.
Inscripciones: Los interesados pueden solicitar información o asegurar su cupo vía WhatsApp al 2477508104. Las clases inician en el mes de marzo. Instagram: @tallertalia
Centro Cultural Registrarte
El Centro Cultural Registrarte abre la inscripción a su propuesta de talleres y seminarios 2026, con una oferta orientada a la fotografía, el arte y la escritura, destinada a infancias, adolescentes y adultos.
Taller Manejo de Cámara y Fotografía Artística
No se requieren conocimientos previos. Duración: 4 meses – encuentros cada 15 días. Día y horario: los lunes a las 19:00.
Clínica - Fotografía Contemporánea
Se necesitan conocimientos previos. Duración: anual – encuentros cada 15 días. Día y horario: los lunes a las 19:00.
Taller de Escritura Creativa
Coordina: Pablo Vidal, escritor y profesor de Lengua y Literatura
- Taller Sub 18 (adolescentes). Duración anual – encuentros cada 15 días. Día y horario: los martes de 19:00 a 21:00.
-Taller de Producción Creativa (jóvenes y adultos). Duración anual – encuentros cada 15 días. Día y horario: los martes de 19:00 a 21:00.
Taller de Arte
Se trabajará con técnicas como collage, pintura, dibujo y grabado. Coordina: Evelyn Angel.
-Infancias (7 a 11 años): los miércoles de 17:30 a 19:00.
-Adolescentes (12 a 18 años): los jueves de 17:15 a 19:00.
-Adultos: los jueves de 15:00 a 17:00.
Taller de encuadernación
Dirigido a jóvenes y adultos. Encuentros cada 15 días. Consultar día. Coordina: Ayelén, Luzuriaga, artista visual y fotógrafa.
Para inscripciones: [email protected] Instagram: @centrocultural.registrarte
o personalmente en Sarratea 221.
Sakura Taller de Arte en Pergamino
Sakura Taller de Arte, creado en 2019 en Pergamino por la profesora de Artes Visuales y arteterapeuta María Gabriela Espósito, presenta sus propuestas 2026 en un espacio que une aprendizaje, creatividad y bienestar, siempre con grupos reducidos y en un ambiente cálido y cuidado.
Este año se suma el Taller de Mandalas y Geometría para adultos, los lunes de 16:00 a 17:30, donde se aprende a trazar y diseñar patrones propios: no se pintan mandalas ya hechos, sino que cada persona crea los suyos desde cero.
También continúa el Taller de Arteterapia, los lunes de 18:00 a 19:30, con duración de cuatro meses. Una propuesta orientada a la salud emocional que comienza con una meditación y luego trabaja contenidos personales a través del arte como herramienta de transformación.
Además, talleres anuales de dibujo y pintura:
-Niños, los martes de 16:00 a 17:30 y 18:00 a 19:30.
-Adolescentes, los viernes de 16:00 a 17:30.
-Adultos, los jueves de 16:00 a 17:30 y 18:00 a 19:30, y viernes 18:00 a 19:30.
Todos los talleres incluyen materiales.
Para sumarse o recibir más información: Facebook: Sakura Taller de Arte; Instagram: @sakura_taller_de_arte o por WhatsApp al 2477 602239.
Sakura Taller de Arte, en Pergamino, un espacio donde el arte se aprende, se disfruta y también transforma.
El Conservatorio de Música “Juan Carlos Paz” informó a la comunidad que continúan abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo vigente.
La oferta educativa está dirigida a niños, jóvenes y adultos a partir de los 9 años, e incluye una amplia variedad de instrumentos: piano, guitarra, violín, viola, cello, contrabajo, saxo, clarinete, trompeta, trombón, flauta traversa y bandoneón.
Además de las carreras instrumentales, el Conservatorio ofrece talleres anuales de bajo eléctrico, acordeón a piano y batería, junto con espacios corales destinados a adultos, adolescentes y niños. También se dicta el taller de teclado rock, orientado a explorar el instrumento desde un enfoque tímbrico dentro de la producción musical.
En el marco de sus propuestas de práctica grupal, la institución mantiene abierta la convocatoria a trombonistas, trompetistas, saxofonistas y cantantes interesados en integrar la RM Jazz Orquesta, un proyecto que reúne a músicos de distintos niveles en una experiencia de formación y trabajo en conjunto.
Asimismo, continúa la inscripción para formar parte del coro institucional, destinado a niños, adolescentes y adultos de ambos sexos.
Para más información, las personas interesadas pueden acercarse a la sede ubicada en San Martín 621, de 9:00 a 21:00, o comunicarse vía WhatsApp al 2477-363842. Instagram: @conservatoriodemuiscajcp