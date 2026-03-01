domingo 01 de marzo de 2026
    Cahuané 2026: el arte popular vuelve a reunirse en Capitán Sarmiento

    Capitán Sarmiento vuelve a convertirse en el gran escenario del arte popular con el 36° Encuentro Nacional de Artesanos y 30° Encuentro de Jóvenes Artesanos.

    Por Néstor Suárez
    1 de marzo de 2026 - 09:00
    Del 5 al 8 de marzo, Capitán Sarmiento “Cuna de la Bandera Bonaerense” será sede de Cahuané 2026.

    Del 5 al 8 de marzo, Capitán Sarmiento "Cuna de la Bandera Bonaerense" será sede de Cahuané 2026.

    PRENSA

    Del 5 al 8 de marzo, la ciudad de Capitán Sarmiento -orgullosamente reconocida como la “Cuna de la Bandera Bonaerense”- será nuevamente el epicentro de la cultura popular con la llegada de Cahuané 2026.

    El 36° Encuentro Nacional de Artesanos y el 30° Encuentro de Jóvenes Artesanos convocarán a maestros y maestras de todo el país y de naciones limítrofes para compartir el alma de sus oficios en un espacio de auténtica cultura viva.

    El evento se desarrollará en los tradicionales galpones del ferrocarril, frente a la exestación de trenes, un escenario cargado de historia que cada año se transforma en punto de encuentro para la creación, el aprendizaje y la celebración comunitaria.

    Bajo la gestión del municipio y sosteniendo el legado de su creador Jorge Bojanich –quien lo desarrolló durante 25 años-, Cahuané no es solo una feria: es un aula abierta al mundo. Durante cuatro jornadas, el predio se llenará de talleres en vivo, música, sabores regionales y una grilla de actividades pensada para toda la familia.

    Los días y horarios de visita: jueves, viernes y sábado: 18:00 a 24:00; domingo: 10:00 a 22:00.

    Lo que define a Cahuané

    -Maestría en vivo: El corazón del encuentro son los talleres artesanales, donde grandes maestros enseñan técnicas ancestrales en madera, plata, cuero, barro y fibras naturales, transmitiendo saberes que cruzan generaciones.

    -Identidad y memoria: Los visitantes podrán recorrer el flamante Museo y Paseo del Artesano Cahuané, un espacio que resguarda más de tres décadas de historia y consolida al encuentro como patrimonio cultural de la región.

    -Escenario cultural y sabores regionales: Además de piezas únicas elaboradas a mano, el evento contará con artistas musicales, patio gastronómico y la participación de microemprendedores locales que completan la experiencia.

    Cahuané se presenta hoy como un verdadero estandarte de la identidad argentina: una cita imprescindible para quienes buscan descubrir la esencia de un pueblo que transforma la materia prima en arte con sus propias manos.

    Talleres confirmados

    Esta edición contará con propuestas formativas a cargo de reconocidos maestros:

    -Talla en madera: Néstor Lázaro (Córdoba)

    -Figuras en papel con adobe: Celina Bevacqua (Córdoba)

    -Bombo: Franco Ramos (Santa Rosa, La Pampa)

    -Cincelado: Juan Monteverde (Morón)

    -Joyería en macramé: Ulises Walpen (Tanti, Córdoba)

    -Soguería: Franco Calderón (Capitán Sarmiento)

    -Conexión cobre: Javier Gorosito (Pergamino)

    -Tintes naturales: Angie Funes (San Antonio de Areco)

    -Modelado en arcilla para infancias: Alejandra Franco (Concordia, Entre Ríos)

    Informes e inscripción: 2478 448965.

    “Una ciudad con alma de pueblo”

    Durante su estadía, quienes visiten Capitán Sarmiento –“una ciudad con alma de pueblo”- podrán disfrutar de museos, parque natural, propuestas gastronómicas de excelencia, paseos rurales y pulperías que conservan la esencia bonaerense.

    Cahuané 2026 es más que un encuentro: es una experiencia que celebra la memoria, el trabajo y la identidad de nuestro pueblo.

    Instagram: @cahuane.encuentro

    View this post on Instagram

