Talleres culturales en Pergamino: inscriben en teatro, música y arte

El arte como punto de encuentro: espacios de formación que abren sus puertas para un nuevo año de aprendizaje, creatividad y expresión en Pergamino.

Por estos días, el Taller de Teatro Talía, el Centro Cultural Registrarte , Sakura Taller de Arte y el Conservatorio de Música Pergamino inscriben para el ciclo lectivo 2026, con propuestas destinadas a niños, jóvenes y adultos.

La oferta incluye formación en teatro y danza, además de talleres de fotografía, escritura, arte y encuadernación. También se dictarán el Taller de Mandalas y Geometría y el Taller de Arteterapia, espacios orientados a la exploración creativa y el desarrollo personal.

En el ámbito musical, la propuesta abarca una amplia variedad de instrumentos y canto, brindando alternativas tanto para quienes se inician como para quienes buscan profundizar su formación.

A continuación, el detalle de las actividades y modalidades de inscripción de cada institución.

El emblemático Taller de Teatro Talia, referente de la formación artística regional, inscribe desde niños de 6 años hasta adultos.

Los talleres están organizados por grupos de edad, permitiendo que los ejercicios se ajusten a los intereses y necesidades de cada etapa. Además de la formación regular, el programa incluye: seminarios como Mimo, clown, maquillaje artístico, rítmica, impro, cine y dramaturgia; Docentes invitados con Clases especiales dictadas por profesionales calificados de la zona y de Buenos Aires y Experiencias integradoras: Clases abiertas, muestras anuales e intercambios con otros estudiantes. Este año incorporamos un nuevo taller para infantes con discapacidad y neuro divergencia.

El Cuerpo Docente está integrado por: Marta Lere, Martín Lencina, Lucía Tiseyra, Tatiana Domenech, Enzo Duarte, Pablo Mansilla y Fabrizio Sceglio. La producción general de Luciana Cruz, bajo la dirección de Marta Lere.

Inscripciones: Los interesados pueden solicitar información o asegurar su cupo vía WhatsApp al 2477508104. Las clases inician en el mes de marzo. Instagram: @tallertalia

Centro Cultural Registrarte

El Centro Cultural Registrarte abre la inscripción a su propuesta de talleres y seminarios 2026, con una oferta orientada a la fotografía, el arte y la escritura, destinada a infancias, adolescentes y adultos.

Taller Manejo de Cámara y Fotografía Artística

No se requieren conocimientos previos. Duración: 4 meses – encuentros cada 15 días. Día y horario: los lunes a las 19:00.

Clínica - Fotografía Contemporánea

Se necesitan conocimientos previos. Duración: anual – encuentros cada 15 días. Día y horario: los lunes a las 19:00.

Taller de Escritura Creativa

Coordina: Pablo Vidal, escritor y profesor de Lengua y Literatura

- Taller Sub 18 (adolescentes). Duración anual – encuentros cada 15 días. Día y horario: los martes de 19:00 a 21:00.

-Taller de Producción Creativa (jóvenes y adultos). Duración anual – encuentros cada 15 días. Día y horario: los martes de 19:00 a 21:00.

Taller de Arte

Se trabajará con técnicas como collage, pintura, dibujo y grabado. Coordina: Evelyn Angel.

-Infancias (7 a 11 años): los miércoles de 17:30 a 19:00.

-Adolescentes (12 a 18 años): los jueves de 17:15 a 19:00.

-Adultos: los jueves de 15:00 a 17:00.

Taller de encuadernación

Dirigido a jóvenes y adultos. Encuentros cada 15 días. Consultar día. Coordina: Ayelén, Luzuriaga, artista visual y fotógrafa.

Para inscripciones: [email protected] Instagram: @centrocultural.registrarte

o personalmente en Sarratea 221.

Sakura Taller de Arte en Pergamino

Sakura Taller de Arte, creado en 2019 en Pergamino por la profesora de Artes Visuales y arteterapeuta María Gabriela Espósito, presenta sus propuestas 2026 en un espacio que une aprendizaje, creatividad y bienestar, siempre con grupos reducidos y en un ambiente cálido y cuidado.

Este año se suma el Taller de Mandalas y Geometría para adultos, los lunes de 16:00 a 17:30, donde se aprende a trazar y diseñar patrones propios: no se pintan mandalas ya hechos, sino que cada persona crea los suyos desde cero.

También continúa el Taller de Arteterapia, los lunes de 18:00 a 19:30, con duración de cuatro meses. Una propuesta orientada a la salud emocional que comienza con una meditación y luego trabaja contenidos personales a través del arte como herramienta de transformación.

Además, talleres anuales de dibujo y pintura:

-Niños, los martes de 16:00 a 17:30 y 18:00 a 19:30.

-Adolescentes, los viernes de 16:00 a 17:30.

-Adultos, los jueves de 16:00 a 17:30 y 18:00 a 19:30, y viernes 18:00 a 19:30.

Todos los talleres incluyen materiales.

Para sumarse o recibir más información: Facebook: Sakura Taller de Arte; Instagram: @sakura_taller_de_arte o por WhatsApp al 2477 602239.

Sakura Taller de Arte, en Pergamino, un espacio donde el arte se aprende, se disfruta y también transforma.

El Conservatorio de Música “Juan Carlos Paz” informó a la comunidad que continúan abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo vigente.

La oferta educativa está dirigida a niños, jóvenes y adultos a partir de los 9 años, e incluye una amplia variedad de instrumentos: piano, guitarra, violín, viola, cello, contrabajo, saxo, clarinete, trompeta, trombón, flauta traversa y bandoneón.

Además de las carreras instrumentales, el Conservatorio ofrece talleres anuales de bajo eléctrico, acordeón a piano y batería, junto con espacios corales destinados a adultos, adolescentes y niños. También se dicta el taller de teclado rock, orientado a explorar el instrumento desde un enfoque tímbrico dentro de la producción musical.

En el marco de sus propuestas de práctica grupal, la institución mantiene abierta la convocatoria a trombonistas, trompetistas, saxofonistas y cantantes interesados en integrar la RM Jazz Orquesta, un proyecto que reúne a músicos de distintos niveles en una experiencia de formación y trabajo en conjunto.

Asimismo, continúa la inscripción para formar parte del coro institucional, destinado a niños, adolescentes y adultos de ambos sexos.

Para más información, las personas interesadas pueden acercarse a la sede ubicada en San Martín 621, de 9:00 a 21:00, o comunicarse vía WhatsApp al 2477-363842. Instagram: @conservatoriodemuiscajcp