Torneo Pre Federal: Belgrano y Somisa se enfrentarán por la punta y el pase a la Liga Federal 2026

Partido clave entre Belgrano y Somisa por el Torneo Pre Federal en San Nicolás con ambas hinchadas.

Este sábado a las 21.00, el estadio “Fortunato Bonelli” será el epicentro de un partido vibrante entre Belgrano y Somisa, por una nueva fecha del Torneo Pre Federal Bonaerense. El duelo no solo pondrá en juego la punta del Grupo B, sino también el pase directo a la Liga Federal 2026, cuando restan apenas tres fechas para el cierre de la fase regular.

El encuentro promete ser una auténtica fiesta del básquet local. El ganador no solo asegurará su clasificación anticipada al próximo certamen nacional, sino que además quedará muy cerca de lograr su plaza en el Final Four.

La seguridad que habrá en el Club Belgrano de San Nicolas Con el objetivo de garantizar un espectáculo seguro y familiar, la dirigencia de Belgrano decidió habilitar el ingreso de ambas parcialidades, una medida celebrada por los hinchas. Los simpatizantes locales ingresarán por calle Pellegrini, mientras que el público somisero lo hará por Garibaldi, contando solo con la zona de populares, ya que la platea visitante no será habilitada.

Para evitar incidentes, se dispuso una división con vallas y un “pulmón” de seguridad entre ambos sectores, además de la presencia de seguridad privada en el doble del número habitual. De esta forma, se busca que la jornada transcurra en un clima de respeto y pasión deportiva.

Las entradas generales costarán $7.000 para los visitantes y $6.000 para los locales (la platea local tendrá un valor de $7.000).

