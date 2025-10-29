miércoles 29 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Causa Vialidad: confirman el procesamiento de 14 funcionarios santacruceños por favorecer a Lázaro Báez

    La Cámara Federal ratificó imputaciones. Embargos por $8000 millones a exfuncionarios acusados de facilitar el direccionamiento de obras de la causa vialidad.

    29 de octubre de 2025 - 12:59
    Lazaro Baez durante el juicio oral. Causa Vialidad

    Lazaro Baez durante el juicio oral. Causa Vialidad

    LAOPINION

    Con esta decisión, la Justicia avanzó sobre la pata provincial del caso Vialidad, la trama de corrupción por la que Cristina Fernández de Kirchner cumple seis años de prisión. Los camaristas confirmaron los procesamientos y embargos de 14 exfuncionarios santacruceños y un técnico que, según el fallo, fueron parte del engranaje que permitió el desvío sistemático de la obra pública hacia el grupo Austral Construcciones.

    Lee además
    Senado de la Nación. El desafío de las próximas reformas de Javier Milei

    Milei busca aliados para asegurar las reformas en un Congreso fragmentado
    El presidente Javier Milei impulsa una reforma laboral

    El Gobierno impulsa una reforma laboral para modernizar el empleo y atraer inversiones

    El fallo de la Cámara Federal

    La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, que confirmaron el procesamiento dispuesto por el juez Julián Ercolini.

    Según el tribunal, los imputados incumplieron sus deberes de control y fiscalización, permitiendo las irregularidades que beneficiaron a Báez y sus empresas durante más de una década.

    Los magistrados sostuvieron que los funcionarios “omitieron ejercer adecuadamente sus funciones de verificación y resguardo del interés público”, lo que fue “fundamental para lograr el resultado criminal deseado”.

    Quiénes son los procesados

    Los procesados son Guillermo Fabián Torres, Orlando Marino Taboada Ovejero, Jorge Ricardo Pasiecznik, Víctor Hugo Paniagua, Claudia Viviana Oliva, Gerardo Daniel Mansilla, Carlos Alberto Mancilla, Roberto Antonio Lillo, María Lorena Lencina Albornoz, Manuel Ángel Díaz, Juan Carlos Cerrato, Guillermo Horacio Cantero, Alba Lilia Josefa Cabrera y Juan Gelves, todos exfuncionarios de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz (AGV).

    A ellos se suma José Carlos Pistán, representante técnico de empresas del grupo Báez, procesado como partícipe necesario del fraude.

    El rol provincial en la maniobra

    La investigación se concentró en el accionar de los responsables regionales de la AGV, considerados por la Justicia como “los ejecutores locales” del esquema de corrupción organizado desde el Poder Ejecutivo nacional.

    Según el fallo, los imputados avalaron licitaciones irregulares, adjudicaciones exprés, sobreprecios, pagos preferenciales y extensiones de plazos sin justificación.

    “El hecho de que las mismas prácticas se reiteraran a lo largo del tiempo y en múltiples procedimientos refuerza la hipótesis de una estructura sostenida durante más de una década”, detalla el fallo.

    Embargos y diferencias con el tramo nacional

    A diferencia del tramo principal del caso —por el cual fueron condenados Báez y Cristina Kirchner—, la Cámara consideró que los exfuncionarios provinciales “revisten menor capacidad de daño”, por lo que ajustó el monto del embargo.

    El total dispuesto asciende a $8000 millones, una cifra considerable, pero muy inferior a los más de 600.000 millones de pesos que pesan sobre los responsables nacionales del esquema.

    El cierre de una etapa clave

    Con esta resolución, la Cámara Federal ratifica la responsabilidad provincial en la maniobra que direccionó la obra pública de Santa Cruz hacia el grupo de Báez, y acerca el expediente a la etapa de juicio oral.

    La confirmación marca un paso más en el proceso judicial más emblemático de corrupción en la historia reciente del país.

    Temas
    Seguí leyendo

    Milei busca aliados para asegurar las reformas en un Congreso fragmentado

    El Gobierno impulsa una reforma laboral para modernizar el empleo y atraer inversiones

    Fuerte suba de bonos y acciones argentinas en Wall Street tras el triunfo del Gobierno en las elecciones

    Donald Trump felicitó a Milei por su "victoria aplastante" y celebró el respaldo del pueblo argentino

    El país violeta: La Libertad Avanza ganó las elecciones. La sorpresa es la Provincia de Buenos Aires

    El Gobierno confía en un triunfo nacional mientras sigue con atención los resultados de Córdoba y Santa Fe

    Provincia de Buenos Aires. La fiscalización se concentra en el recuento: debut de la boleta única papel

    La oposición condiciona el debate del Presupuesto a que Milei destine fondos para las leyes aprobadas

    Javier Milei y J.P. Morgan lanzan un "Plan Brady" a la argentina con apoyo de fondos multilaterales

    El momento en que Colapinto desoyó una orden de Alpine y superó a Gasly en el GP de Estados Unidos: "¡Rebelate, nene!"

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Senado de la Nación. El desafío de las próximas reformas de Javier Milei

    Milei busca aliados para asegurar las reformas en un Congreso fragmentado

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Hospital San José integra la red de nosocomios para tratar a tiempo los ACV

    Hospital San José integra la red de nosocomios para tratar a tiempo los ACV
    Provincia de Buenos Aires: oficializan el cronograma de pago para los estatales

    Provincia de Buenos Aires: oficializan el cronograma de pago para los estatales

    Elecciones: recuento de votos y la Justicia pidió debatir Paso y BUP rumbo a 2027

    Elecciones: recuento de votos y la Justicia pidió debatir Paso y BUP rumbo a 2027

    Pergamino se ilumina de rojo en el marco de la Lucha contra la Poliomielitis

    Pergamino se ilumina de rojo en el marco de la Lucha contra la Poliomielitis

    Municipalidad de Pergamino: el presupuesto 2026 será un 33% superior al de este año

    Municipalidad de Pergamino: el presupuesto 2026 será un 33% superior al de este año