Cine, filosofía y debate en una nueva edición de Filo en Corto en Centro Cultural Registrarte

Para el sábado 28 de marzo se anuncia una nueva edición de Filo en Corto , un encuentro que combina proyección audiovisual, diálogo filosófico y cena compartida.

La actividad, que comenzará a las 21:00 con entrada a la gorra, se llevará a cabo en el Centro Cultural Registrarte , ubicado en Sarratea 221.

En esta oportunidad se proyectará el film 97% , seguido de un espacio de diálogo y reflexión coordinado por Seba Basiluk y Pablo Rossi . La propuesta busca abrir preguntas, generar intercambio y compartir miradas en torno a las problemáticas que atraviesa la película.

“La idea es desarrollar un punto de vista de reflexión que surge a partir del cruce del cine y la filosofía , buscando así nuevas aplicaciones de ambas disciplinas”, explica Basiluk en contacto con LA OPINION.

“La película en cuestión es un cortometraje de origen francés (el formato cortometraje nos permite poder visualizar toda la obra en un espacio corto de tiempo). La elección del corto responde a la idea que nos interesa investigar por lo que no está separada del filósofo ni la filosofía que estamos haciendo dialogar”, agregó.

“Resumiendo, el relato nos invita a pensar nuestro tiempo intervenido con la tecnología, la nueva forma de relacionarnos y el sentido de la realidad frente a esta nueva era”, concluyó.

Para cenar habrá bondiola al disco, pizzas y tragos.