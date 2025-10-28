miércoles 29 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Torneo Pre Federal: Belgrano y Somisa se enfrentarán por la punta y el pase a la Liga Federal 2026

    Este sábado a las 21, Belgrano y Somisa jugarán un duelo clave del Torneo Pre Federal Bonaerense con la cima del Grupo B y la clasificación a la Liga Federal.

    28 de octubre de 2025 - 21:00
    Partido clave entre Belgrano y Somisa por el Torneo Pre Federal en San Nicolás con ambas hinchadas.

    Partido clave entre Belgrano y Somisa por el Torneo Pre Federal en San Nicolás con ambas hinchadas.

    LaOpinion

    Este sábado a las 21.00, el estadio “Fortunato Bonelli” será el epicentro de un partido vibrante entre Belgrano y Somisa, por una nueva fecha del Torneo Pre Federal Bonaerense. El duelo no solo pondrá en juego la punta del Grupo B, sino también el pase directo a la Liga Federal 2026, cuando restan apenas tres fechas para el cierre de la fase regular.

    Lee además
    Juan Tomás Musacchio le dio el triunfo a Argentino en el estadio “Pickle Gracia”.

    Triunfo de Argentino sobre Comu con un triple de Musacchio en el cierre
    Victoria de Somisa en San Pedro y sigue invicto como líder del Torneo Pre Federal en el Grupo B.

    Torneo Pre Federal: el invicto Somisa Club arrasó con Náutico y volvió a la punta del Grupo B

    El encuentro promete ser una auténtica fiesta del básquet local. El ganador no solo asegurará su clasificación anticipada al próximo certamen nacional, sino que además quedará muy cerca de lograr su plaza en el Final Four.

    La seguridad que habrá en el Club Belgrano de San Nicolas

    Con el objetivo de garantizar un espectáculo seguro y familiar, la dirigencia de Belgrano decidió habilitar el ingreso de ambas parcialidades, una medida celebrada por los hinchas. Los simpatizantes locales ingresarán por calle Pellegrini, mientras que el público somisero lo hará por Garibaldi, contando solo con la zona de populares, ya que la platea visitante no será habilitada.

    Para evitar incidentes, se dispuso una división con vallas y un “pulmón” de seguridad entre ambos sectores, además de la presencia de seguridad privada en el doble del número habitual. De esta forma, se busca que la jornada transcurra en un clima de respeto y pasión deportiva.

    Las entradas generales costarán $7.000 para los visitantes y $6.000 para los locales (la platea local tendrá un valor de $7.000).

    Temas
    Seguí leyendo

    Triunfo de Argentino sobre Comu con un triple de Musacchio en el cierre

    Torneo Pre Federal: el invicto Somisa Club arrasó con Náutico y volvió a la punta del Grupo B

    Belgrano sigue firme en el Torneo Pre Federal Bonaerense y aplastó a Juventud en Pergamino

    Comu y Argentino se enfrentan en un partido decisivo en el Pre Federal

    San Nicolás: detuvieron a un menor por el robo de una garrafa tras un allanamiento policial

    San Nicolás se prepara para la 7° Marcha del Orgullo bajo el lema "Frente al odio, más orgullo"

    Detuvieron en San Nicolás a un hombre con pedido de captura por abuso sexual desde febrero

    En San Nicolás, Milei logró una amplia victoria: La Libertad Avanza se impuso con casi el 46%

    San Nicolás: Un niño resultó herido tras chocar una moto con un perro en el barrio Somisa

    San Nicolás avanza y aprobó el ensanche y nuevas rotondas del Acceso norte por Av. Dámaso Valdés

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Partido clave entre Belgrano y Somisa por el Torneo Pre Federal en San Nicolás con ambas hinchadas.

    Torneo Pre Federal: Belgrano y Somisa se enfrentarán por la punta y el pase a la Liga Federal 2026
    Catalina Maglio se está recuperando en el Hospital Garrahan.

    El fiscal Pertierra estuvo en el Garrahan e incorporó el metal que impactó en el rostro de Catalina Maglio

    El nombre de Guido Ruiz trascendió porque fue víctima de un ataque a la salida de un boliche de Colón.

    Confirmaron la detención de un motociclista que casi mató a una mujer al atropellarla haciendo willy en Colón

    Elecciones: en el Partido de Pergamino, alrededor de 30 mil personas no fueron a votar

    Elecciones: en el Partido de Pergamino, alrededor de 30 mil personas no fueron a votar

    A partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo, la Andis publicó la Resolución 13901/2025 que obliga a restablecer las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas.

    La Defensoría del Pueblo realizó un listado de las Pensiones no Contributivas que fueron reactivadas