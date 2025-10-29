miércoles 29 de octubre de 2025
    • Concejo Deliberante: presupuesto, discapacidad y debates en una nueva sesión ordinaria

    El HCD trató el ingreso del proyecto de presupuesto del próximo año y abordó iniciativas relacionadas con discapacidad, tránsito y actividad comercial local.

    29 de octubre de 2025 - 12:54
    El Concejo Deliberante de Pergamino desarrolló su décimo sexta sesión ordinaria con un amplio temario en debate.

    LA OPINIÓN.

    El Honorable Concejo Deliberante realizó su décimo sexta sesión ordinaria, en la que uno de los temas centrales fue el ingreso del expediente enviado por la Secretaría de Hacienda con el presupuesto de gastos y cálculo de recursos para 2026.

    La concejal Leticia Conti señaló que se necesita más tiempo para analizar el documento, mientras que Ignacio Maiztegui informó sobre las reuniones con las diferentes áreas municipales. El proyecto fue girado a la Comisión de Presupuesto y Cuentas para su evaluación.

    La discapacidad volvió al centro del debate

    El tema de la discapacidad generó un extenso intercambio en el recinto.

    Por un lado, los concejales de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo Nacional y a la Agencia Nacional de Discapacidad una pronta respuesta a la Comunicación 3797/25, vinculada a la Ley de Emergencia Nacional de Discapacidad y a la situación del Hogar San Camilo. La iniciativa, que contó con las intervenciones de Maiztegui, Figueroa, Llan de Rosos y Reynoso, fue tratada sobre tablas y aprobada por unanimidad.

    Por otro lado, los concejales Giuliana Rueda, Christian Iglesias y Francisco Illia elevaron una solicitud al IOMA para obtener una respuesta sobre el pedido de informes referido a la cobertura de prestaciones para personas con discapacidad. El expediente, fundamentado por Illia y debatido también por Cabrera, Llan de Rosos, Maiztegui y Taruselli, también fue aprobado por unanimidad tras un intenso intercambio de posturas.

    Otros proyectos en agenda

    Además, se trataron iniciativas relacionadas con la creación de un régimen especial de allanamientos, secuestros, decomisos y sanciones ante faltas graves de tránsito, el libre acceso de las infancias al Parque de Educación Vial, y la problemática del cierre de locales comerciales, pymes y empresas en la ciudad.

    Temas
