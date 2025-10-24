Belgrano sigue firme en el Torneo Pre Federal Bonaerense y aplastó a Juventud en Pergamino

Victoria de Belgrano ante Juventud en Pergamino y es líder parcial en el Torneo Pre Federal.

En el inicio de la undécima fecha del Grupo B del Torneo Pre Federal Bonaerense , Belgrano de San Nicolás consiguió una victoria categórica al superar a Juventud de Pergamino por 99 a 53 , mostrando un alto nivel colectivo y ofensivo.

El equipo dirigido por Lucas Mazzoni tuvo a Noé Grunale (20 puntos) y Lucas Núñez (17) como figuras destacadas, mientras que desde el banco aportaron Lorenzo Giaccio (14) , Francisco Ochoa (12) y Leonel Singh (10) , quien debió salir por un golpe en el primer tiempo.

Por el lado del local, el ex jugador belgranense Franco Villegas fue el goleador del encuentro con 25 puntos y 12 rebotes , aunque su actuación no alcanzó para frenar el dominio visitante.

Belgrano comenzó el juego con algunas imprecisiones, pero rápidamente se acomodó con el ingreso de los suplentes, cerrando el primer cuarto 20-15 arriba. A partir del segundo período, el conjunto nicoleño tomó el control total del partido, aprovechando su intensidad defensiva y eficacia en el contragolpe , para irse al descanso con una ventaja de 42-26.

Segundo tiempo aplastante de Belgrano

En la segunda mitad, el Rojo amplió la diferencia gracias a su juego colectivo y a los aciertos desde el perímetro de Grunale y Núñez, alcanzando una máxima de más de 40 puntos y cerrando el partido con autoridad.

Con este triunfo, Belgrano se mantiene como firme candidato en el torneo, mientras que este viernes Somisa buscará conservar su invicto cuando reciba a Náutico de San Pedro desde las 21:00 en el “Socios Fundadores”.

Los equipos nicoleños están muy cerca de asegurar su clasificación directa a la Liga Federal 2026, y podrían definir el primer puesto cuando se enfrenten el sábado 1° de noviembre a las 21:00 en el estadio “Fortunato Bonelli”.